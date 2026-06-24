Ballard anuncia la adquisición de la empresa británica GeoPura, impulsando su crecimiento futuro (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ballard anuncia la adquisición de la empresa británica GeoPura, impulsando su crecimiento futuro y transformando a Ballard en un proveedor integrado de ecosistema de hidrógeno

Adquisición transformadora de un líder de mercado en rápido crecimiento en soluciones de energía estacionaria a gran escala basadas en hidrógeno y cero emisiones.

Amplía el modelo de negocio de Ballard para incluir una solución de energía como servicio con una oferta integral que combina producción, distribución, logística, repostaje, pilas de combustible y generación de energía estacionaria de hidrógeno para impulsar mayores ingresos por megavatio y un alto potencial de ingresos recurrentes.

Se basa en una asociación sólida y de larga trayectoria con GeoPura, donde Ballard suministra motores de pilas de combustible a las unidades de energía de hidrógeno de GeoPura.

Amplía el mercado potencial a mercados finales de alto crecimiento de manera eficiente en términos de capital, respaldado por un suministro de hidrógeno garantizado y el apoyo de políticas gubernamentales.

Mantiene la ruta de Ballard hacia la rentabilidad para 2028, generando sinergias de EBITDA anuales de 25 millones de dólares.

VANCOUVER, BC, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) ("Ballard", la "Compañía"), líder mundial en tecnología de pilas de combustible de hidrógeno, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo (el "Acuerdo") para adquirir GeoPura Limited ("GeoPura"), proveedor de soluciones energéticas de hidrógeno con cero emisiones (la "Transacción"). La Transacción consiste en un precio de compra inicial de acciones de 275 millones de libras esterlinas ("Contraprestación Inicial"), financiado mediante una combinación de 82,5 millones de libras esterlinas en efectivo disponible de Ballard y la emisión de aproximadamente 50,8 millones de acciones ordinarias de Ballard a los accionistas de GeoPura, a un precio de 5,02 dólares estadounidenses por acción, basado en el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Ballard durante los últimos 30 días. Además de la Contraprestación Inicial, Ballard pagará una contraprestación contingente de hasta 27,5 millones de libras esterlinas si GeoPura alcanza ciertos hitos financieros específicos tras el cierre de la Transacción. El valor total de la transacción, incluyendo la asunción de la deuda neta de GeoPura y excluyendo la contraprestación contingente, asciende a 301,1 millones de libras esterlinas (aproximadamente 400 millones de dólares estadounidenses).

Esta transacción representa una adquisición transformadora que consolida a Ballard como un proveedor de energía como servicio ("EaaS") integrado verticalmente y con una gestión eficiente del capital, con capacidades integrales que abarcan la producción, distribución, logística y repostaje de hidrógeno, así como pilas de combustible y soluciones de energía estacionaria de alto rendimiento.

Fundada en 2019 y con sede en el Reino Unido, GeoPura ha consolidado un negocio de rápido crecimiento centrado en el desarrollo, arrendamiento y venta de Unidades de Energía de Hidrógeno (HPU) y combustible de hidrógeno suministrado a través de sus tres plantas de producción, incluyendo una participación del 50 % en HyMarnham Power, con sede en el Reino Unido. La oferta combinada de HPU y combustible proporciona una solución energética competitiva e independiente de la red, con alta fiabilidad, respuesta instantánea, bajo nivel de ruido y cero emisiones para diversos mercados finales. La amplia cartera de clientes de GeoPura incluye a Aggreko, Balfour Beatty, BBC, Disney, Equinix, Microsoft, Netflix, Sunbelt Rentals, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, entre otros.

Esta transacción se basa en una sólida alianza entre Ballard y GeoPura y una fuerte alineación estratégica. La tecnología desarrollada en el Reino Unido por GeoPura y su fabricación británica complementan la experiencia canadiense de Ballard en pilas de combustible, creando una plataforma fundamentada en valores compartidos, una historia común y un compromiso con la energía fiable y de cero emisiones. Esta combinación canadiense-británica respalda la expansión global al unir el ecosistema de hidrógeno de GeoPura con la plataforma de pilas de combustible de clase mundial de Ballard para ofrecer una oferta integral al cliente y generar importantes mejoras de eficiencia para los clientes actuales y futuros.

