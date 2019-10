COMUNICADO: Ban Ki-moon, octavo Secretario General de la ONU, es re-elegido director general y presidente del GGGI

Publicado 24/10/2019 10:08:06 CET

SEÚL, Corea del Sur, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Ban Ki-moon, octavo Secretario General de la ONU, fue re-elegido como director general de la asamblea y presidente del concilio del Global Green Growth Institute (GGGI) el pasado 16 de octubre para un periodo de duración que abarca desde el 20 de febrero de 2020 hasta el 19 de febrero de 2022. El nombramiento de dos años se aprobó de forma unánime por medio de los 3 países miembros del GGGI, anunciándose hoy durante la sesión conjunta de la asamblea y el concilio celebrados en Seúl.

Como director general y presidente del GGGI, Ban defenderá un crecimiento verde y abogará por conseguir los niveles más elevados necesarios para llevar a cabo la cooperación y acción que haga frente al cambio climático y la transacción hacia economías bajas en carbono, sostenibles e inclusivas.

Desde este cargo, Ban permitirá al GGGI implementar su recientemente adoptada Strategy 2030, que busca construir economías sostenibles, inclusivas, resistentes y bajas en carbono, además de fortalecer la colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales e iniciativas, incluyendo la Global Commission on Adaptation y el National Council on Climate Change and Air Quality de la República de Corea.

Ban fue nombrado por primera vez director general de la asamblea y presidente del concilio del GGGI el 20 de febrero de 2018. Durante el transcurso de su primer mandato, la membresía del GGGI creció hasta dar la bienvenida a seis nuevos países miembros, y la organización ayudó a los países en desarrollo a movilizar más de 800 millones de dólares estadounidenses en financiación climática.

Como secretario general de la ONU entre los años 2007 y 2016, Ban buscó ser un constructor de puentes, servir como voz para los más pobres y vulnerables del mundo y hacer que la organización fuera más transparente y efectiva. Ban trabajó de cerca con los estados miembros de la ONU para modelar la 2030 Agenda for Sustainable Development y también para llevar a cabo la creación de UN Women.

La octava sesión de la asamblea y la 12 sesión de la Council Joint Session se reunieron durante la celebración de la Global Green Growth Week 2019: Unlocking Renewable Energy Potential. GGGW2019 está organizada por medio del GGGI en cooperación con LG Chemical, REN21, la Korea Energy Agency, la Green Growth Knowledge Partnership, el Incheon Global Campus, el Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea y AMCHAM Korea.

