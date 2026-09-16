Ayúdame3D lanza con Bambu Lab un desafío mundial de diseño en su plataforma MakerWorld

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde septiembre, 24 proyectos de accesibilidad se han pedido a la comunidad maker que se puedan imprimir en 3D y entregárselas a quien las necesite.

ESPAÑA, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ayúdame3D lanzó hoy junto a Bambu Lab un desafío de diseño global en MakerWorld, la comunidad de creadores más grande del mundo que diseña, comparte, descarga e imprime modelos 3D. Desde septiembre hasta diciembre de 2026, 24 encargos de siete colaboradores nvitarán a diseñadores y usuarios de impresoras 3D de España, América Latina y el resto del mundo a crear objetos que cualquier persona pueda utilizar para mejorar su calidad de vida.

Ayúdame3D, con sede en España, nació en 2017 tras una experiencia transformadora en el Valle del Rift, en Kenia. Desde entonces diseña, fabrica y entrega de forma gratuita dispositivos de apoyo impresos en 3D —las trésdesis— a personas con discapacidad y comunidades vulnerables. Ya ha llegado a más de 1.000 personas en más de 70 países y ha puesto en marcha laboratorios de impresión 3D autosuficientes en Kenia, Tanzania y Sudáfrica, formando a jóvenes locales para fabricar ayudas en sus propias comunidades. En este desafío promoverá el reto en España y ayudará a hacer llegar los diseños ganadores a comunidades que casi nunca los reciben, incluida África.

Bambu Lab acoge el desafío en MakerWorld, su comunidad maker y biblioteca gratuita de modelos 3D. El hardware dejó de ser la gran barrera hace años, cuando Bambu Lab bajó el umbral para imprimir en 3D con impresoras más accesibles. MakerWorld se ha convertido en la mayor comunidad de makers 3D. Es la primera vez que moviliza a esa comunidad —gente que sabe diseñar— para trabajar con personas con discapacidad sobre necesidades cotidianas y muy concretas.

Los encargos de Ayúdame3D mejorarán el día a día de personas con diferentes discapacidades. El mango de un cepillo de dientes es tan fino que muchas personas no terminan de lavarse los dientes. Recogerse el pelo en una coleta exige las dos manos detrás de la cabeza; con poca movilidad en los brazos, no es una acción que se pueda hacer en solitario. Lavarse y peinarse en la ducha sigue pidiendo fuerza en las manos y usar las dos a la vez. Al lanzar un tiro libre, un balón de baloncesto precisa de dos manos para lanzarlo, lo que impide muchas veces a personas no poder practicar este deporte. Ayúdame3D pide a los makers un cepillo que no haya que agarrar con mucha precisión, una herramienta para hacerse una coleta con una sola mano, un apoyo de ducha con cabezales intercambiables para lavar y cuidar el pelo, y un accesorio ligero para controlar el balón.

Otras organizaciones plantean retos parecidos: un kit de cocina para una mano, un juego de mesa que un niño con parálisis cerebral pueda jugar con amigos, un soporte para tejer después de un ictus, o un recogedor que no obligue a apretar un gatillo. Los siete socios han aportado encargos basados en el trabajo con usuarios reales.

En España ya sabemos que una pieza impresa en 3D puede devolver autonomía. Lo que pedimos ahora a los makers es más concreto: un cepillo que no haya que pellizcar, una coleta que alguien pueda hacerse solo. Si se puede imprimir, se puede enviar a quien lo necesita en cualquier parte del mundo, dijo Guillermo Gauna-Vivas, fundador y CEO de Ayúdame3D.

No son usuarios hipotéticos, dijo Qianye, Creator Operation en MakerWorld. La pregunta para los makers es muy pequeña y muy concreta: ¿pueden imprimir la pieza que falta para que esa persona no tenga que pedir ayuda?

La comunidad de MakerWorld tendrá dos meses para presentar propuestas. Las organizaciones de accesibilidad dedicarán luego un mes a imprimir los modelos preseleccionados y probarlos con las personas descritas en los encargos. Algunos socios entregarán esas piezas a quienes las necesitan. El feedback de esas pruebas informará los resultados finales.

Los archivos ganadores se incorporarán a bibliotecas abiertas y se distribuirán a través de redes de voluntarios que ya entregan dispositivos en más de 70 países.

El éxito del reto se medirá en momentos ordinarios: alguien se hace la coleta sin pedir ayuda; alguien termina de lavarse los dientes; alguien vuelve a coger un balón y a jugar. Si para diciembre hay una docena de momentos así, el desafío habrá hecho lo que se proponía.

Desafío de diseño: https://makerworld.com/en/contests/164?name=Make%20for%20Good:%20Accessibility%20Design%20Contest#tab-Detail

Encargos: https://docs.google.com/document/d/1namW3bOIowuuzIpaeScqZO0siYgmwbh81VqY9bn_0N0/edit?usp=sharing

Acerca de Ayúdame3D

Ayúdame3D es una organización sin ánimo de lucro con sede en España que utiliza la impresión 3D para diseñar, fabricar y distribuir gratuitamente dispositivos de asistencia, conocidos como trésdesis ("threeDsis"), para personas con discapacidad y comunidades vulnerables de todo el mundo. Fundada en 2017 tras una experiencia transformadora en el Valle del Rift de Kenia, Ayúdame3D combina ingeniería, empatía y diseño para convertir los retos cotidianos en soluciones accesibles y funcionales: desde prótesis de brazo hasta dispositivos para el deporte, la higiene, la música, la cocina y la independencia diaria. Hasta la fecha, la organización ha entregado dispositivos de forma gratuita a más de 1.000 personas en más de 70 países y ha construido laboratorios de impresión 3D autosostenibles en Kenia, Tanzania y Sudáfrica, formando a jóvenes locales para fabricar ayudas para sus propias comunidades. Más información en https://ayudame3d.org/

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia de primera clase con múltiples funciones para una comunidad global de creadores de impresión 3D, con el objetivo de romper las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.Más información en https://www.bambulab.com.

Acerca de MakerWorld

MakerWorld es la comunidad más grande del mundo para compartir, descargar e imprimir modelos 3D, operada por Bambu Lab. Con más de 2 millones de modelos gratuitos y miles de diseños nuevos cada día, MakerWorld está disponible en su web y a través de software de Bambu como Bambu Studio. Su misión es una tecnología al servicio del bien, impulsada por la comunidad. Más información enhttps://makerworld.com.

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