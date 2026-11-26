Bandai España lanza bandai.es, su nueva tienda online oficial de figuras de anime y juguetes - BANDAI ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

El 1 de diciembre llega una única web para todo el universo Bandai: figuras de anime de las licencias de Bandai Spirits, Tamashii Nations, Bandai Hobby y, por primera vez, juguetes como Tamagotchi Paradise, One Piece o Pocoyó.

Madrid, 26 de noviembre de 2026. Bandai Spain anuncia que banpresto.es evoluciona a bandai.es, la nueva tienda online oficial de Bandai en España, que estará disponible el 1 de diciembre de 2026 a partir del mediodía. Se trata de un gran cambio con el que la compañía quiere estar al alcance de todos sus clientes y fans, sea cual sea la línea que les apasione, y llevar la felicidad a cada uno de ellos.

Coleccionables: más marcas para el coleccionista

En la sección Collector, los fans del anime encontrarán figuras oficiales de sus personajes favoritos de One Piece, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, entre muchas otras licencias de Bandai Spirits.

Además, llegan dos marcas nuevas: Tamashii Nations, con figuras de alta gama de Los Vengadores (Avengers) de Marvel, Mazinger Z, Star Wars, Berserk, Super Mario de Nintendo, Saint Seiya o Dragon Ball, y Bandai Hobby, con los Model Kits de Gundam (Gunpla).

Juguetes: por primera vez en la web de Bandai

Por primera vez, la tienda online de Bandai España incluirá una sección Toys con algunas de sus marcas más queridas: Tamagotchi, con Tamagotchi Paradise y los nuevos Tamagotchi Original, One Piece, las figuras de acción de Dragon Ball Dragon Stars y Limit Breaker, Pocoyó, Plim Plim, La Granja de Zenón y Shokugan.

¿Qué pasa con banpresto.es?

Los clientes de banpresto.es no tendrán que hacer nada: sus cuentas pasarán automáticamente a bandai.es y todas sus reservas y pedidos se mantendrán con normalidad.

Cupones de descuento para los suscriptores

Para celebrar la apertura, habrá un 20 por ciento de descuento exclusivo para usar en la mayor parte del catálogo. Los clientes podrán acceder además a todas las novedades, reservas y lanzamientos de las líneas Coleccionables y Juguetes.

¡Entrar en bandai.es a partir del 1 de diciembre, suscribirse a la newsletter y prepararse para lo que viene!: www.bandai.es

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