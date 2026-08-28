Ballard cierra la adquisición de GeoPura (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ballard cierra la adquisición de GeoPura, convirtiéndose en un proveedor integrado de soluciones de energía de hidrógeno

La empresa resultante de la fusión aúna la tecnología de pilas de combustible probada de Ballard y su escala global con las unidades de energía de hidrógeno de GeoPura, su capacidad de suministro de combustible y su modelo de negocio de energía como servicio

VANCOUVER, BC y NEWCASTLE, REINO UNIDO, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) ("Ballard"), líder mundial en tecnología de pilas de combustible de hidrógeno, anunció hoy que ha cerrado la adquisición de GeoPura Limited ("GeoPura"), un proveedor líder con sede en el Reino Unido de soluciones de energía basadas en hidrógeno y de cero emisiones.

Fundada en el año 2019, la misión de GeoPura es proporcionar energía fiable y sin emisiones donde y cuando se necesite. La empresa diseña, fabrica y opera su innovadora Unidad de Energía de Hidrógeno™ (HPU™), que ofrece energía limpia, silenciosa y autónoma con una fiabilidad del 99,999%. Estos avanzados sistemas, que utilizan módulos de pilas de combustible Ballard, convierten el hidrógeno en electricidad limpia. GeoPura también produce hidrógeno verde, generado mediante electrólisis, en sus instalaciones de producción especializadas y lo transporta con la mayor flota de distribución de hidrógeno comprimido del Reino Unido.

Esta adquisición transforma a Ballard en un proveedor integral de soluciones de energía de hidrógeno. La combinación de la plataforma HPU™ de GeoPura, la producción de combustible y la logística con la avanzada tecnología de pilas de combustible de Ballard crea una solución integral de Energía como Servicio (EaaS) que permite a Ballard ofrecer a sus clientes una solución energética integral de cero emisiones. Esta capacidad integral fortalece la presencia de Ballard en el mercado europeo, ofrece nuevas oportunidades comerciales en Norteamérica y consolida su estrategia a largo plazo hacia la rentabilidad sostenible y un crecimiento acelerado.

"El día de hoy marca un hito fundamental en la evolución de Ballard, ya que damos la bienvenida oficial a GeoPura a nuestra organización", indicó Marty Neese, consejero delegado de Ballard. "Al integrar la plataforma de generación de energía limpia de GeoPura con la ingeniería de pilas de combustible de Ballard, ofrecemos a nuestros clientes una única fuente integrada de energía fiable y sin emisiones. Esta combinación estratégica refuerza nuestra ventaja competitiva en Europa y Norteamérica, y posiciona a Ballard para generar valor en todo el ecosistema del hidrógeno".

Andrew Cunningham, quien ahora asume el cargo de presidente de Ballard, añadió: "La unión con Ballard crea un socio más sólido y resiliente para los clientes que enfrentan desafíos energéticos cada vez más complejos. Juntos, combinamos tecnología de celdas de combustible líder a nivel mundial con experiencia comprobada en la producción de energía de hidrógeno e infraestructura para suministrar energía fiable y de cero emisiones donde y cuando se necesite. Desde reemplazar la generación de combustibles fósiles y superar las limitaciones de la red hasta fortalecer la seguridad energética y proteger la calidad del aire local, proporcionamos una solución práctica a algunos de los desafíos energéticos más apremiantes que enfrentan las empresas hoy en día. Me entusiasma liderar nuestro equipo combinado mientras llevamos estas capacidades a más clientes y mercados en todo el mundo y ejecutamos nuestra visión de crecimiento compartida".

El acuerdo de transacción incluye un pago inicial total de 275 millones de libras esterlinas, que comprende 82,5 millones en efectivo, 49.584.212 acciones ordinarias de Ballard de nueva emisión y unidades de acciones restringidas que se liquidarán en 12 meses por 1.084.540 acciones ordinarias adicionales de Ballard. En términos pro forma, los antiguos accionistas de GeoPura poseen aproximadamente el 14,1% de las acciones ordinarias en circulación de Ballard. Ballard podrá pagar hasta 27,5 millones de libras esterlinas adicionales en concepto de contraprestación contingente al cumplimiento por parte de GeoPura de determinados objetivos financieros posteriores al cierre de la operación.

Tras el cierre de la operación, Andrew Cunningham asumió el cargo de Presidente de Ballard, reportando directamente al consejero delegado, Marty Neese. Asimismo, Andrew Cunningham y Lord Richard Harrington, exministro de Comercio e Industria del Reino Unido y presidente de GeoPura, se han incorporado al Consejo de Administración de Ballard como representantes designados por los antiguos accionistas de GeoPura.

Acerca de Ballard

Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) es líder mundial en soluciones de energía de hidrógeno de cero emisiones y proveedor integrado de Energía como Servicio (EaaS). Junto con su filial GeoPura Ltd., Ballard ofrece soluciones integrales y llave en mano para el ecosistema del hidrógeno, que abarcan la producción, la logística, el repostaje, los motores de pila de combustible de cero emisiones y las unidades de generación de energía de hidrógeno estacionarias.

Ballard proporciona energía a aplicaciones estacionarias críticas fuera de la red eléctrica, incluyendo construcción, eventos, platós de cine, sanidad, defensa e infraestructuras eléctricas temporales. Además, suministra motores de pila de combustible para aplicaciones de movilidad pesada como autobuses, trenes y embarcaciones. Con un modelo EaaS (Early Energy as a Service) y tecnología de vanguardia en toda la cadena de valor del hidrógeno, Ballard descarboniza operaciones críticas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ballard, visite www.ballard.com.

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Más información Sumit Kundu – Investor Relations, +1.604.360.3517 o investors@ballard.com

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