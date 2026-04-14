(Información remitida por la empresa firmante)

- BangQi Technology debuta en MODEX 2026 con una nueva solución logística inteligente para almacenes en el extranjero

ATLANTA, 14 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Del 13 al 16 de abril, BangQi Technology, líder mundial en fábricas inteligentes y almacenes automatizados con IA, participa en MODEX 2026, una de las principales ferias internacionales de manipulación de materiales, tecnología logística e innovación en la cadena de suministro. En el expositor A3813, BangQi presenta su enfoque totalmente integrado, que combina software, hardware, capacidades de IA y servicios, junto con el lanzamiento de una nueva solución logística inteligente diseñada específicamente para operaciones de almacén en el extranjero.

"El objetivo de BangQi es sencillo: dotar a los almacenes de una inteligencia artificial", declaró Wu Xiaoqian, presidenta de BangQi. "Con más de 2000 proyectos realizados en todo el mundo, comprendemos las dificultades a las que se enfrentan nuestros clientes. Nuestro debut en MODEX representa una oportunidad para convertir nuestra experiencia, validada a nivel global, en un modelo de éxito replicable y para compartirlo con más socios".

En MODEX 2026, BangQi presenta su gama de AGV/AMR e introduce su nueva solución inteligente para almacenes en el extranjero. Diseñada para abordar tres problemas clave —el aumento de los costes laborales, el espacio limitado y los picos de demanda en temporada alta—, la solución aprovecha la automatización basada en IA, combinando almacenamiento de alta densidad, preparación de pedidos con asistencia directa del operario y coordinación de múltiples robots. Como se ha comprobado en implementaciones reales, aumenta la utilización del almacenamiento en más de un 40%, mejora la eficiencia de la preparación de pedidos hasta en un 300% y reduce los costes laborales hasta en un 50%.

Las presentaciones presenciales incluyen estudios de casos reales de clientes líderes, incluidas implementaciones probadas en operaciones de almacenes en el extranjero que ayudan a gestionar la demanda máxima durante el Black Friday y el Prime Day, manteniendo al mismo tiempo el control de costes y la fiabilidad del servicio.

Basándose en una dilatada experiencia industrial a nivel mundial, BangQi ha implementado un sólido sistema de servicios que abarca China, Norteamérica, Europa y el sudeste asiático, proporcionando soporte localizado a casi 100 clientes de primer nivel en sectores como la electrónica de consumo, la logística de terceros, la automoción, las nuevas energías y la industria farmacéutica, entre los que se incluyen Walmart, Foxconn, Decathlon, DHL, SF Express, SHEIN, Li Auto, CATL, EVE Energy, UAE, Joyson, Sinopharm y otros.

En el expositor A3813, BangQi ha habilitado una Zona de Diagnóstico de Casos, donde expertos técnicos aprovechan más de 2.000 experiencias en proyectos globales y cerca de 100 casos de éxito de clientes de primer nivel para proporcionar consultas personalizadas y recomendaciones prácticas.

Fundada en 2013, BangQi se dedica a facilitar operaciones inteligentes y totalmente automatizadas de principio a fin en la fabricación y la logística a nivel mundial. Basada en modelos de IA pequeños y especializados, la plataforma de IA industrial de la compañía integra software, hardware, agentes de IA y robots como servicio (RaaS) en un sistema unificado.

Visite el expositor A3813 para consultas personalizadas con expertos. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de BangQi ( https://en.bangqikeji.com/?lang=en ) o su página de TikTok.

Contacto: Lina, bangqikj@gmail.com, +86 18922845647

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