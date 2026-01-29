Bancos, empleo, alquileres y estafas online: así ha sido el mapa jurídico de los españoles

Infografía Asuntos más consultados - Legálitas

El Observatorio Jurídico de Legálitas ha analizado, con herramientas de inteligencia artificial, más de 1,3 millones de consultas para determinar qué es lo que más ha preocupado a los ciudadanos. La futura Ley de Crédito al Consumo, la ampliación del permiso por nacimiento a 19 semanas, la renovación de contratos de alquiler firmados en pandemia, VERIFACTU para autónomos y el seguro para vehículos personales como los patinetes eléctricos, marcarán este 2026

España cerró 2025 con un mapa jurídico marcado por la incertidumbre económica, la tensión en la vivienda, la complejidad normativa y el avance imparable de la delincuencia digital. Así lo revela el Observatorio Jurídico de Legálitas, que ha analizado 1.364.713 consultas reales de ciudadanos, clasificadas mediante inteligencia artificial para identificar: qué preocupa, y por qué, a los españoles cuando consultan a un abogado.



El estudio confirma que tres ámbitos concentran el grueso de las inquietudes legales del país: consumo (26,39%), laboral (17,41%) e inmueble (16,40%), una trilogía que refleja con nitidez dónde se tensan las costuras del día a día: el bolsillo, el empleo y la vivienda.



La banca sigue dominando la agenda jurídica del consumidor

El área de consumo, la más numerosa, vuelve a estar protagonizada por la banca, que acapara el 60,59% de las consultas del sector. No es casualidad: los españoles siguen batallando con gastos hipotecarios, tarjetas revolving, cláusulas abusivas e impagos derivados de créditos al consumo, microcréditos y tarjetas. Estos conflictos, algunos enquistados desde hace años, siguen afectando de lleno a las economías domésticas.



A ello se sumó un episodio excepcional: el apagón nacional del 25 de abril de 2025, que disparó las consultas por suministros y telefonía. Miles de usuarios reportaron cortes, problemas de facturación y, sobre todo, un aumento de prácticas engañosas de comerciales que se hacían pasar por la compañía del cliente para forzar cambios de contrato.



Empleo: la conciliación, las bajas médicas y el "autodespido" marcan el pulso del año

En el ámbito laboral, los ciudadanos buscaron asesoramiento para entender cómo les afectan las últimas reformas y cómo defender sus derechos ante empresas que, en un contexto económico incierto, aplicaron cambios de organización o de jornada. La mayoría de consultas se centraron en conciliación, reducciones de jornada, bajas médicas, jubilación, problemas con contratos temporales y dudas sobre el fijo discontinuo, uno de los modelos más confusos tras la reforma laboral.



Especialmente llamativo fue el incremento de consultas sobre autodespido, una figura que permite al trabajador extinguir su contrato con derecho a indemnización y paro cuando la empresa incumple sus obligaciones. El fenómeno revela un cambio cultural: los trabajadores conocen más sus derechos y están dispuestos a ejercerlos.



Además, la reforma del desempleo del RDL 2/2024 generó una oleada de dudas sobre subsidios, compatibilidades y requisitos.



Vivienda: la tensión del mercado dispara el asesoramiento

El acceso a la vivienda siguió siendo un problema estructural. Más del 47% de todas las consultas del área inmobiliaria están relacionadas con alquileres, en un año marcado por la escasez de oferta y el aumento de precios. La entrada en vigor del Índice IRAV para actualizar rentas, la aplicación de las zonas tensionadas previstas en la Ley de Vivienda y el auge del alquiler de habitaciones y del subarriendo generaron un volumen excepcional de dudas jurídicas.



También se registró un aumento en conflictos dentro de comunidades de propietarios, especialmente por impagos de cuotas y disputas sobre juntas, mayorías o responsabilidades por daños. La compraventa también repuntó (16,35% del área), en parte porque muchos propietarios retiraron sus pisos del alquiler ante los límites regulatorios.



Fiscalidad: la Renta vuelve a ser el gran quebradero de cabeza

En el terreno fiscal, la Declaración de la Renta volvió a ser la gran protagonista, concentrando el 51,23% de las consultas del área. La complejidad técnica del impuesto y el miedo a equivocarse explican esta cifra. Las dudas sobre sucesiones, donaciones y tasas municipales reflejan además la creciente preocupación por la fiscalidad patrimonial.



Estafas online: el delito más común entre los ciudadanos

En el ámbito penal, las estafas online se han convertido en la verdadera epidemia delictiva en España: suponen ya el 54,45% de todas las consultas del área. Los delincuentes han abandonado el riesgo del robo físico para operar en entornos digitales donde el beneficio es mayor y la exposición menor. Suplantaciones de identidad, fraudes bancarios y engaños a través de plataformas continúan en ascenso.



El Observatorio jurídico de Legálitas registra, además, un aumento de consultas relacionadas con delitos cometidos por menores, algunos de especial gravedad, y un crecimiento en dudas sobre materia penitenciaria, como tercer grado o suspensión de pena.



Seguros: temporal tras temporal, suben las reclamaciones

El año estuvo marcado por múltiples episodios de inundaciones y temporales, lo que disparó las consultas por seguros del hogar, que alcanzaron el 28,3% del área. La complejidad de las coberturas y el incremento de siniestros provocaron también un aumento del 43% en gestiones ante el Consorcio de Compensación de Seguros.



España, un país con preocupaciones jurídicas muy distintas según dónde se viva

Aunque Consumo lidera en todas las comunidades autónomas, la fotografía territorial revela matices: Extremadura y Murcia registran cifras muy por encima de la media, mientras Madrid presenta un escenario dominado por vivienda, empleo y fiscalidad. País Vasco y La Rioja concentran más consultas en Administrativo, mientras que Ceuta y Melilla destacan en Penal y Seguros.



2026: un año que traerá nuevas tensiones jurídicas

El Observatorio señala varios factores que aumentarán la demanda de asesoramiento este año:



• la futura Ley de Crédito al Consumo, que modificará la relación entre clientes y entidades financieras;



• la ampliación del permiso por nacimiento a 19 semanas;



• la renovación masiva de contratos de alquiler firmados en pandemia, con previsibles subidas;



• la posible implementación del sistema VERIFACTU para autónomos;



• y la obligatoriedad del seguro para vehículos personales ligeros como los patinetes eléctricos.



Descargar el Observatorio Jurídico de Legálitas 2025 completo.





