Bahía Sur celebra este domingo el ‘Día de la Bicicleta’ con una marcha familiar por San Fernando

La ruta en bicicleta arrancará a las 10:30 horas en el Parking Azul del centro comercial y contará con un recorrido de 10 kilómetros que ponen de manifiesto la importancia del uso de este medio de transporte sostenible

En colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz, la Federación Andaluza de Ciclismo y Carrefour, el evento se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad

El centro comercial Bahía Sur celebrará este domingo ‘El Día de la Bicicleta’ junto al Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz, la Federación Andaluza de Ciclismo y Carrefour, esta vez en la 39ª edición del evento. La jornada, que cuenta con el objetivo de unir deporte, sostenibilidad y diversión a partes iguales, contará con una gran marcha familiar que recorrerá las calles de San Fernando, una serie de sorteos y el ya tradicional concurso de disfraces.

La ruta en bicicleta arrancará a las 10:30 horas desde el Parking Azul de Bahía Sur y contará con un recorrido de 10 kilómetros que podrán realizar tanto los mayores como los más pequeños de la casa. Los organizadores han apostado por un formato circular para el trayecto, no competitivo, con la idea de generar una convivencia completa con el entorno urbano-natural de La Isla.

Según ha explicado el gerente de Bahía Sur, Pablo Vivancos, en la presentación del evento, “con casi 40 años de recorrido, el Día de la Bicicleta se ha convertido en una auténtica tradición de la provincia, que pone en valor el potencial de la colaboración público-privada de San Fernando y fomenta el deporte al aire libre en la ciudadanía, así como las prácticas sostenibles y saludables”.

Javier Vidal, diputado provincial de deportes de Cádiz, que este año se suma al evento junto a la Federación Andaluza de Ciclismo, ha recalcado que “este año se batirá récord de participación, alcanzando los 2.000 asistentes, lo que otorgará un mayor ambiente festivo al evento”.

Por su parte, la alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que “este clásico evento de la ciudad pone de manifiesto que la fisionomía y el desarrollo urbano de San Fernando permiten un cómodo uso de este medio de transporte sostenible, uno de los retos en los que las ciudades continúan trabajando, junto con el uso del transporte público”.

Además, Cavada ha recordado que San Fernando ha dado pasos firmes en materia de movilidad sostenible, “apostando por la peatonalización, el transporte público, la intermodalidad y la creación de aparcamientos tácticos conectados con la red de carriles bici y zonas peatonales".

Para inscribirse en la jornada únicamente es necesario completar el formulario con los datos de los participantes en la web o app de Bahía Sur, para todos los miembros de su club de fidelización. Tras el éxito de las ediciones anteriores, desde la organización se estima que la jornada de este año alcance los 2.000 participantes.

Sorteos y concursos con grandes premios

La marcha familiar no será el único gran atractivo de este Día de la Bicicleta, ya que el evento contará con actividades que premiarán tanto la participación como la creatividad de los asistentes. Por un lado, se celebrarán sorteos asociados al dorsal de participante, que se obtiene a través de la inscripción en la actividad. Cada dorsal, incluido el de los menores acompañantes, permitirá a cada participante a optar a premios como bicicletas, packs con material deportivo y Tarjetas Regalo Bahía Sur valoradas en 150€. También se premiará con una tarjeta regalo al centro escolar que aporte mayor número de escolares inscritos.

Además, se celebrará el tradicional concurso de disfraces en el que podrán participar todos aquellos inscritos que acudan disfrazados y presenten su dorsal en el ‘photocall’ habilitado para la ocasión. Entre los premios figuran Tarjetas Regalo Bahía Sur valoradas en 25, 50 y 100 euros, entradas dobles de cine Yelmo Premium y pases para jugar partidas dobles de bolos en Sould Park Bowling, reconociendo categorías como la bicicleta mejor decorada, el mejor disfraz individual o la familia mejor disfrazada. La celebración culminará con un espectáculo familiar de temática ochentera.

