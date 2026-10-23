Baccarat Hotel & Residences Maldives presenta una nueva campaña protagonizada por Adriana Lima

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva campaña visual plasma la visión de una vida insular única —a través de la luz, el agua y el universo de cristal de Baccarat—, capturada por el fotógrafo de renombre mundial Russell James

DUBAI, EAU, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldives presenta una nueva campaña de marca protagonizada por la modelo de renombre internacional Adriana Lima, la cual ofrece una interpretación cinematográfica de la propiedad residencial y del estilo de vida singular concebido para la primera isla de Baccarat en las Maldivas.

Capturada en el entorno natural del océano Índico por el icónico fotógrafo Russell James, la campaña explora la interacción entre la luz, el agua y la naturaleza, junto al universo de Baccarat, caracterizado por su cristal, su maestría artesanal y su arte francés. A través de una serie de momentos visuales íntimos, Lima da vida a los rituales de la vida residencial en las Maldivas —desde mañanas tranquilas y tiempo en familia, hasta nadar, explorar y reunirse junto al agua—, todo ello desde el lujo de su propio hogar.

En esencia, la campaña muestra cómo poseer una residencia en las Maldivas puede convertirse en un estilo de vida, más que en un simple lugar donde alojarse. Las residencias han sido concebidas en sintonía con los ritmos del paisaje maldivo, donde el entorno natural sirve de telón de fondo para la vida cotidiana. Las 62 residencias, entregadas llave en mano y con una oferta que abarca desde dos hasta cinco dormitorios, encarnan la sofisticación atemporal de la firma; sus interiores, inundados de luz, integran el exterior en el espacio habitacional. Gracias a sus amplias distribuciones —que incluyen piscinas privadas de borde infinito de 20 metros, duchas exteriores dobles, zonas de hoguera para veladas bajo las estrellas, pabellones de yoga privados y bares totalmente equipados para disfrutar al aire libre con total comodidad—, se crea un estilo de vida isleño verdaderamente idílico.

Por primera vez, la campaña presenta las únicas residencias con campo de golf en las Maldivas. Se trata de una colección de cinco viviendas situadas en torno al campo de golf privado de nueve hoyos de la isla, concebidas específicamente para quienes disfrutan de un estilo de vida activo y cotidiano en el marco de los entornos más codiciados de las Maldivas.

Russell James es un fotógrafo de moda y bellas artes reconocido a nivel mundial, conocido por su maestría a la hora de capturar la experiencia humana y la verdadera esencia de los lugares y las personas. Russell James comentó: La extraordinaria belleza de Adriana, inmersa en la naturaleza perfecta de las Maldivas, constituye una de las series fotográficas más auténticas y coherentes que he tenido el placer de crear.

Baccarat Hotel & Residences Maldives comprende un conjunto de cinco islas que abarcan 125 acres en el atolón de Malé Sur, con 62 residencias privadas y 50 villas rodeadas por el océano Índico. Al tratarse de las primeras residencias bajo la marca Baccarat en el océano Índico, el proyecto incorpora más de 250 años de historia y maestría artística de la Maison. Diseñado por colaboradores de renombre mundial —entre ellos 1508 London, HKS, L'Observatoire International y Marcel Wanders—, este destino encarna una sofisticación atemporal y una artesanía contemporánea.

La nueva campaña protagonizada por Adriana Lima ya está disponible en baccaratmaldivesresidences.com | @baccaratmaldivesresidences.

Baccarat Hotel & Residences Maldives está gestionado por Starwood Hotels y ofrece un estilo de vida cuidadosamente diseñado, centrado en la excelencia culinaria y el bienestar integral. Cuenta con siete restaurantes especializados dirigidos por chefs galardonados con estrellas Michelin, un spa y centro de bienestar de última generación, además de una amplia gama de instalaciones deportivas y de ocio. Cada detalle refleja el compromiso perdurable de Baccarat con el arte de vivir con elegancia.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/baccarat-hotel--residences-maldives-presenta-una-nueva-campana-protagonizada-por-adriana-lima-302917004.html