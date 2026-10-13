Baloncesto en silla de ruedas: Volpi Rosse Menarini apuesta por el talento joven para la nueva temporada

(Información remitida por la empresa firmante)

Los once jugadores que competirán en la Serie A italiana y en la EuroCup han sido presentados en Florencia.

FLORENCIA, Italia, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Quedan pocos días para el inicio de la temporada de los Volpi Rosse Menarini. Para la campaña 2026/27, once deportistas se han incorporado al equipo de baloncesto en silla de ruedas patrocinado por Menarini Group, listos para competir tanto en el campeonato italiano de la Serie A como en la EuroCup.

Con jugadores de Estados Unidos, Brasil, Suecia e Inglaterra, además de Italia, el equipo dirigido por Daniele Riva y Antonio Calamai cuenta una vez más con una plantilla internacional. Al capitán Luciano Felipe Da Silva se unirán Riccardo Innocenti, Francesco Marotta, Andrea Papi, Erika Scrivo, Ludvig Sjöström y Matteo Veloce, quienes ya fueron sus compañeros de equipo la temporada pasada. Cuatro nuevas incorporaciones completan la plantilla: Lorenzo Bassoli, Isaiah Johnson, Olle Svensson y Ben Leitch. En la temporada 2023/24, Leitch jugó para el Menarini Joventut Badalona, el equipo de baloncesto en silla de ruedas con sede en la ciudad española cercana a Barcelona. El club es otra organización paralímpica respaldada por el Menarini Group como parte de su compromiso de promover la inclusión a través del deporte, más allá de las fronteras italianas.

La temporada comienza el sábado 24 de octubre a las 15:30 horas en Florencia. El Volpi Rosse Menarini inaugurará su campaña ante su afición. La Serie A italiana 2026/27 contará con diez equipos, en lo que promete ser una temporada competitiva que ayudará a preparar al conjunto florentino para la EuroCup internacional, programada del 11 al 14 de marzo de 2027.

Fundado en 2005, el Volpi Rosse Menarini ha evolucionado hasta convertirse en una organización donde el deporte brinda oportunidades de crecimiento personal e independencia. El equipo cuenta desde 2011 con el apoyo del Menarini Group, su patrocinador principal, que comparte y respalda sus valores.

"Nuestra empresa y Volpi Rosse Menarini comparten una afinidad natural basada en principios communes" afirmaron Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros del Consejo de Administración de Menarini. "La determinación y la pasión que este equipo demuestra en la competición han forjado un fuerte vínculo con nuestro Grupo a lo largo de los años. Ante el inicio de la nueva temporada, nos complace transformar nuestra larga amistad en un apoyo concreto y un ánimo entusiasta. ¡Les deseamos lo mejor a Volpi Rosse Menarini!".

Además de su actividad competitiva, Volpi Rosse Menarini también promueve la cultura de la inclusión en las escuelas.

El Menarini Group, con sede en Florencia, está presente actualmente en 140 países de todo el mundo, cuenta con una facturación consolidada de 4.880 millones de euros y emplea a más de 17.000 personas. Los productos de Menarini abarcan las áreas terapéuticas más importantes, incluidas la cardiometabólica, la oncología, la gastroenterología y la neumología. Gracias a su compromiso con la I+D y a sus actividades de fabricación de alta calidad, Menarini contribuye continuamente a la salud de los pacientes en todo el mundo, manteniendo los más altos estándares de calidad. www.menarini.com

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