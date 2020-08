Bank Alfalah y TerraPay lanzan el servicio de envío para el hogar en Pakistán

KARACHI, Pakistán y LA HAYA, Países Bajos, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- TerraPay, una compañía de infraestructura de pagos de nivel mundial, y Bank Alfalah, han anunciado hoy una asociación para ofrecer servicio de envío de pagos en Pakistán.

Por medio de esta asociación, los pakistaníes que vivan en el extranjero podrán utilizar la red de socios de TerraPay para depositar dinero de forma instantánea en cualquier cuenta de banco de Pakistán. Con este servicio, Bank Alfalah refuerza su compromiso para facilitar los socios del extranjero, incluyendo prestigiosas fintechs, operadores de transferencia de dinero y negocios de servicio de dinero dedicados a los envíos entre fronteras. Eso está en línea con la estrategia del banco de permitir formas más inteligentes y rápidas de enviar dinero a casa para Pakistán.

TerraPay se ha establecido así misma como socio global de los principales bancos, operadores de transferencia de dinero, operadores de cartera móviles e instituciones financieras para facilitar las transacciones financieras sin fronteras. Como compañía B2B, TerraPay se asocia con otros negocios, ayudándoles a aventajarse de su plataforma de tecnología ágil, segura y escalar para mejorar su proposición de clientes para envíos, pagos y gastos entre fronteras. TerraPay está regulada en más de 45 países de todo el mundo.

Hablando acerca del lanzamiento de la asociación, Bilal Asghar, el responsable de negocios empresariales, de banca de inversión y negocios internacionales de Bank Alfalah, explicó: "Es un inmenso placer para nosotros asociarnos con TerraPay, otra institución co-patrocinada por medio de IFC, para mejorar nuestra cobertura mundial, llevar a cabo envíos internacionales de forma más adecuada para [todos] los poseedores de cuentas de banca y clientes sin banco en Pakistán".

"Estamos comprometidos con nuestra visión de mejorar la inclusión financiera al conectar diversos sistemas de pago. Pakistán es uno de los pasillos de envíos más importantes en todo el mundo, y estamos emocionados de asociarnos con Bank Alfalah y ayudar a la diáspora pakistaní del extranjero a enviar dinero de vuelta a casa por medio de nuestra infraestructura de pagos segura, fiable y a tiempo", explicó Ambar Sur, fundador y consejero delegado de TerraPay.

Acerca de TerraPay

TerraPay es una compañía de infraestructura de pagos digitales con licencia y soluciones que ayuda a conectar los sistemas de pagos diversos para avanzar los fondos en tiempo real. Los inversores de TerraPay incluyen Prime Ventures, Partech Partners, la International Financial Corporation y su equipo fundador.

Acerca de Bank Alfalah

Bank Alfalah está entre los mayores bancos privados de Pakistán, contando con una red de más de 700 oficinas repartidas en más de 200 ciudades de Pakistán, con presencia internacional en Bangladesh, Afganistán, Bahréin y EAU. El banco es propiedad y funciona por medio de Abu Dhabi Group.

