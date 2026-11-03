Las ayudas que muchos españoles dejan escapar al irse a trabajar a Europa - Beyland

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- Casi todas las personas que se plantean trabajar en Europa empiezan haciendo cuentas de lo que van a cobrar. Saben cuánto se gana en un hotel de Suiza, Austria o Países Bajos y lo comparan con los salarios de España. Lo que muchos desconocen es que, además del sueldo, trabajar en otro país europeo puede dar derecho a ayudas públicas o subvenciones que a menudo se pierden por no solicitarlas. Son programas oficiales financiados por la Unión Europea, la Seguridad Social española o los países de destino, al alcance de los trabajadores que cumplen los requisitos. No se conceden automáticamente: hay que solicitarlos, a menudo antes de salir de España y dentro de plazos concretos. Una vez vencidos, algunas ayudas ya no pueden reclamarse. Beyland, la firma europea más veterana en la colocación de trabajadores en hoteles de Europa y Suiza, conoce bien esta situación: muchos candidatos que se marchan por su cuenta descubren las ayudas demasiado tarde. Tres de ellas pueden suponer cientos de euros anuales que nunca llegan a cobrarse.

Becas EURES: hasta 1.800 euros para la mudanza

La primera ayuda la financia la Unión Europea mediante el programa EURES Targeted Mobility Scheme. El SEPE la denomina ayuda a la movilidad laboral EURES, también conocida como beca EURES. Su finalidad es reducir los gastos de trasladarse por trabajo y cubre el viaje a la entrevista, la mudanza, los cursos de idiomas y el reconocimiento de títulos.

Las cuantías varían según el proyecto. En uno con participación española, coordinado por el servicio público de empleo sueco, la ayuda para mudarse asciende a 600 euros mensuales durante tres meses: 1.800 euros en total.

Pueden añadirse hasta 2.200 euros para cursos intensivos de idiomas, 440 euros para reconocer cualificaciones y una ayuda adicional si la familia también se traslada. El proyecto está previsto hasta mayo de 2027.

Los requisitos básicos son tener más de 18 años, nacionalidad y residencia en la UE, Noruega o Islandia y una oferta laboral en otro de esos países. El contrato debe durar al menos seis meses consecutivos con la misma empresa y contemplar una jornada mínima del 50 %. Suiza no está incluida, ya que queda fuera del ámbito territorial de este programa.

La condición decisiva es el plazo: la ayuda de mudanza debe solicitarse al menos tres semanas antes de salir de España, mediante un consejero EURES. No puede reclamarse después del viaje. Cada solicitud se evalúa individualmente y puede rechazarse si no reúne las condiciones. Además, abandonar el empleo antes de seis meses sin causa justificada puede obligar a devolver el dinero.

El paro no tiene por qué perderse al irse a trabajar fuera

El segundo descuido afecta a la prestación por desempleo. Quien cobra el paro en España y acepta un empleo extranjero puede perder los meses pendientes si se marcha sin comunicarlo. Es una situación delicada para quienes todavía tienen varios meses de prestación reconocida.

El SEPE contempla otra posibilidad: si el traslado es para trabajar, dura menos de doce meses y se comunica antes de viajar, la prestación queda suspendida, no extinguida. Al regresar, si no existe un nuevo empleo, puede solicitarse su reanudación y continuar cobrando los meses pendientes. Si la estancia supera el año, el derecho se extingue.

Para quienes todavía buscan trabajo existe el formulario U2, que se solicita en la oficina de prestaciones. Permite seguir cobrando el paro español durante tres meses mientras se busca empleo en otro país de la UE, del Espacio Económico Europeo o Suiza, con posible ampliación hasta seis.

Se exige estar en desempleo total, llevar al menos cuatro semanas inscrito como demandante en España e inscribirse en el servicio de empleo del destino dentro de los siete días siguientes a la baja española. El documento sirve para un solo país y es necesario regresar antes de su vencimiento para conservar el derecho.

Seguro médico en Países Bajos y Suiza: una factura que el Estado ayuda a pagar

La tercera ayuda afecta a un gasto que suele pasarse por alto antes de viajar. En Países Bajos y Suiza el seguro médico es obligatorio y cada trabajador debe contratarlo y pagarlo desde su llegada. Precisamente por ese desembolso, ambos países ofrecen subvenciones públicas para facilitar su coste a las rentas más bajas.

En Países Bajos, la ayuda se llama zorgtoeslag y la abona mensualmente la Agencia Tributaria neerlandesa. En 2026, una persona sola puede recibir hasta 129 euros al mes, equivalentes a 1.548 euros anuales. La prima media del seguro básico ronda los 159 euros mensuales, por lo que la subvención puede cubrir cerca del 80 % de la cuota.

El límite de ingresos anuales es de 40.857 euros y la solicitud se realiza por internet mediante la identificación digital neerlandesa, DigiD. Como el cálculo considera los ingresos de todo el año, quienes llegan a mitad de ejercicio pueden acceder a importes mayores, dependiendo de su situación económica.

En Suiza, la prima media mensual de 2026 alcanza los 465 francos para adultos y 326 para jóvenes de 19 a 25 años. Para 2027 se han anunciado aumentos hasta 488 y 339 francos, respectivamente, lo que convierte el seguro en un gasto importante dentro del presupuesto mensual.

La subvención se denomina Prämienverbilligung y depende de cada uno de los 26 cantones suizos, que disponen de autonomía para establecer sus condiciones. Se descuenta directamente de la factura del seguro, en lugar de ingresarse al trabajador. Requisitos, cuantías y plazos cambian según el cantón; además, algunos permisos de corta duración limitan el acceso. Por ello, resulta conveniente consultar las condiciones del lugar de residencia nada más llegar.

En ambos países, la ayuda debe solicitarse. No hacerlo supone pagar íntegramente, mes tras mes, una cuota que podría estar subvencionada.

Beyland: salir de España con el trabajo, el techo y los trámites resueltos

Estas ayudas comparten una condición: realizar cada trámite dentro del plazo correspondiente. Las becas EURES y la suspensión del paro deben gestionarse antes de abandonar España; las subvenciones sanitarias se solicitan una vez instalado el trabajador en el país de destino. Un formulario omitido, una comunicación tardía o una solicitud presentada fuera de plazo pueden impedir su cobro.

La preparación previa resulta, por tanto, tan importante como el contrato. Beyland, agencia especializada en empleo hotelero en Europa y Suiza con más de quince años de trayectoria, organiza antes de la salida el contrato firmado, el alojamiento proporcionado por el hotel y la documentación necesaria para viajar. También orienta a sus candidatos sobre las ayudas disponibles según el destino y sus circunstancias, con atención a los trámites que deben completarse antes de desplazarse.

La empresa colabora principalmente con hoteles de montaña y zonas rurales de Austria, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Noruega y Suiza. Son establecimientos situados en entornos tranquilos, donde el alojamiento suele encontrarse a pocos minutos andando del trabajo y, en ocasiones, dentro del propio hotel. Con la vivienda organizada y las subvenciones aprovechadas, la diferencia entre el salario y el ahorro final puede ser considerable, especialmente en estancias de varios meses.

La recomendación de Beyland es informarse sobre las ayudas al viajar, con la misma atención que se dedica a revisar el contrato. Unas horas de gestión pueden representar cientos de euros al terminar la estancia.

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