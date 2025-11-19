Bahía Sur enciende su Navidad con la llegada de los elfos traviesos y música de jazz

Este viernes 21 de noviembre el centro comercial isleño inicia su programación navideña con su tradicional encendido. ‘Navijazz’, de la banda León Dixie, será el pistoletazo de salida de un fin de semana cargado de ilusión y magia

Los traviesos Elfos Navideños con su espectáculo de danza y música, la exposición de dinosaurios Criaturas Jurásicas, zambombas flamencas, talleres infantiles de cocina, cuentacuentos, y nuevas aperturas son algunas de las acciones protagonistas del programa de Navidad de Bahía Sur

San Fernando (Cádiz), 19 de noviembre de 2025.- El centro comercial Bahía Sur inaugura la Navidad el próximo viernes 21 de noviembre con su tradicional encendido. El centro comercial isleño ha preparado una tarde con actividades donde la música, el entretenimiento familiar y la degustación de buñuelos serán los hilos conductores de una jornada repleta de magia e ilusión.

Los visitantes podrán deleitarse con el pasacalle ‘Navijazz’, que arrancará a las 17:00 horas de la mano de la banda León Dixie Jazzband. Los acordes de la banda sonarán en la zona de la galería, acercando al público la música de los años 20 en su versión más navideña para adentrarles en la época más especial del año a ritmo de sus instrumentos como el clarinete, la tuba, el trombón y el saxo.

El entretenimiento para los más pequeños está garantizado con la actuación de los elfos a partir de las 18:00 horas sobre el escenario de la Tajería, la nueva zona de ocio y restauración al aire libre de Bahía Sur. Más de un centenar de estos traviesos elfos se esconderán en la tarde del viernes y el sábado en la galería comercial y las familias podrán pasar un buen rato encontrándoles gracias a las pistas que se repartirán en diversos espacios. Una vez descubiertas solo tendrán que pasar por Atención al Cliente para comprobar si han resultado ganadores de uno de ellos.

A esta tarde de música y diversión en Bahía Sur se suma una degustación de buñuelos para los miembros del Club, que arrancará a partir de las 19:00 horas. Los más golosos podrán saborear este dulce típico de invierno mostrando su cupón en el stand que encontrarán junto a Puerta 3. Los que no lleguen a tiempo el viernes para probar estas pequeñas delicias dulces tendrán una segunda oportunidad el sábado 22.

El gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos, ha indicado que “la Navidad es una época esencial, cargada de reencuentros con amigos y familiares. Las vivencias se mantienen siempre en el recuerdo y es por ello por lo que desde Bahía Sur tenemos el compromiso cada año de ofrecer experiencias únicas para hacer que las Navidades sean memorables y poder formar parte de su recuerdo de nuestros visitantes”.

Un completo programa de actividades para todas las edades

Tras este arranque del programa navideño, se realizarán una serie de actividades para todas las edades que harán de esta Navidad un momento inolvidable.

Así, el tradicional encendido dará paso a la semana de compras por excelencia, con los principales operadores de moda y complementos, calzado, deportes, belleza… con descuentos especiales para las primeras compras de la Navidad en la semana de ‘Black Friday’. Desde el lunes 24 y hasta el domingo 30, Bahía Sur se une a esta celebración con su acción digital ‘Salvemos la Navidad’ a través de un juego en la APP con la que ganar premios directos como entradas de cine, partidas de bolos, tarjetas regalo o puntos club.

Ese último fin de semana de noviembre el flamenco aterrizará en la Tajería, con la zambomba que el restaurante Esencias del Mar celebrará en su terraza el viernes 28 y que también se sucederá los próximos 4, 18 y 23 de diciembre.

El sábado 29 de noviembre llegará una de las citas más especiales para las familias con la inauguración de la exposición ‘Criaturas Jurásicas’, con su gran carpa y exposición al aire libre de una muestra de más de 40 dinosaurios que se instalarán en el parking de tierra hasta el próximo 7 de enero. La exposición presenta, además, una experiencia inmersiva de realidad virtual que ofrece la posibilidad a los más pequeños de convertirse en auténticos paleontólogos, al menos por un día, excavando y desenterrando los huesos de dinosaurios. Los hinchables tematizados, la zona de rider, de dibujo y cine de la muestra fascinarán tanto a niños como a adultos. Las entradas se pueden adquirir a través de su página web www.criaturasjurasicas.com

Para el mes de diciembre, el centro comercial continuará con sus actividades navideñas para toda la familia. Talleres de cocina navideña en colaboración con La Academia, la escuela de hostelería de San Fernando, cuentacuentos en colaboración con Casa del Libro, música navideña para disfrutar en familia y las tradicionales visitas de Papá Noel y del Paje Real serán las citas ineludibles en Bahía Sur en estas fiestas.

Como cada año el centro comercial reconoce la fidelidad de sus visitantes con programas de ocio con descuento y con sorteos digitales. Bahía Sur dará un impulso a los planes de ocio a precios reducidos para todos aquellos miembros del club acercando su ¡WoW! plan Edición Especial Navidad. La combinación de packs con cine, bolos, cenas, entradas al parque multiaventuras o a la exposición de Criaturas Jurásicas, se convierten en los planes WOW activos hasta el 31 de diciembre con precios especiales.

