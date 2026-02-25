Banpresto refuerza su catálogo en España con figuras coleccionables de MEGAHOUSE - Bandai España
Madrid, 25 de febrero de 2026.-
Banpresto, marca perteneciente a Grupo Bandai Namco, continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado español del coleccionismo con la incorporación de nuevas figuras de MegaHouse, fabricante japonés referente en escultura, detalle y fidelidad a las licencias más icónicas del anime y manga.
A través de esta ampliación de catálogo, Banpresto refuerza su compromiso con los coleccionistas que buscan piezas de alta calidad y acabados premium, consolidando su presencia en el sector.
Las nuevas referencias incluyen piezas de alto valor artístico como:
Portrait of Pirates (P.O.P.) – El referente de One Piece
La línea Portrait of Pirates (P.O.P.) continúa siendo uno de los pilares del coleccionismo de One Piece. Esta serie destaca por su tamaño, nivel de detalle y ediciones especiales de personajes clave del universo creado por Eiichiro Oda.
Entre las figuras más representativas que forman parte del catálogo destacan:
Red-Haired Shanks (SA-MAXIMUM Leader of the Red Hair Pirates – Kamusari)
Boa Hancock
Monkey D. Luffy
Trafalgar Law
Yamato
Portgas D. Ace
Roronoa Zoro
Las versiones MAXIMUM elevan aún más el estándar con esculturas dinámicas, efectos de energía y acabados premium que posicionan la línea como una de las más deseadas por los coleccionistas europeos.
G.E.M. Series – Personajes icónicos reinterpretados
La línea G.E.M. (Excellent Model) ofrece interpretaciones detalladas de personajes populares con un enfoque elegante y estilizado.
Dentro del catálogo disponible en España se incluyen figuras de:
Naruto Uzumaki
Sasuke Uchiha
Kakashi Hatake
Itachi Uchiha
Tanjiro Kamado
Nezuko Kamado
Gojo Satoru
Estas piezas combinan fidelidad al anime con poses refinadas, convirtiéndose en una opción muy atractiva para coleccionistas que buscan calidad y presencia en vitrina.
Lucrea – Fusión entre estatua y dinamismo
La línea Lucrea se caracteriza por integrar efectos visuales, bases dinámicas y una puesta en escena más artística.
Entre las referencias más destacadas se encuentran:
Gabimaru & Sagiri Yamada Asaemon (Hell’s Paradise)
Sailor Moon
Jujutsu Kaisen
Digimon
Lucrea apuesta por composiciones más elaboradas que elevan la figura a una pieza casi escultórica.
Look Up Series – Carisma en formato compacto
La colección Look Up ofrece figuras en posición sentada con mirada elevada, diseñadas para interactuar visualmente con el espectador.
Personajes populares incluidos en esta línea:
Luffy
Shanks
Naruto
Gojo
Anya Forger
Su formato compacto y expresivo ha generado una fuerte demanda entre fans que buscan piezas accesibles pero oficiales y de calidad.
Variable Action Heroes – Articulación premium
Para quienes buscan dinamismo y posibilidad de pose, la línea Variable Action Heroes incorpora figuras articuladas de alto nivel, principalmente centradas en One Piece, con personajes como:
Monkey D. Luffy
Zoro
Sanji
Consolidación del segmento premium
La ampliación del catálogo responde a la creciente demanda del mercado español por figuras de alta gama. MegaHouse se caracteriza por producciones limitadas, licencias oficiales y estándares de calidad que la sitúan como una marca clave dentro del coleccionismo avanzado.
Compromiso con el coleccionismo oficial
Banpresto apuesta por una distribución especializada que garantice:
Producto 100% oficial.
Control de calidad.
Disponibilidad para el mercado nacional.
Apoyo a tiendas especializadas.
Protección del valor de marca.
Esta ampliación consolida el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible del sector y con el fortalecimiento del ecosistema del coleccionismo en España.
Sobre Banpresto
Banpresto es distribuidor oficial en España y Portugal de diversas líneas de figuras coleccionables del Grupo Bandai Namco. Su catálogo incluye marcas reconocidas internacionalmente dentro del universo anime, manga y cultura japonesa.
