Baor Products anticipa los efectos de El Niño en las cosechas mundiales y fortalece su cadena de suministro - BAOR PRODUCTS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de agosto de 2026.- Los fenómenos climáticos extremos desempeñan un papel determinante en la producción agrícola mundial y, en consecuencia, en la estabilidad de las cadenas de suministro de la industria alimentaria. Entre ellos, El Niño es uno de los eventos con mayor capacidad para alterar las condiciones meteorológicas en diferentes regiones productoras de fruta, provocando cambios en los calendarios de cosecha, variaciones en los rendimientos y una mayor volatilidad en la disponibilidad de materias primas. Ante este escenario, Baor Products trabaja de forma anticipada para reducir el impacto que estas circunstancias puedan tener sobre el suministro de zumos e ingredientes derivados de la fruta.

Planificación estratégica para afrontar los efectos de El Niño

Las previsiones meteorológicas apuntan a que El Niño podría influir en la evolución de las cosechas durante los próximos meses en distintos países productores. Dependiendo de la región, este fenómeno puede provocar periodos de lluvias intensas, sequías prolongadas o cambios en las temperaturas que afectan al desarrollo de cultivos como los cítricos, el mango, la piña o diferentes frutas tropicales.

Para una industria que depende de la continuidad en el abastecimiento de materias primas, anticiparse a estos escenarios resulta fundamental. Con este objetivo, Baor Products desarrolla una estrategia basada en la planificación de compras, la diversificación de orígenes, el seguimiento permanente de la evolución de las cosechas y una estrecha colaboración con productores y proveedores internacionales.

Esta forma de trabajar permite identificar posibles riesgos con antelación y adoptar medidas encaminadas a preservar la continuidad del suministro de zumos, purés y concentrados de fruta, reduciendo la exposición de los fabricantes a posibles interrupciones derivadas de factores climáticos.

Un socio estratégico para la industria alimentaria internacional

La experiencia acumulada por Baor Products en el mercado internacional de ingredientes frutales le permite analizar la evolución de los principales países productores y adaptar su planificación a las circunstancias de cada campaña. Gracias a este seguimiento continuo, la compañía puede ofrecer a sus clientes una mayor capacidad de respuesta ante situaciones que afectan a la disponibilidad de determinadas materias primas.

Su catálogo incluye zumos NFC, purés, bases de fruta y concentrados de fruta destinados a sectores como las bebidas, los lácteos, la heladería, la panadería o la confitería. La combinación de una red internacional de proveedores y una planificación logística orientada a la prevención permite responder con mayor agilidad ante posibles alteraciones del mercado.

Más allá del suministro de ingredientes, Baor Products mantiene un seguimiento constante de los factores que condicionan la producción agrícola mundial, compartiendo información de interés con sus clientes para facilitar la toma de decisiones en materia de abastecimiento y planificación.

A medida que El Niño continúe definiendo la evolución de las próximas campañas agrícolas, la capacidad de anticipación será un elemento decisivo para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro. En este sentido, Baor Products continúa reforzando su estrategia de planificación y aprovisionamiento con el objetivo de ayudar a sus clientes a minimizar riesgos y mantener la continuidad en el suministro de zumos y concentrados de fruta, incluso en un entorno marcado por la incertidumbre climática.

Contacto

Emisor: BAOR PRODUCTS

Contacto: BAOR PRODUCTS

Número de contacto: +34 968 612364