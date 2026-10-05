Azularia incorpora a Carles Moix como director general para liderar su nuevo proyecto

Grupo Azularia - Azularia

(Información remitida por la empresa firmante)

El profesional, con amplia experiencia en empresas de servicios, estará al frente de la nueva etapa del grupo, que reúne trece compañías bajo una marca y un modelo operativo comunes

Barcelona, 5 de octubre de 2026.- Azularia ha incorporado a Carles Moix como director general para liderar su nuevo proyecto empresarial. El grupo reúne a trece compañías que pasan a presentarse comercialmente bajo una misma marca y que avanzan hacia un modelo operativo común.



Azularia nace de la integración de un conjunto de empresas con una larga trayectoria en el sector de los facility services. Su propuesta se basa en la cercanía con el cliente, la calidad del servicio, la estabilidad de sus equipos y la mejora continua, con un compromiso con la sostenibilidad.



La incorporación de Moix se produce en el marco de esta nueva etapa, que mantiene la especialización de las empresas integradas y coordina su actividad bajo Azularia. El grupo cuenta con más de 700 profesionales y más de 2.200 clientes, según las cifras comunicadas por la compañía.



Bajo la marca Azularia se agrupan cuatro áreas de actividad: Limpieza, Restauración Colectiva, Servicios Auxiliares y Conserjería. La vertical de Restauración Colectiva comprende servicios de restauración para colegios, residencias de personas mayores y comedores de empresa.



El proyecto incluye un modelo operativo común y un sistema de gestión empresarial compartido. Estas herramientas tienen como objetivo facilitar la coordinación entre las compañías, reducir duplicidades y mejorar el seguimiento de la actividad.



Con Carles Moix y todo su equipo al frente, Azularia inicia una etapa orientada a consolidar la organización y a desarrollar una propuesta coordinada para los clientes de sus distintas áreas de servicio.



Sobre Azularia

Azularia es la marca comercial de Grupo Azularia, un grupo de servicios formado por trece empresas. Cuenta con más de 700 profesionales y más de 2.200 clientes, según los datos facilitados por el grupo, y desarrolla actividad en Limpieza, Colectividades, Servicios Auxiliares y Conserjería.

Contacto

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