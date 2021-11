Banggood anuncia las "ofertas infinitas" del Viernes Negro de 2021

- Banggood anuncia lo más destacado de las "ofertas infinitas" del Viernes Negro de 2021 después de su 15° aniversario

GUANGZHOU, China, 22 de noviembre, 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, una tienda en línea líder a nivel mundial, lanzó una venta de viernes negro con el tema "Ofertas infinitas" después de la venta masiva de Banggood: Infinite 15 Years Anniversary. El evento comenzará oficialmente el 12 de noviembre y se espera que alcance un pico de ventas entre el 25 y el 28 de noviembre.

Además de las ofertas de hasta un 70% de descuento, la venta del Viernes Negro de Banggood también ofrece a los clientes descuentos exclusivos en varias marcas más populares, incluidas Xiaomi, Eachine y BlitzWolf. También estarán a venta millones de artículos seleccionados en una amplia gama de categorías, desde electrónica de consumo, herramientas y electrodomésticos hasta juguetes, deportes y ropa.

La promoción se divide en cuatro etapas:

Etapa 1: Preventa y ahorros exclusivos en todas las categorías: 12 de noviembre a las 4 p.m. - 23 de noviembre a las 4 p.m. (UTC+8)

Banggood toma como inicio de la venta su especial Preventa de Depósito-Ahorro con Depósito. Los productos estarán disponibles a partir del 13 de noviembre y luego los pagados del depósito a valor bajo (1 o 3 depósito) dedsde 15 de noviembre obtendrán descuentos adicionales. Una vez que se pague el saldo, los compradores pueden obtener sus artículos deseados a un precio con mucho descuento.

A partir del 12 de noviembre, se ofrecerán cupones exclusivos se ofrecerán a los compradores de productos en múltiples categorías, incluidos RC Toys, 3C Smart Tech, Tools, Auto & Moto, Electronics, Home Life, Fashion and Outdoor, así como Snap Up, Descuento para un Pedido superior 2 Productos y Aritículos en Liquidación. Si desea aprovechar las mejores oportunidades de compra, no se pierda estas increíbles ofertas.

A medida que se acerca el pico del período de venta, la lluvia de pago de 999.999 dólares llegará sin tardanza. Los compradores que paguen con cupones de Asignación de Lluvia (se pueden usar en combinación con otros chollos) ahorrarán hasta 999 dólares.

Etapa 2: Acceso anticipado VIP: 23 de noviembre a las 4 p.m. - 25 de noviembre a las 4 p.m. (UTC+8)

Los VIP de Banggood pueden disfrutar del acceso anticipado VIP y comprar artículos a "los precios más bajos" con 48 horas de anticipación y obtener una asignación de compras VIP exclusiva, que se puede utilizar de inmediato. Además, los VIP de Banggood pueden comprar los productos más vendidos con hasta un 50% de descuento.

Haga clic aquí para registrarse y pasar a ser a Banggood VIP para obtener ofertas exclusivas.

Etapa 3: Venta del Viernes Negro: 25 de noviembre a las 4 p.m. - 28 de noviembre a las 4 p.m. (UTC+8)

Durante las 72 horas del período pico, los compradores pueden adquirir una cantidad limitada de productos con los descuentos más atractivos del año con hasta un 70% de descuento en comparación del precio original. ¡No olvide pagar el saldo en la Etapa uno! Obtenga sus artículos favoritos rápidamente con solo hacer clic en ellos.

Etapa 4: Venta del Cyber Monday: 28 de noviembre a las 4 p.m. - 4 de diciembre a las 4 p.m

Se establecerá una asignación de 1.000.000 dólares para Cyber Monday Deals, y se lanzará un número limitado de súper ventas en cada categoría.

Celebrando el Viernes Negro con actividades a medida en los mercados locales

Banggood ha establecido una asociación a largo plazo con el proveedor de pagos en línea Klarna. A partir del 25 de noviembre, los consumidores pueden ahorrar cinco dólares con Klarna Pay Later cuando el monto del pedido supere los 109 dólares en Banggood Alemania. Los compradores en Italia ahorran cinco dólares con Klarna Pay in 3 cuando el monto del pedido supera los 149 dólares.

En Banggood Medio Oriente, se lanzará una gran cantidad de ventas flash todos los viernes a partir del 12 de noviembre a las 4 p.m. (UTC+8), combinadas con Comprar uno y Obetener uno gratis entre productos seleccionados, así como grandes rebajas. Tabby, una nueva forma de pagos en línea, proporcionará una opción de pago sin intereses a los compradores en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, lo que permite pagar en hasta cuatro cuotas.

Del 24 al 27 de noviembre, los compradores de Banggood en Brasil pueden realizar el pago en seis cuotas de pago sin intereses a través de sus tarjetas de crédito, para compras de hasta 850 dólares.

En el Reino Unido, los Países Bajos y Australia, se lanzarán ofertas relámpago de los mejores vendedores durante tiempo limitados. Los compradores pueden obtener un 60% de descuento en dos artículos durante determinados horas limitados.

Todo sobre Banggood

Banggood es una tienda online líder a nivel global que proporciona millones de productos bien selecionados. Abarca desde productos electrónicos de consumo, herramientas, hogar, juguetes, deportes hasta ropa, todo se puede entregar a la puerta con varios clics. Para más información, haz un clic aquí https://www.banggood.com/aboutBanggood.html