De bajocubierta a espacio acogedor; soluciones con panel sándwich de madera para transformar la buhardilla - Caliplac

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre

Las buhardillas han pasado de ser zonas destinadas principalmente al almacenamiento a convertirse en espacios con múltiples posibilidades dentro de la vivienda. Dormitorios, despachos, salas de lectura o zonas de descanso permiten aprovechar los metros disponibles bajo cubierta, aunque su acondicionamiento requiere prestar especial atención al aislamiento y a los materiales empleados. En este ámbito, Caliplac desarrolla soluciones de panel sándwich de madera destinadas a facilitar la construcción y rehabilitación de cubiertas y crear espacios interiores más confortables.

La elección del sistema constructivo resulta especialmente relevante en estas estancias, expuestas directamente a las variaciones de temperatura exterior y condicionadas por la inclinación y configuración de la cubierta.

Aislamiento y acabado en una misma solución constructiva

El panel sándwich de madera permite integrar diferentes prestaciones en un único elemento. Su composición multicapa combina aislamiento con distintos acabados interiores y exteriores, lo que facilita adaptar la solución a las características técnicas y estéticas de cada proyecto.

Caliplac dispone de alternativas para cubiertas con acabados como friso de abeto, aglomerado hidrófugo, cartón yeso, cemento madera, OSB-3, Heraklith o contrachapado fenólico. Esta variedad permite seleccionar la composición teniendo en cuenta tanto las necesidades de aislamiento como el resultado visual buscado para la buhardilla.

Además, la ligereza de los paneles facilita su instalación en cubiertas inclinadas y los convierte en una alternativa aplicable tanto en proyectos de obra nueva como en actuaciones de rehabilitación.

Una buhardilla adaptada al uso cotidiano de la vivienda

Transformar una bajocubierta implica decidir previamente qué utilización tendrá el espacio y qué condiciones deberá reunir. El aislamiento térmico y acústico, el acabado interior y la configuración de la cubierta influyen directamente en el confort de una estancia destinada a formar parte del uso habitual de la vivienda.

Las diferentes composiciones de panel sándwich de madera de Caliplac permiten plantear soluciones adaptadas a estas necesidades, combinando funcionalidad y diseño dentro del propio sistema constructivo. La posibilidad de escoger entre distintos acabados contribuye además a integrar la cubierta en la estética interior sin limitar el proyecto a una única alternativa.

Con estas soluciones, Caliplac plantea el acondicionamiento de la bajocubierta como una oportunidad para recuperar superficie útil y convertirla en una estancia integrada en la vivienda. La elección adecuada del panel sándwich de madera permite abordar aislamiento, ejecución y acabado desde una misma solución, favoreciendo la creación de buhardillas funcionales y acogedoras.

Contacto

Emisor: Caliplac

Contacto: Caliplac

Número de contacto: 987 544 845