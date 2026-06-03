Un bar eslovaco gana el Michter's Art of Hospitality Award como parte de Europe's 50 Best Bars

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mirror Bar de Bratislava ha sido nombrado ganador del Michter's Art of Hospitality Award como parte de Europe's 50 Best Bars 2026, reconociendo al establecimiento por su excepcional calidez, servicio y atención al cliente. Este anuncio marca el primero de dos premios especiales que se darán a conocer antes de la presentación en directo de los Europe's 50 Best Bars 2026, que tendrá lugar en Ámsterdam el martes 30 de junio de 2026.

Seleccionado por los más de 300 expertos anónimos del sector que conforman la Europe's 50 Best Bars Academy, el Michter's Art of Hospitality Award reconoce a los establecimientos que ofrecen una hospitalidad excepcional durante todo el periodo de votación. Desde su apertura en 2019 en el histórico Radisson Blu Carlton Hotel de Bratislava, Mirror Bar se ha consolidado como un referente en la coctelería moderna de Eslovaquia.

Dirigido por el jefe de bar Peter Marcina y el embajador global de bares Stanislav Harciník, Mirror Bar ofrece una experiencia que combina la artesanía tradicional con conceptos audaces y futuristas inspirados en la ciencia ficción. Este premio subraya el éxito continuado del bar tras recibir el Disaronno Highest New Entry Award en The World's 50 Best Bars 2025 y debutar en el puesto No.25 de la lista.

En el corazón de la experiencia se encuentra la carta Essence of Design, que reinventa seis principios fundamentales del diseño: forma, silueta, línea, textura, color y espacio. Cada bebida es visualmente impactante y está meticulosamente elaborada, con presentaciones teatrales y maximalistas que transforman el acto de beber en un viaje cuidadosamente seleccionado. Más allá de los cócteles, la filosofía del equipo se centra en la conexión genuina, la atención al detalle y una interacción significativa con los clientes.

Emma Sleight, directora de Contenido de Europe's 50 Best Bars, afirmó: "En poco tiempo, Mirror Bar se ha convertido en uno de los destinos más destacados de Bratislava. El equipo ha creado una experiencia que resulta a la vez sofisticada y acogedora".

Stanislav Harciník comentó: "Queríamos compartir nuestra visión de la auténtica hospitalidad eslovaca con la comunidad mundial de bares. Recibir este reconocimiento de colegas y amigos demuestra que este sentimiento y nuestro enfoque están dando resultado. Este honor es significativo no solo para nuestro bar y nuestro equipo, sino para Bratislava, Eslovaquia y toda nuestra región. Estamos realmente agradecidos y honrados de recibir el Michter's Art of Hospitality Award y lo asumimos como una responsabilidad para seguir ofreciendo una experiencia excepcional a cada cliente que entra en el bar".

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