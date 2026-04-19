(Información remitida por la empresa firmante)

-Excelencia simplificada: Bambu Lab lanza X2D, su impresora 3D insignia de última generación con sistema de doble extrusión

FRANKFURT, Alemania, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab lanzó esta semana la X2D, su impresora 3D insignia de última generación con doble extrusión, disponible a partir de 649 dólares.

Bambu Lab presenta la X2D, una nueva impresora 3D diseñada para quienes desean crear, no solucionar problemas técnicos. Es un dispositivo que funciona como cualquier electrodoméstico, pero imprime como un estudio de producción profesional.

Durante años, la impresión 3D fue dominio de aficionados dispuestos a dedicar horas a la calibración y a experimentar con la configuración. Bambu Lab cambió esto en 2022 con el lanzamiento de la serie X1, que demostró por primera vez que una impresora 3D podía funcionar sin necesidad de conocimientos especializados, sin ensayo y error, directamente al sacarla de la caja. La X2D va un paso más allá.

El cambio más importante reside en su autogestión. Se calibra automáticamente antes de cada impresión, monitoriza el proceso mediante decenas de sensores y compensa en tiempo real cualquier desviación de los parámetros esperados. La impresión se completa con éxito o la máquina se detiene antes de que surja algún problema. Todo esto sucede en segundo plano: el usuario selecciona un modelo, pulsa imprimir y vuelve para tener el objeto terminado.

La X2D imprime con dos boquillas. En la práctica, esto significa que los soportes —estructuras temporales necesarias para geometrías complejas— se pueden retirar sin esfuerzo. En lugar de lijar y raspar después de la impresión, el objeto final está completamente listo. Para quienes crean decoración para el hogar, elementos decorativos, joyería, juguetes o accesorios de moda, la diferencia es inmediata y notable.

La cámara de impresión está cerrada y cuenta con control activo de temperatura, mientras que un sistema de filtración de aire de triple etapa captura partículas y absorbe olores. La X2D se puede colocar cómodamente en una sala de estar, un estudio o una oficina.

La X2D forma parte del ecosistema Bambu Lab: The Bambu Experience.

Comprar la X2D no es solo comprar una impresora. Es integrarse en un entorno donde el hardware, el software, los materiales y la comunidad están diseñados como un sistema único, no ensamblados a partir de piezas sueltas.

Bambu Studio, Bambu Handy, MakerWorld, Maker's Supply, Maker's Lab y el programa de financiación colectiva para diseñadores no son complementos. Son el contexto en el que funciona la impresora. Los filamentos están optimizados para hardware específico. Los modelos incluyen ajustes de impresión validados. Los componentes están estandarizados para adaptarse a los diseños impresos. La distancia entre una idea y un objeto terminado se reduce constantemente, no porque la impresora sea más rápida, sino porque se ha eliminado deliberadamente cualquier obstáculo entre el usuario y el resultado.

Esto es lo que Bambu Lab ha estado construyendo desde 2022, y lo que la X2D hereda: un producto completo listo para usar y un ecosistema que se vuelve más útil cuanto más tiempo lo uses.

La impresión 3D ya no es un pasatiempo exclusivo para los pacientes. La X2D es una herramienta para cualquiera que desee crear objetos físicos, sin barreras técnicas y sin comprometer la calidad.

La X2D está disponible a partir de 649 $ / 629 €. La versión Combo, que incluye un sistema de alimentación multimaterial, tiene un precio inicial de 899 $ / 849 €. Las ventas comienzan el día del lanzamiento en bambulab.com.

Especificaciones técnicas:

Volumen de impresión: 256 256 260 mm (boquilla principal simple) / 235,5 256 256 mm (intersección de doble boquilla)

Temperatura de la boquilla: hasta 300 °C; cámara: hasta 65 °C

Filtración de aire de triple etapa (prefiltro G3 + HEPA H12 + carbón activado de coco)

31 sensores que monitorizan la trayectoria del filamento, el entorno térmico y la seguridad

Codificador visual opcional: precisión de hasta 50 micras

Motor PMSM con frecuencia de muestreo de 20 kHz

Nivel de ruido inferior a 50 dB

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa innovadora de tecnología de consumo dedicada a redefinir la impresión 3D de escritorio. Mediante la creación de herramientas de vanguardia como la revolucionaria serie X1, la compañía tiende un puente entre la imaginación digital y la realidad física, brindando a los creadores de todo el mundo una velocidad y precisión sin precedentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959007/Bambu_Lab_X2D_Combo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959008/5922276/bambulab_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bambu-lab-lanza-x2d-su-impresora-3d-insignia-de-ultima-generacion-con-sistema-de-doble-extrusion-302746564.html