Bandai Namco Shop abre sus puertas en Barcelona con figuras exclusivas y lo último en coleccionismo anime

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cultura japonesa, especialmente en lo relativo al anime y al manga, ha dado lugar a un fenómeno global que encuentra en España una de sus comunidades más fieles y activas. El auge del coleccionismo ha impulsado la demanda de figuras oficiales, productos exclusivos y experiencias de compra especializadas.

En este contexto, se anuncia la apertura de una nueva tienda Bandai Namco Shop en Barcelona, prevista para inicios de octubre, con la que la compañía sigue reforzando su presencia en el mercado español tras la apertura de su primer espacio oficial en Madrid en 2024. La iniciativa está liderada por Bandai España, referente internacional en el sector del coleccionismo.

Todas las marcas bajo un mismo techo

La tienda aterriza en Barcelona con la promesa de reunir en un solo espacio todas las grandes marcas del universo Bandai Namco: Megahouse, Banpresto, Ichibankuji, Gashapon, y las últimas incorporaciones, Bandai Hobby Model Kits y Tamashii Nations. Esto significa que los fans tendrán acceso directo a figuras premium, ediciones limitadas y sorteos exclusivos, además de la posibilidad de sumergirse en la experiencia única del coleccionismo japonés.

En su catálogo se incluirán referencias de líneas tan populares como Ichibansho, LookUp, Megahouse, Banpresto Chronicle, Grandista, Glitter & Glamours, Masterlise y Portrait Of Pirates, junto a merchandising oficial de franquicias como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Chainsaw Man y Digimon,, entre muchas otras.

La mayor zona de gashapon de España

Uno de los grandes atractivos de la nueva tienda será su zona de Gashapon, que "se convertirá en la más grande de toda España", según anuncian desde la compañía. Decenas de máquinas recrearán la experiencia japonesa de las cápsulas sorpresa, permitiendo a los visitantes hacerse con artículos exclusivos y coleccionables en un formato tan adictivo como divertido.

Un nuevo espacio para vivir el coleccionismo desde dentro

La apertura de la Bandai Namco Shop en Barcelona representa un nuevo paso en la consolidación de la marca en el ámbito nacional. No se trata únicamente de un punto de venta, sino de un espacio de más de 400 metros pensado para sumergirse en el universo del coleccionismo japonés.

El establecimiento ofrecerá un entorno cuidado en el que los aficionados podrán explorar de manera directa una selección de figuras expuestas con detalle, que se renovarán periódicamente con lanzamientos recientes, ediciones limitadas y productos exclusivos.

La apertura de este nuevo punto de venta refuerza el compromiso de Bandai con el coleccionismo especializado vinculado al anime, un compromiso que también se refleja en su presencia digital a través de Banpresto.es, donde los usuarios pueden acceder a un extenso catálogo y servicios orientados al público más exigente.

Con esta nueva tienda, Banpresto reafirma su apuesta por una comunidad que valora la autenticidad, el detalle y la pasión por las figuras de colección.

