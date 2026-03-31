El Banco Central Europeo selecciona a DXC para soporte a sus servicios gestionados de infraestructura de TI

El Banco Central Europeo selecciona a DXC para que le dé soporte a sus servicios gestionados de infraestructura de TI y a la informática para usuarios finales

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva alianza que refuerza la estabilidad operativa, la flexibilidad y la agilidad en todo el entorno digital del BCE

FRANKFURT, Alemania, 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Tal como se anunció en el anuncio de adjudicación del contrato (https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/822463-2025), el Banco Central Europeo (BCE) ha suscrito un acuerdo marco único con DXC Technology Deutschland GmbH, socio líder en tecnología e innovación empresarial para la prestación de servicios gestionados de infraestructura de TI y computación para usuarios finales. Este acuerdo marco, que se prestará exclusivamente desde los centros de operaciones de DXC en el Espacio Económico Europeo (EEE), con una duración inicial de 5 años y una duración máxima de 8 años, ayudará al BCE a mantener operaciones de TI estables, escalables y modernas.

DXC Technology Deutschland GmbH asumirá la gestión, el mantenimiento y el soporte de algunos servicios informáticos. El BCE conservará la plena propiedad de todos los activos informáticos y seguirá alojando sus servicios informáticos en centros de datos seguros, en plena conformidad con su marco de gobernanza y seguridad.

"La solución de DXC se alinea con la visión del BCE y se basa en nuestras capacidades probadas en entornos regulados", declaró Juan Parra, presidente de DXC Technology para Europa. "El BCE desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad de precios y la protección del sistema financiero europeo. En DXC nos enorgullece apoyar esta misión gracias a nuestra amplia experiencia tecnológica y nuestra extensa oferta".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial. Con amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.

Acerca del Banco Central Europeo (BCE)

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central del euro y administra la política monetaria en la zona euro, que actualmente comprende 20 Estados miembros de la UE. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios y apoyar el crecimiento económico en toda la UE. El BCE también supervisa el sector bancario y trabaja para garantizar la seguridad y la solidez del sistema financiero europeo.

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