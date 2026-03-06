Bamboo Rose y R.M.Williams amplían la alianza para la planificación minorista en TotalPLM™

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON y SÍDNEY, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose anunció un impulso continuo en su colaboración con la icónica marca australiana R.M.Williams, cliente de Bamboo Rose Plan desde hace años, anteriormente Foresight Retail y ahora parte de la plataforma TotalPLM™. R.M.Williams está implementando la Planificación de Artículos y avanza hacia la Planificación Financiera de Mercancías, con capacidades adicionales previstas hasta 2026.

A través del Plan Bamboo Rose, R.M.Williams está reforzando la planificación tanto de sus productos principales de fabricación local, como de sus reconocidas botas "Hechas en Australia", como de los productos adquiridos. Esto permite una toma de decisiones más conectada y ágil en todo el surtido.

"R.M.Williams ha sido un socio valioso, y es emocionante ver el impulso que están generando con el Plan Bamboo Rose dentro de TotalPLM", afirmó Gary Lalli, estratega de planificación de productos en Bamboo Rose. "Su equipo está utilizando la planificación para respaldar una sólida historia de fabricación australiana, a la vez que sienta las bases para el crecimiento futuro y las nuevas capacidades de inteligencia artificial".

"Asociarnos con Bamboo Rose nos ayuda a modernizar la forma en que planificamos y tomamos decisiones en toda la empresa", afirmó Peter Ratcliffe, director de tecnología de R.M.Williams. "Al integrar la planificación en un entorno más conectado y basado en datos, construimos una base más sólida para la innovación y un crecimiento escalable, a la vez que satisfacemos las necesidades únicas de nuestras gamas de productos de fabricación y compra local".

Juntos, Bamboo Rose y R.M.Williams seguirán ampliando la colaboración para impulsar el crecimiento a largo plazo de la marca, su agilidad operativa y su compromiso de ofrecer productos excepcionales a clientes en Australia y en todo el mundo.

Acerca de R.M.Williams

Fundada en 1932, R.M.Williams es una de las marcas de calzado y ropa más emblemáticas de Australia, conocida por su artesanía de primera calidad y sus botas de fabricación local. La marca continúa innovando y honrando su herencia australiana.

Acerca de Bamboo Rose

Bamboo Rose es líder mundial en soluciones tecnológicas para el sector minorista empresarial. TotalPLM™ es la plataforma más completa de Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), que integra Planificación y Comercialización, Colaboración Creativa, Desarrollo de Producto, Abastecimiento, Gestión de la Relación con los Proveedores, Gestión de Órdenes de Compra y Gestión del Comercio Internacional, todo ello impulsado por Inteligencia de Decisiones basada en IA. Diseñada para la escalabilidad y la agilidad, la plataforma Bamboo Rose ayuda a minoristas y marcas a optimizar sus operaciones, impulsar el crecimiento de sus márgenes y satisfacer las cambiantes demandas del sector. Más información en bamboorose.com o siga a Bamboo Rose en LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926099/Bamboo_Rose_RM_Williams.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_New_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bamboo-rose-y-rmwilliams-amplian-la-alianza-para-la-planificacion-minorista-en-totalplm-302706364.html