Bandai Namco Shop Barcelona abre sus puertas el 22 de noviembre con figuras oficiales de anime

Madrid, 07 de noviembre de 2025.-

La cultura del coleccionismo japonés da un paso más en su expansión europea con la llegada de una tienda física especializada en figuras de anime. Barcelona será la ciudad elegida para albergar el nuevo espacio oficial de Bandai Namco Shop, cuya apertura está prevista para este 22 de noviembre. Esta inauguración marca un hito para los seguidores del manga y el anime, que ahora podrán acceder de forma directa a productos originales sin necesidad de recurrir a distribuidores externos o tiendas generalistas.

Con esta nueva apertura, la marca busca consolidar su presencia en España mediante un punto de venta que combina experiencia física y especialización. La tienda ofrecerá un catálogo exclusivo de figuras oficiales, productos licenciados y ediciones limitadas de sagas icónicas como Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia o Naruto. Además, se cuidará hasta el más mínimo detalle del empaque, conservando el estándar de calidad que caracteriza a la marca a nivel global.

Un nuevo punto de encuentro para fans del anime en España

La elección de Barcelona responde a una estrategia clara de acercamiento a comunidades activas de fans y coleccionistas. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como un núcleo creciente del universo otaku en el sur de Europa, con eventos masivos como el Manga Barcelona, tiendas especializadas y comunidades muy participativas.

La tienda Bandai Namco Shop Barcelona no solo será un punto de venta, sino también un espacio de referencia para quienes buscan piezas únicas y autenticidad garantizada, con asesoramiento experto y acceso a lanzamientos exclusivos. Esta apertura también permitirá acortar los tiempos de espera en los envíos y mejorar la experiencia de compra para los seguidores de la marca.

Una marca con herencia japonesa y visión global

Banpresto, división de Bandai Spirits, es reconocida por su compromiso con la calidad, el diseño detallado y la fidelidad a las licencias originales. En su plataforma digital para España, la marca ya ha fidelizado a miles de compradores que ahora contarán con una alternativa física en el país.

"Queremos ofrecer una experiencia más cercana a nuestros fans en España y Barcelona es el lugar ideal para empezar", señalan desde la compañía.

