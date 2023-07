Banco BCT: "Best Commercial Bank Of The Year" y "Best Innovation in Retail Banking" Costa Rica

(Información remitida por la empresa firmante)

Costa Rica, 7 de julio de 2023.

BCT recibió estos premios, otorgados por la revista International Banker, en el año que cumple 45 años de fundación

International Banker, publicación internacional de gran autoridad en análisis sobre banca, otorgó el premio Best Commercial Bank Of The Year Costa Rica 2023 al Banco BCT, en reconocimiento a su desempeño y compromiso en el servicio al cliente.



Igualmente, el Banco BCT obtuvo el reconocimiento Best Innovation In Retail Banking Costa Rica por parte de la misma revista internacional.



La publicación International Banker premia cada año a los mejores bancos de América del Norte y Sudamérica por la excelencia en la experiencia de servicio que brindan a sus clientes.



El premio Best Commercial Bank Of The Year Costa Rica 2023 es un reconocimiento a los logros de BCT a lo largo de los años. La revista International Banker evaluó la capacidad del banco para ofrecer una amplia gama de productos y servicios financieros, la calidad de su servicio, la solidez de su gestión de riesgos y su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.



Banco BCT: 45 años de compromiso con los clientes

BCT es un Grupo Financiero de capital costarricense, que cuenta con una amplia trayectoria de 45 años en el país. Con un enfoque en el diseño de experiencias a través del profundo entendimiento de las necesidades de sus clientes y de la mano con la tecnología, BCT ha sido capaz de adaptarse a los cambios del mercado y diseñar soluciones financieras de calidad para sus clientes.



BCT ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad a través de la adopción de buenas prácticas de negocio sostenibles y la inversión en energía renovable y tecnologías más limpias. También ha sido reconocido por sus iniciativas de responsabilidad social, como su programa de educación financiera a diferentes sectores de la población y su colaboración con organizaciones sin fines de lucro locales.



En respuesta al premio, el CEO del Grupo Financiero BCT, D. Álvaro Saborío afirma que "este reconocimiento es un reflejo del arduo trabajo y compromiso de nuestros colaboradores para crear y diseñar soluciones financieras innovadoras, personalizadas, que permitan brindar a nuestros clientes la mejor experiencia de banca. Me complace que el equipo de trabajo BCT, sea reconocido por tan prestigiosa revista."



BCT ha recibido premios y reconocimientos a través de los años, lo que refleja la trayectoria, experiencia y solidez en el mercado financiero de Costa Rica.



Estos reconocimientos son el resultado de trabajar de acuerdo con los valores que han guiado a BCT a lo largo de estos 45 años.



"La cultura de BCT se basa en la filosofía de buscar constantemente la excelencia, buscando crear valor para nuestra sociedad, nuestros clientes, colaboradores y proveedores", concluye Álvaro Saborío CEO - Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Financiero BCT.







