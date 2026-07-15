Bandai Namco Shop incorpora oficialmente Bandai Card Games a sus tiendas de Madrid y Barcelona - Bandai
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 15 de julio.- El mercado de los juegos de cartas coleccionables continúa consolidándose como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del entretenimiento y la cultura pop. Cada vez más aficionados buscan espacios especializados donde acceder a productos oficiales y descubrir nuevas formas de disfrutar de sus licencias favoritas. En este escenario, Bandai Namco Shop amplía su propuesta con la incorporación de Bandai Card Games a sus establecimientos de Madrid y Barcelona, reforzando una oferta que ya incluye un amplio catálogo de figuras de anime oficiales y artículos de colección.
Bandai Card Games amplía la oferta oficial de Bandai Namco Shop
A partir del próximo 31 de julio, las tiendas Bandai Namco Shop de Madrid y Barcelona se convertirán en puntos de venta oficiales de Bandai Card Games, incorporando algunas de las licencias de juegos de cartas coleccionables más reconocidas de la compañía. Entre los primeros lanzamientos destacan GUNDAM CARD GAME Booster GD05, GUNDAM CARD GAME Deck Build Box, los nuevos ONE PIECE CARD GAME Starter Decks ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35 y ST-36, además de ONE PIECE CARD GAME Learn Together Deck Set.
Esta incorporación responde al objetivo de acercar los juegos de cartas coleccionables a un público cada vez más amplio, ofreciendo productos tanto para quienes desean iniciarse en esta afición como para jugadores con experiencia. El equipo especializado de las tiendas proporcionará asesoramiento para facilitar el descubrimiento de las diferentes colecciones y modalidades de juego.
Un espacio de referencia para los aficionados al universo Bandai
Con esta ampliación, Bandai Namco Shop refuerza su posicionamiento como punto de encuentro para los seguidores de las principales licencias de la compañía. La integración de Bandai Card Games completa una oferta formada por figuras de anime oficiales, merchandising, productos de colección y novedades inspiradas en franquicias de gran reconocimiento internacional como Dragon Ball, One Piece, Gundam o Naruto.
La incorporación de esta nueva categoría también contribuye a acercar los juegos de cartas coleccionables a familias, niños y nuevos aficionados, favoreciendo una experiencia accesible y especializada dentro de las tiendas físicas de Madrid y Barcelona.
La ampliación de la oferta refleja la apuesta de Bandai Namco Shop por seguir evolucionando junto a la comunidad de aficionados, incorporando nuevas propuestas que responden al creciente interés por el coleccionismo y el entretenimiento oficial. Esta iniciativa consolida a las tiendas como un referente para quienes buscan productos originales de Bandai y experiencias vinculadas a algunas de las licencias más populares del panorama internacional.
Contacto
Emisor: BANDAI ESPAÑA
Contacto: BANDAI ESPAÑA
Número de contacto: 917 211 616