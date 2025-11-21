Bandai Namco Shop Barcelona inaugura su esperada tienda este sábado 22 de noviembre - Bandai España

Bandai Namco Shop Barcelona inaugura este sábado un nuevo espacio otaku con más de 500 referencias oficiales, la tienda de Gashapon más grande de Europa y el Gunpla Store de referencia del país.

Barcelona, 21 de noviembre de 2025. Este sábado 22 de noviembre, Bandai Namco Shop Barcelona abrirá oficialmente sus puertas en Carrer de Bailèn, 25, inaugurando un espacio único dedicado al anime, al coleccionismo y al universo Bandai. Se trata de una apertura muy esperada que convertirá a Barcelona en un punto clave para los amantes del entretenimiento japonés.

El nuevo establecimiento contará con más de 500 referencias oficiales de todas las líneas de producto de Bandai —incluyendo Banpresto, Ichibansho, MegaHouse, Ichiban Kuji, Gashapon, Tamagotchi, Shokugan y Bandai Hobby— consolidándose como una de las tiendas especializadas más completas de España.

La tienda de Gashapon más grande de Europa y el nuevo Gunpla Store de referencia

Entre sus principales atractivos destacan:

La tienda de Gashapon más grande de España, ofreciendo una experiencia 100% japonesa para todos los visitantes sin salir de Barcelona.

Un espacio dedicado a Bandai Hobby que alberga la Gunpla Store de referencia en el país, convirtiéndose en el nuevo punto de encuentro para modelistas, constructores y fans del universo Mobile Suit Gundam.

La tienda se ubica en el corazón del Triángulo Friki, uno de los principales epicentros de cultura pop en Barcelona, reforzando la zona como destino imprescindible para la comunidad otaku. Esta apertura rinde homenaje al espíritu de la ciudad: creativa, vibrante y profundamente conectada con la cultura japonesa.

Un día de apertura lleno de actividades y sorpresas

Para celebrar este estreno, Bandai Namco Shop Barcelona ha organizado una jornada llena de incentivos pensados para que el público viva un auténtico día otaku:

Stickers de Gashapon gratuitos, para llevarse un recuerdo auténticamente japonés.

Regalo de tazas exclusivas para los primeros visitantes.

Pósters oficiales disponibles solo durante la apertura.

Sorteo de 4 entradas dobles para el Manga Barcelona entre todos los visitantes del sábado.

Visita de creadores de contenido e influencers del mundo del anime.

Un nuevo hogar para los fans: eventos, talleres y comunidad

Más allá de su oferta de producto, Bandai Namco Shop Barcelona nace con la ambición de convertirse en un punto de encuentro para la comunidad local. A partir de su apertura, la tienda acogerá talleres de montaje de Gunpla y 30MM, eventos temáticos, presentaciones de producto, actividades con influencers y creadores y encuentros y dinámicas especiales pensadas para conectar con los fans

El objetivo es crear un espacio vivo, participativo y en constante evolución, donde los aficionados al anime, al modelismo y al coleccionismo puedan reunirse, aprender, compartir y disfrutar de su pasión.

Una invitación especial a los fans

Bandai Namco Shop Barcelona invita a todos los fans, coleccionistas y curiosos a entrar en el Triángulo Friki y descubrir el nuevo hogar del anime en la ciudad.

Este sábado, ven a conocernos, vive la experiencia, descubre las más de 500 referencias oficiales y celebra con nosotros un día histórico para los fans del anime en Barcelona.

Datos del evento

Fecha: Sábado, 22 de noviembre de 2025

Horario: A partir de las 11:00

Lugar: Bandai Namco Shop Barcelona – Carrer de Bailèn, 25 BIS

Acceso: Entrada libre hasta completar aforo



Emisor: Bandai España



Contacto: Bandai España

Número de contacto: 917 211 616