DECLARACIONES DE LA GERENCIA

Marty Neese, presidente y consejero delegado de Ballard, comentó: "Esta es una adquisición verdaderamente transformadora que consolida a Ballard como un proveedor líder e integrado del ecosistema del hidrógeno y nos posiciona para capitalizar la acelerada transición energética global y la creciente demanda de resiliencia energética. El excepcional equipo de GeoPura ha desarrollado un negocio de soluciones de energía de hidrógeno de primer nivel con tecnología confiable, relaciones con clientes de primer nivel y una atractiva trayectoria de crecimiento. Al combinar la tecnología de celdas de combustible de clase mundial de Ballard con el modelo de negocio de energía como servicio de GeoPura, creamos una compañía bien posicionada para atender mercados finales que demandan energía segura, confiable, silenciosa y libre de emisiones para sus aplicaciones críticas. Esta adquisición acelera significativamente el crecimiento de nuestros ingresos, orienta nuestro negocio hacia ingresos recurrentes de alto margen y refuerza nuestro camino hacia la rentabilidad para 2028. Nos entusiasma dar la bienvenida al equipo de GeoPura a Ballard y aprovechar las importantes oportunidades que se presentan".

Andrew Cunningham, fundador y consejero delegado de GeoPura, comentó, "Cuando su trabajo impulsa la producción de cine y televisión en directo, hospitales, defensa, infraestructuras esenciales y la construcción con sistemas fiables, tanto autónomos como conectados a la red, su proveedor de motores es fundamental para su éxito. Para GeoPura, Ballard ha destacado notablemente. Son el único socio capaz de ofrecer las capacidades de pilas de combustible que necesitamos, respaldadas por la profunda experiencia en ingeniería necesaria para garantizar una calidad de producto insuperable, desde kilovatios hasta megavatios. Me entusiasma enormemente combinar las capacidades de alto rendimiento de GeoPura con la excelencia de los productos de Ballard, ofreciendo a clientes de todo el mundo el mejor valor de nuestra oferta integral de energía como servicio".

Lord Richard Harrington, presidente de GeoPura, exministro de Negocios e Industria y presidente de Make UK, declaró: "La inversión de Ballard refleja su confianza en una empresa manufacturera británica que utiliza tecnología británica y que ahora se exportará a todo el mundo. Me entusiasman los planes de expansión global de la compañía y espero poder apoyarla en este camino".

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONVINCENTE

Creación de un ecosistema con una oferta integral: Al combinar la tecnología de pilas de combustible de Ballard con la producción integrada de hidrógeno, la logística y las capacidades de generación de energía estacionaria de GeoPura, la empresa maximiza los ingresos por megavatio a través de múltiples puntos de contacto con el cliente. Esto se traduce en un aumento significativo del valor total generado por cada megavatio desplegado a lo largo de su vida útil.

Al combinar la tecnología de pilas de combustible de Ballard con la producción integrada de hidrógeno, la logística y las capacidades de generación de energía estacionaria de GeoPura, la empresa maximiza los ingresos por megavatio a través de múltiples puntos de contacto con el cliente. Esto se traduce en un aumento significativo del valor total generado por cada megavatio desplegado a lo largo de su vida útil. Acceso al mercado de energía estacionaria con una cartera de productos probada: Establece la entrada de Ballard en el mercado de energía estacionaria de alto crecimiento con una gama de grupos electrógenos de hidrógeno probados y de implementación inmediata que ofrece una fiabilidad del 99,9999 % (tiempo de actividad del 99,9999 %) y una base de clientes bien establecida. Las unidades de potencia hidráulica (HPU) de GeoPura se utilizan en los sectores de la construcción, el cine y la televisión, los eventos, el transporte, la sanidad, la defensa y, potencialmente, en las aplicaciones de centros de datos en rápida expansión, lo que posiciona a Ballard para captar estos mercados en crecimiento a nivel mundial.

Establece la entrada de Ballard en el mercado de energía estacionaria de alto crecimiento con una gama de grupos electrógenos de hidrógeno probados y de implementación inmediata que ofrece una fiabilidad del 99,9999 % (tiempo de actividad del 99,9999 %) y una base de clientes bien establecida. Las unidades de potencia hidráulica (HPU) de GeoPura se utilizan en los sectores de la construcción, el cine y la televisión, los eventos, el transporte, la sanidad, la defensa y, potencialmente, en las aplicaciones de centros de datos en rápida expansión, lo que posiciona a Ballard para captar estos mercados en crecimiento a nivel mundial. Aceleración del crecimiento y la rentabilidad: El modelo de negocio de GeoPura genera ingresos recurrentes a partir del arrendamiento de HPU con suministro y logística de hidrógeno, además de la venta de HPU e hidrógeno. GeoPura prevé unos ingresos de aproximadamente 38 millones de libras esterlinas en 2026. Junto con Ballard, el amplio mercado potencial y las tendencias favorables a largo plazo transforman el perfil financiero de Ballard en un operador EaaS con un crecimiento acelerado y un camino más claro hacia su objetivo de rentabilidad para 2028.

