Bambu Lab anuncia una campaña benéfica de 48 horas en apoyo a la ayuda tras el terremoto en Venezuela

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de los esfuerzos de ayuda que Bambu Lab LATAM mantiene en curso, que incluyen una contribución de 50,000 USD destinada a la recuperación tras el terremoto en Venezuela, la marca anunció hoy un paso adicional: una iniciativa comunitaria de 48 horas que comenzará el 13 de julio a las 8:00 a. m. (UTC−4) de 2026. Durante esta iniciativa, los makers podrán adquirir en las tiendas en línea de Bambu Lab EE.UU. y UE los productos elegibles (PLA Basic Refill) en los colores de la bandera venezolana, utilizando el código promocional 4Venezuela al finalizar la compra. Bambu Lab donará la cantidad equivalente al precio de venta al público recomendado (MSRP) a la UN Crisis Relief en nombre de la comunidad maker.

Cómo participar

La iniciativa estará disponible exclusivamente en las tiendas en línea de Bambu Lab EE. UU. y la UE.

Para participar, adquiere PLA Basic Refill en los colores de la bandera de Venezuela:

Al finalizar tu compra, introduce el código promocional 4Venezuela al finalizar la compra. Se ha reservado un inventario específico para esta iniciativa.

Durante la iniciativa, los usuarios podrán adquirir los productos elegibles a precios promocionales. Independientemente del precio pagado al finalizar la compra, Bambu Lab calculará su donación a la UN Crisis Relief con base en el precio de lista (MSRP, precio original) de cada producto, y cubrirá cualquier diferencia entre el precio de compra y el importe de la donación basado en el MSRP. En otras palabras: tú pagas el precio promocional, mientras que Bambu Lab dona un importe equivalente al precio de lista completo como resultado de tu compra.

Los detalles completos de la iniciativa, incluyendo los criterios de elegibilidad y el manejo de las donaciones en caso de devoluciones o cancelaciones, se publicarán cuando la iniciativa comience el 13 de julio. Te recomendamos consultar dicha información para obtener los datos más actualizados.

Transparencia: Una vez finalizada la iniciativa el 15 de julio, Bambu Lab publicará el monto total recaudado y confirmará la donación a UN Crisis Relief a través de sus canales oficiales, tan pronto como las cifras definitivas estén disponibles.

Nuestros compromisos de ayuda hasta la fecha

Esta iniciativa comunitaria se suma a las acciones que Bambu Lab y sus socios ya han emprendido tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7.2 y 7.5 — el evento sísmico más fuerte registrado en el país en más de un siglo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Además de los 50,000 USD en apoyo económico comprometidos por Bambu Lab LATAM el 3 de julio para las labores de ayuda, la compañía continuará apoyando a LayerLab, su distribuidor oficial en Venezuela, con el filamento y las impresoras necesarios para sostener la producción liderada por los makers sobre el terreno.

"El apoyo de Bambu Lab en filamento y materiales ha cubierto lo que necesitábamos para mantener la producción en marcha sobre el terreno. Con los suministros proporcionados, nuestra red local de makers puede seguir atendiendo la demanda actual de artículos prioritarios."

− Carlos Hernàndez, Founder and Director, LayerLab

LayerLab también ha contribuido de forma independiente, donando 160 kg de filamento y capacidad de impresión, para producir y entregar suministros a las zonas afectadas.

Por qué lanzamos esta iniciativa

En los días posteriores a los terremotos, los makers de todo el mundo respondieron compartiendo diseños de código abierto, imprimiendo material de ayuda médica y coordinando entregas transfronterizas. Ostec3D, un emprendimiento venezolano dedicado a las órtesis impresas en 3D, publicó los archivos de las férulas termoplásticas a través de un archivo público de Google Drive. Los voluntarios se conectaron mediante comunidades como r/3Dprinting de Reddit y PrintForHelp.

Bambu Lab y LayerLab formaron parte de esa respuesta. Establecimos contacto directo con el equipo de desarrollo e ingeniería de Ostec3D para alinear el apoyo en materiales con las prioridades de producción sobre el terreno, incluyendo férulas para manos y conectores de oxígeno.

Desde entonces, hemos recibido mensajes de makers de toda nuestra comunidad global preguntando cómo pueden participar. Esta iniciativa es nuestra respuesta: una forma de participar como comunidad maker, donde lo recaudado se donará en nombre de toda la comunidad — acompañando a los makers que actuaron primero y sumando nuestro nombre colectivo al suyo.

Más información

Archivos abiertos y origen de los diseños

Los diseños médicos de la férula Ávila y de Ostec3D no requieren escaneo digital; se termoforman manualmente en agua caliente (entre 80 °C y 95 °C) y deben ser aplicados únicamente por especialistas médicos o profesionales de la salud capacitados. Toda impresión y uso debe evaluarse de forma independiente según las condiciones sobre el terreno.

Coordinación comunitaria

Fab City TTW − Rastreador de la respuesta en Venezuela: https://ttw.fab.city/venezuela/

Reddit − r/3Dprinting: https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1uhevtz/requesting_help_after_earthquake_in_venezuela/

PrintForHelp: https://printforhelp.org/parts

Redes sociales

Ostec3D (Instagram): https://www.instagram.com/ostec3d/reel/DPHqJZhAesx/

Ostec3D 3Dxav MakerWorld (Instagram): https://www.instagram.com/reel/DaHsrtURwoH/?igsh=MmI4cXVkMnNqZW42

LayerLab (Instagram): https://www.instagram.com/somoslayerlab/

Artistadecalle LayerLab Ostec3D (Instagram) https://www.instagram.com/p/DaGuYV1PwIB/

Lecturas adicionales

FOX 17 − Un adolescente maker imprime férulas para Venezuela: https://www.fox17online.com/news/local-news/east-grand-rapids-forest-hills-cascade/ada-teen-turns-3d-printing-business-into-earthquake-relief-effort-for-venezuela

WAPA TV − Estudiantes boricuas imprimen férulas en 3D para las víctimas del terremoto en Venezuela: https://wapa.tv/noticias/locales/estudiantes-boricuas-fabrican-f-rulas-en-3d-para-ayudar-a-damnificados-en-venezuela/article_97261121-f09c-4e1e-9760-c11a8a99c020.html

Otras formas de ayudar

Si prefieres contribuir mediante un apoyo económico directo, te invitamos a considerar organizaciones de ayuda humanitaria reconocidas y de confianza de tu elección.

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia completa y de primera clase para una comunidad global de makers de impresión 3D, con el objetivo de romper las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.

Más información en https://www.bambulab.com.

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