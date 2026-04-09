Banff Half Marathon completa la evaluación de emisiones de 2025, apoyando la acción climática con Karbon-X

Banff Half Marathon completa la evaluación de emisiones de 2025 - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

La carrera, celebrada en el Parque Nacional Banff, cuantifica 1.616 toneladas de CO₂e y refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante compensación de emisiones y nuevas iniciativas de transporte responsable

Madrid, 9 de abril de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X") y el Banff Half Marathon anunciaron hoy la finalización de la evaluación de emisiones para el Banff Half Marathon 2025, destacando el liderazgo continuo del evento en responsabilidad ambiental dentro de la comunidad global de deportes de resistencia.



Celebrada anualmente en el Parque Nacional Banff, esta carrera reconocida internacionalmente se ha convertido en un ejemplo destacado de cómo los eventos deportivos a gran escala pueden medir y gestionar su impacto ambiental mientras operan en uno de los entornos naturales más sensibles del mundo. Como parte de su iniciativa climática continua, el Banff Half Marathon trabajó con BrightSpot Climate para llevar a cabo la evaluación de emisiones, mientras que Karbon-X apoyó el esfuerzo mediante la obtención y retirada de créditos de carbono verificados.



Participantes de 23 países tomaron parte en la carrera de 2025. La evaluación midió las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al evento, incluyendo vehículos de transporte de participantes, vuelos, uso de electricidad, consumo de gas natural, operaciones de la carrera y desplazamientos del personal.



Un total de 1.616 toneladas de CO₂e asociadas a la carrera de 2025 fueron cuantificadas mediante la evaluación de emisiones. Karbon-X apoyó este esfuerzo mediante la obtención y retirada de créditos de carbono verificados para equilibrar estas emisiones, recurriendo a una cartera diversificada de proyectos climáticos certificados internacionalmente centrados en la generación de energía renovable y la reducción de emisiones. Los proyectos seleccionados fueron elegidos para alinearse con el entorno natural y los valores reflejados en el Parque Nacional Banff, apoyando energía limpia y soluciones sostenibles en regiones de todo el mundo.



La medición de emisiones a nivel de evento, incluyendo las relacionadas con el transporte, sigue siendo relativamente poco común en el sector de deportes de resistencia. Al trabajar para cuantificar y abordar estos impactos más amplios, el Banff Half Marathon continúa reforzando su enfoque hacia la responsabilidad ambiental mientras mantiene la experiencia de los participantes que ha convertido la carrera en un evento de destino global.



En 2025, los organizadores del Banff Half Marathon introdujeron un Plan de Transporte Responsable ampliado, diseñado para reducir la congestión y fomentar desplazamientos de menor impacto hacia el evento. La iniciativa incluyó sistemas organizados de autobuses desde Calgary, coordinación de coche compartido, transporte en bicicleta y servicios de aparcacoches, así como acceso gratuito al transporte público local para los participantes.



El programa de transporte ha sido recibido positivamente en los debates regionales sobre sostenibilidad y refleja un esfuerzo más amplio por reducir la congestión al tiempo que se promueve un acceso responsable al Parque Nacional Banff.



A través de su participación en la red Sports for Climate Action de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Banff Half Marathon ha sido reconocido dentro de la comunidad de sostenibilidad deportiva como un ejemplo de cómo los eventos de resistencia pueden implementar iniciativas ambientales significativas mientras continúan operando a gran escala. Como firmante del marco, el evento se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el evento en un 50 % para 2030 y ha estado rastreando y actuando sobre su huella acumulada desde 2014, reflejando un enfoque a largo plazo hacia la responsabilidad ambiental.



"Organizar una carrera en un lugar tan extraordinario como el Parque Nacional Banff conlleva la responsabilidad de pensar cuidadosamente en cómo los eventos interactúan con el entorno natural", afirmó Paul Regensburg, propietario del Banff Half Marathon. "Trabajar con BrightSpot Climate y Karbon-X nos ha ayudado a comprender mejor la huella ambiental de la carrera e introducir iniciativas prácticas como la planificación del transporte y la compensación de emisiones como parte de nuestros compromisos de sostenibilidad a largo plazo".



Para Karbon-X, la iniciativa refleja el creciente papel de la responsabilidad climática en el sector global del deporte y el entretenimiento.



"Los grandes eventos deportivos reúnen a las comunidades y crean experiencias compartidas poderosas", afirmó Matt Kauffman, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Entretenimiento en Karbon-X. "Lo que estamos viendo en toda la industria deportiva es un compromiso creciente para comprender y gestionar el impacto ambiental asociado a estos eventos. El Banff Half Marathon es un ejemplo sólido de cómo los organizadores pueden medir emisiones, apoyar soluciones climáticas verificadas e impulsar iniciativas que reduzcan el impacto ambiental mientras siguen ofreciendo un evento de clase mundial".



Karbon-X confirmó que continuará apoyando la elaboración de informes de emisiones y las iniciativas climáticas para el Banff Half Marathon 2026, ayudando al evento a seguir construyendo sobre el progreso demostrado a través de sus programas de sostenibilidad en evolución.



La inscripción para el Banff Half Marathon 2026 ya está abierta.



Para obtener más información sobre la carrera y sus iniciativas de sostenibilidad, visitar www.karbon-x.com/banff-marathon-2026



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios de extremo a extremo en los mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo en verificación, emisión de créditos y distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com.



Sobre el Banff Half Marathon

El Banff Half Marathon es un evento de carrera reconocido internacionalmente que se celebra anualmente en el Parque Nacional Banff, Alberta, Canadá. Conocido por su extraordinario paisaje montañoso y su exigente recorrido, la carrera atrae a participantes de todo el mundo, reuniendo tanto a corredores profesionales como recreativos en uno de los entornos naturales más icónicos del planeta. Más información en www.banffhalf.com.

Contacto

Emisor: Karbon-X

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X

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