El modelo de negocio de GeoPura genera ingresos recurrentes a partir del arrendamiento de HPU con suministro y logística de hidrógeno, además de la venta de HPU e hidrógeno. GeoPura prevé unos ingresos de aproximadamente 38 millones de libras esterlinas en 2026. Junto con Ballard, el amplio mercado potencial y las tendencias favorables a largo plazo transforman el perfil financiero de Ballard en un operador EaaS con un crecimiento acelerado y un camino más claro hacia su objetivo de rentabilidad para 2028. Impulsando el crecimiento del mercado potencial con un entorno político favorable: La plataforma de energía estacionaria de GeoPura amplía el mercado potencial de Ballard más allá de la movilidad, hacia mercados finales de alto crecimiento donde las unidades de potencia hidroeléctrica (HPU) funcionan como infraestructura energética de misión crítica. GeoPura también posee el contrato inaugural de la Ronda 1 de Asignación de Hidrógeno (HAR1) del gobierno del Reino Unido, un mecanismo de subvención que garantiza los ingresos por producción de hidrógeno durante quince años, lo que proporciona una visibilidad sustancial de los ingresos. Este apoyo político, combinado con la participación del 50 % de GeoPura en la planta de producción de hidrógeno de HyMarnham y su capacidad de expansión eficiente en términos de capital, posiciona a Ballard de manera única para ampliar su alcance de mercado y capitalizar los mandatos de descarbonización acelerados y las demandas críticas de energía a nivel mundial.

La plataforma de energía estacionaria de GeoPura amplía el mercado potencial de Ballard más allá de la movilidad, hacia mercados finales de alto crecimiento donde las unidades de potencia hidroeléctrica (HPU) funcionan como infraestructura energética de misión crítica. GeoPura también posee el contrato inaugural de la Ronda 1 de Asignación de Hidrógeno (HAR1) del gobierno del Reino Unido, un mecanismo de subvención que garantiza los ingresos por producción de hidrógeno durante quince años, lo que proporciona una visibilidad sustancial de los ingresos. Este apoyo político, combinado con la participación del 50 % de GeoPura en la planta de producción de hidrógeno de HyMarnham y su capacidad de expansión eficiente en términos de capital, posiciona a Ballard de manera única para ampliar su alcance de mercado y capitalizar los mandatos de descarbonización acelerados y las demandas críticas de energía a nivel mundial. Altamente sinérgico: La asociación tecnológica de larga trayectoria Ballard-GeoPura proporciona una base comprobada sobre la cual hacer crecer el negocio e integrar los dos equipos altamente complementarios. Ballard logrará ventajas de costes estructurales que mejorarán el posicionamiento competitivo y al mismo tiempo crearán un impulso a la demanda dentro de los mercados finales de HPU. Se han identificado aproximadamente 25 millones de dólares en sinergias de EBITDA de tasa de ejecución de alta confianza, impulsadas por la expansión de ingresos y la optimización de costes. El experimentado equipo de gestión de GeoPura fortalece la ejecución y acelera la realización de valor.

TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN Y DETALLES DE FINANCIACIÓN

Según los términos del Acuerdo, Ballard adquirirá el 100% de GeoPura, incluyendo la participación del 50 % de GeoPura en HyMarnham Power, por un pago inicial total de 275 millones de libras esterlinas. Este pago inicial se financiará con 82,5 millones de libras esterlinas en efectivo disponible de Ballard, y el resto se financiará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de Ballard que se entregarán a los accionistas de GeoPura, manteniendo así la sólida situación financiera de Ballard. El número de acciones de Ballard que se emitirán a los accionistas de GeoPura es de aproximadamente 50,8 millones, calculado en función del precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Ballard durante los 30 días anteriores al anuncio de la Transacción. Tras el cierre de la Transacción, se espera que los accionistas de GeoPura posean aproximadamente el 14,4 % de Ballard sobre una base pro forma. Los accionistas de GeoPura también suscribirán los acuerdos de restricción de venta habituales que limitarán la venta o transferencia de sus acciones ordinarias de Ballard durante un período determinado tras el cierre de la transacción.

Además de la contraprestación inicial, Ballard pagará una contraprestación contingente de hasta 27,5 millones de libras esterlinas si GeoPura alcanza ciertos hitos financieros tras el cierre de la transacción.

El valor total de la transacción, incluyendo la asunción de la deuda neta de GeoPura y excluyendo la contraprestación contingente, asciende a 301,1 millones de libras esterlinas (aproximadamente 400 millones de dólares estadounidenses).

