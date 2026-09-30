BECAS “Manuel de Oya” - Cerveceros de España

(Información remitida por la empresa firmante)

La ayuda “Manuel de Oya” abre plazo para su primer contrato predoctoral de tres años tras sustituir su histórico formato de becas

• El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida da un salto cualitativo histórico y sustituye el tradicional formato de ayudas por un contrato laboral de tres años para personal investigador en formación

• El plazo para la recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de diciembre de 2026 a través de la página web oficial del FICYE

Madrid, 30 de septiembre de 2026. En una clara apuesta por la profesionalización científica, el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) ha dado un paso histórico al transformar las “Becas Manuel de Oya" para convertirse en un contrato predoctoral completo de tres años destinado a la contratación de personal investigador en formación. El propósito de este renovado programa es financiar la contratación predoctoral de una persona investigadora en formación que vaya a realizar su tesis doctoral en el ámbito de la salud, la nutrición y los estilos de vida.

Los proyectos de tesis doctoral valorados deberán investigar la relación entre el consumo moderado de cerveza, sus ingredientes o patrones de estilo de vida equilibrados (como la Dieta Mediterránea) y variables relacionadas con áreas clave como la salud cardiovascular, la salud mental y neurología, o la salud gastrointestinal y microbiota.

Para llevar a cabo las investigaciones, esta convocatoria de contrato predoctoral cuenta con una dotación económica global de 108.000 euros. De esta cantidad, 90.000 euros estarán destinados a cubrir el coste total de contratación por parte de la entidad empleadora (30.000 euros anuales garantizados para salario y costes laborales), mientras que los 18.000 euros restantes (6.000 euros anuales) se transferirán directamente al departamento de la entidad de acogida para sufragar gastos de ejecución, publicaciones, congresos y material asociado directamente al proyecto.

Las ayudas están dirigidas a jóvenes que estén admitidos o matriculados en un programa de doctorado oficial en España. Los aspirantes deberán contar con el aval de un director de tesis con título de doctor y vinculación laboral con la entidad de acogida, que podrá ser una universidad pública o privada, un hospital del Sistema Nacional de Salud o un centro de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro con sede en España.

Este histórico avance en el apoyo a la investigación en España cuenta con el respaldo de reconocidos profesionales en el campo de la investigación, la nutrición y la salud que conforman el Comité Científico de la entidad. Ellos serán los encargados de evaluar y seleccionar la candidatura mediante un baremo público basado en la calidad científico-técnica del proyecto, su adecuación, viabilidad y el currículum tanto del aspirante como de su director.

Los investigadores interesados podrán descargarse el formulario de solicitud y consultar las bases completas a través de la web www.ficye.es. La documentación requerida deberá enviarse al correo electrónico info@ficye.es antes del 30 de diciembre de 2026, fecha límite para la presentación de candidaturas. Tras esta edición, la convocatoria pasará a tener un carácter trienal.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable.

Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

Para más información: info@ficye.es