(Información remitida por la empresa firmante)

-El balneario Flamingo Estate de Kohler debuta como un santuario de bienestar inspirado en la naturaleza en la Semana del Diseño de Milán 2026

MILÁN, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kohler, en colaboración con Richard Christiansen, fundador de Flamingo Estate, presenta una instalación multisensorial en la Semana del Diseño de Milán que invita a los visitantes a un mundo elemental donde la arquitectura, el paisaje y la serenidad se conciben como una experiencia única e interdependiente, actuando como conductos para la contemplación y la renovación.

Ubicada en el patio del Padiglione d'Arte Contemporanea durante el Fuorisalone, la exposición se centra en un audaz balneario brutalista que toma como referencia el emblemático balneario situado en las colinas californianas de la finca Flamingo y exhibe una nueva interpretación de la icónica bañera exenta de hierro fundido esmaltado de Kohler, con una auténtica cubierta metálica, presentada de forma impactante en cobre.

Esta serena pieza central se nutre de la paleta de metales desgastados y superficies elementales, como si hubiera surgido orgánicamente de su entorno en lugar de imponerse sobre él. Emergiendo de un prado de flores silvestres silvestres, la instalación refleja una filosofía de diseño arraigada en la reciprocidad con la naturaleza.

El balneario Flamingo Estate de Kohler transforma el baño en una experiencia reparadora, un lugar de ritual y retiro que calma el cuerpo, aquieta la mente y agudiza la percepción de la luz, el agua y los materiales. En el centro se encuentra la nueva bañera Kohler Reverie de hierro fundido esmaltado, con una auténtica cubierta de cobre, que aporta precisión arquitectónica y riqueza elemental a un material tradicional, ampliando al mismo tiempo su lenguaje de diseño. La bañera se convierte en el corazón luminoso del espacio, con sus cálidas superficies que captan la luz del sol que se filtra a través de grandes vidrieras, mientras que 200 velas Flamingo Estate adornan las paredes del balneario, realzando el brillo y profundizando la sensación de paz y reflexión.

La forma revestida de cobre que se exhibe en Milán encarna los 153 años de auténtica artesanía de Kohler, a la vez que marca un nuevo y audaz capítulo en la innovación de materiales, donde las técnicas tradicionales de conformado, soldadura y acabado a mano se unen al arte contemporáneo para dar forma al futuro del diseño de baños.

Dispersos por el jardín silvestre se encuentran cuatro bañeras para polinizadores únicas en su tipo: un concepto ideado por Christiansen, diseñado por Kohler y fundido en su histórica fundición de Wisconsin, Estados Unidos. Cada recipiente, de forma singular, amplía la narrativa de reciprocidad de la instalación entre la artesanía humana y el mundo natural, sirviendo como santuarios para aves, abejas y otras especies polinizadoras. Mediante materiales duraderos y gestos que fomentan la biodiversidad, las bañeras para polinizadores reflejan la convicción compartida de Kohler y Flamingo Estate de que la vida sostenible y el bienestar surgen cuando el diseño honra los ritmos, las necesidades y la inteligencia poética de la naturaleza.

Este entorno colaborativo e inmersivo enfatiza la pasión por la artesanía, la cultura y un estilo de vida que encuentra la sostenibilidad en la moderación y el bienestar duradero a través de la comunión con la naturaleza.

El balneario Flamingo Estate de Kohler se inaugurará durante el FuoriSalone en el Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Italia. La instalación estará abierta al público del martes 21 al domingo 26 de abril, con el siguiente horario: martes, de 12:00 a 19:00; miércoles, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 22:00; de jueves a sábado, de 12:00 a 22:00; y domingo, de 12:00 a 18:00.

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Acerca de Kohler Co. Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido líder mundial en diseño audaz e innovación, dedicada a ayudar a las personas a vivir vidas elegantes, saludables y sostenibles a través de sus productos para cocina y baño; gabinetes, azulejos e iluminación de lujo; productos y servicios de bienestar; y experiencias de hospitalidad de lujo y campos de golf de campeonato. Kohler Co., de propiedad privada, fue fundada en el año 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La compañía también desarrolla soluciones de vida sostenible para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Su plataforma Innovation for Good aborda problemas apremiantes, como el agua potable y el saneamiento seguro, con productos y servicios innovadores para comunidades desfavorecidas. David Kohler se desempeña como presidente y consejero delegado y representa la cuarta generación del liderazgo de la familia Kohler.

Acerca de Flamingo Estate Fundada en la década de 1940 en lo alto de las colinas de Los Ángeles, Flamingo Estate ha sido a lo largo de su historia un enclave hedonista de adoración al sol, mitologías populares y remedios psicodélicos: un refugio secreto para la alquimia salvaje en la Ciudad de los Ángeles. Ahora, Flamingo Estate es el hogar de Richard Christiansen y, fiel al espíritu de sus orígenes, una celebración radical del placer que emana del jardín. Cultivamos con esmero los dones más preciados y salvajes de la Madre Naturaleza, en un momento en que más los necesitamos. Defendemos la idea de que la Madre Naturaleza es la última gran casa de lujo y obtenemos ingredientes exclusivos de más de 125 granjas y colaboradores. En lugar de ingredientes comerciales, nuestro objetivo es acercarnos lo máximo posible a la materia prima natural y poder rastrear cada ingrediente hasta el agricultor que lo plantó. Creamos rituales ricos en nutrientes para el placer diario, con la Madre Naturaleza como guía.

Contactos para medios:Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.comSutton Communications | Kohler@suttoncomms.com

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