DETALLES ADICIONALES Y CIERRE

Tras la finalización de la transacción, se espera que Andrew Cunningham, fundador y consejero delegado de GeoPura, asuma el cargo de presidente de Ballard, reportando a Marty Neese, consejero delegado de Ballard. Asimismo, Ballard prevé incluir a Andrew Cunningham y a Lord Richard Harrington, actual presidente de GeoPura, como candidatos a su Consejo de Administración, designados por los accionistas de GeoPura.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Ballard y GeoPura y está sujeta a las condiciones de cierre habituales para una transacción de esta naturaleza, incluyendo la presentación de la documentación conforme a la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones del Reino Unido y la aprobación de TSX para la emisión de las acciones ordinarias de Ballard en virtud de la transacción. Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026.

ASESORES

RBC Capital Markets actúa como asesor financiero exclusivo de Ballard. Ashurst LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores legales de Ballard.

Barclays actúa como asesor financiero exclusivo de GeoPura y Winston Taylor LLP actúa como asesor legal de GeoPura.

CONFERENCIA TELEFÓNICA Y TRANSMISIÓN WEB

Ballard realizará una transmisión web el 23 de junio de 2026 a las 11:00 a.m. (hora del este) para analizar la transacción. Marty Neese, presidente y consejero delegado de Ballard, Kate Igbalode, vicepresidenta sénior y directora financiera de Ballard, y Andrew Cunningham, fundador y consejero delegado de GeoPura, participarán en la transmisión. Se puede acceder a la llamada en vivo marcando +1-833-821-2814 (llamada gratuita desde Canadá y EE.UU.). También se puede acceder a la transmisión web en vivo a través de un enlace en la página principal de Ballard (www.ballard.com) o en el siguiente enlace: Announcement Conference Call

Acerca de Ballard Power Systems La visión de Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) es proporcionar energía de celdas de combustible para un planeta sostenible. Las celdas de combustible PEM de cero emisiones de Ballard están impulsando la electrificación de la movilidad, incluyendo autobuses, camiones comerciales, trenes, embarcaciones y energía estacionaria. Para obtener más información sobre Ballard, visite www.ballard.com.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene cierta información que puede constituir "información prospectiva" según las leyes de valores canadienses aplicables y "declaraciones prospectivas" según las leyes de valores estadounidenses aplicables (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). A menudo, aunque no siempre, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de términos como "puede", "podrá", "espera", "tiene la intención", "planea", "estima", "anticipa", "continúa" y "orientación", u otros términos similares, y pueden incluir, sin limitación, declaraciones sobre la Transacción, sus términos y su finalización, los beneficios de la Transacción para los accionistas de Ballard y otras partes interesadas, los planes, estrategias y objetivos de la gerencia, y los costes o resultados de producción esperados. No se puede garantizar que la Transacción se complete en los términos establecidos en este comunicado de prensa, ni que se complete en absoluto. Las declaraciones prospectivas implican inherentemente riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño y los logros reales de la Compañía difieran sustancialmente de los resultados, el desempeño o los logros futuros. Los factores relevantes pueden incluir, entre otros, la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias para la Transacción, las fluctuaciones del tipo de cambio, las condiciones económicas generales, el aumento de los costes, los riesgos políticos y sociales, los cambios en el marco regulatorio dentro del cual la Compañía opera o pueda operar en el futuro, las condiciones ambientales, la contratación y retención de personal y los posibles litigios. Las declaraciones prospectivas se basan en las suposiciones de buena fe de la Compañía y su administración con respecto a los entornos financieros, de mercado, regulatorios y otros entornos relevantes que existirán y afectarán el negocio y las operaciones de la Compañía en el futuro. La Compañía no ofrece ninguna garantía de que las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas resulten ser correctas, o de que el negocio o las operaciones de la Compañía no se vean afectados de manera material por estos u otros factores no previstos o previsibles por la Compañía o su administración o que estén fuera del control de la Compañía. Si bien la Compañía se esfuerza y se ha esforzado por identificar los factores que podrían causar que las acciones, los eventos o los resultados reales difieran sustancialmente de los divulgados en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que podrían provocar que los resultados, el desempeño, los logros o los eventos reales no sean los previstos, estimados o esperados, y muchos eventos escapan al control razonable de la Compañía. Por consiguiente, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Sin perjuicio de las obligaciones vigentes en virtud de la legislación aplicable o de las normas de cotización de la bolsa de valores pertinente, al proporcionar esta información, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas ni de informar sobre ningún cambio en los eventos, las condiciones o las circunstancias.

Información de contacto Sumit Kundu – relaciones con inversores, +1.604.360.9714 or investors@ballard.com

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