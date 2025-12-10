El Ayuntamiento de Agaete utiliza tecnología de Humix para actuar contra la humedad en viviendas rurales

Humix colocado - Humix

El municipio de Agaete avanza en la mejora del parque residencial rural mediante actuaciones destinadas a resolver humedades estructurales en viviendas antiguas. En este marco, el Ayuntamiento ha incorporado soluciones no invasivas como la tecnología de Humix, utilizada en intervenciones acogidas al Programa para Combatir la Despoblación del Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020–2025, donde la humedad por capilaridad es una patología habitual

Una de las actuaciones recientes se realizó en una vivienda afectada por humedades ascendentes y laterales, donde las soluciones previas no habían logrado frenar el deterioro. Tras la revisión de los técnicos municipales, se recomendó recurrir a una tecnología no invasiva aplicada por Humix, empresa especializada en este tipo de patologías. El sistema fue instalado tras confirmar su viabilidad en la inspección inicial.



Un modelo de ayuda que permite actuar en patologías estructurales sin obras

Medios regionales han destacado que las subvenciones para rehabilitación en entornos rurales han experimentado un notable incremento en Canarias, facilitando actuaciones que antes quedaban fuera de alcance para muchos propietarios.

En este expediente, la beneficiaria recibió una ayuda de 1.758,59 €, destinada a la eliminación de humedades y trabajos de acabado como pintado y enfoscado.



El procedimiento se formalizó mediante endoso entre la propietaria, la empresa instaladora y el Ayuntamiento, que asume el 85 % del coste del sistema (sin IGIC), mientras que el 15 % restante corresponde a la beneficiaria junto con el impuesto. La documentación técnica y administrativa ya ha sido validada.



Agaete prepara nuevas acciones informativas para la próxima convocatoria

La convocatoria de subvenciones cerró el pasado 28 de noviembre, aunque el Ayuntamiento ha confirmado que se reanudará en enero. De cara a esta nueva fase, se prevé coordinar con el área de Vivienda una serie de acciones para facilitar que más vecinos puedan acogerse al programa. Entre ellas:



• Charlas vecinales para explicar cómo identificar humedades estructurales y cómo acceder a las ayudas.



• Cartelería informativa en puntos estratégicos del municipio.



• Campañas de comunicación digital para aumentar la difusión de la convocatoria.



• Refuerzo del protocolo municipal para derivar casos de humedad por capilaridad a soluciones no invasivas previamente validadas



Un precedente que puede servir de referencia para otros municipios

Agaete se suma así a otros municipios canarios que están incorporando soluciones específicas para patologías estructurales dentro de los programas de rehabilitación rural.

La experiencia demuestra que la combinación de subvención pública + tecnología no invasiva permite actuar con rapidez, evitar obras de gran impacto y mejorar la habitabilidad de viviendas que forman parte del entorno rural insular.



Este tipo de intervenciones abre la puerta a que más ayuntamientos valoren incluir sistemas similares en sus convocatorias, especialmente en zonas donde las humedades derivadas del contacto directo con el terreno afectan al patrimonio residencial y a la calidad de vida de los vecinos.



