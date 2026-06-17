Barbie se muda y busca una nueva Dreamhouse con la ayuda de Fotocasa

Barbie se muda con Fotocasa - Fotocasa

(Información remitida por la empresa firmante)

Barbie, la marca de muñecas más icónica del mundo de Mattel Inc., y Fotocasa, el portal de referencia en España, han anunciado una colaboración estratégica. Coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, ambas compañías unen sus fuerzas para conectar el mundo de infinitas posibilidades de Barbie con la aventura de encontrar la casa de tus sueños, destacando tanto su lado inspirador como los obstáculos y retos actuales vinculados a la emancipación, el alquiler y la compra de una vivienda hoy en día

Madrid, 17 de junio de 2026.- Mientras Barbie se embarca en un nuevo capítulo y busca su próxima DreamHouse, Fotocasa ayuda a dar vida a ese viaje para encontrar un lugar perfecto al que llamar hogar. Más allá de la búsqueda en sí, esta alianza pone de relieve temas que resuenan en los consumidores actuales, como la independencia, la evolución del concepto del hogar y la importancia del acceso a una vivienda de calidad.



La vivienda es un tema crucial para las generaciones más jóvenes, ya que desempeña un papel clave en la configuración de sus aspiraciones, opciones de estilo de vida y planes de futuro. Según estudios de Fotocasa Research, los jóvenes son el motor de la búsqueda de vivienda en España, representando el 53%* de quienes buscan una propiedad en alquiler, y casi el 50%* en el segmento de compraventa.



Quienes buscan una DreamHouse tienen ideas claras sobre lo que quieren en un hogar; saben que las prioridades han cambiado y que las formas de vivir, trabajar, socializar y consumir han evolucionado. Por eso, hoy en día, una casa ya no se percibe únicamente como un espacio básico para vivir, sino como un lugar multifuncional que responde a necesidades mucho más amplias, como trabajar, hacer ejercicio y hacer vida social dentro de la propia vivienda. Aspectos como la flexibilidad del espacio, la eficiencia energética y una ubicación estratégica son muy valorados; elementos que ahora definen la verdadera "casa de los sueños" en un mercado cada vez más exigente.



Un mes de alquiler o hipoteca gratis

Del 1 de junio al 31 de julio, como parte de la campaña 'Barbie se muda de casa con Fotocasa', los clientes que compren productos de la línea Barbie en Toys’R’Us, Toy Planet, Carrefour, Juguettos o DRIM tendrán la oportunidad de participar en un sorteo. El gran premio consiste en 1.000 € para pagar un mes de alquiler o una cuota de la hipoteca. Además, el ganador recibirá una selección de productos exclusivos de Barbie y otras marcas colaboradoras.



Este sorteo es el primer hito de una estrategia conjunta más amplia entre Barbie y Fotocasa. Ambas compañías se guardan grandes sorpresas bajo la manga, que incluirán nuevas promociones e iniciativas especiales durante los próximos meses.



Encontrar un hogar puede ser todo un reto. Por eso, Barbie y Fotocasa se alían para acercar la DreamHouse a todo el mundo. Juntas, reafirman su compromiso de acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, desde el juego y la imaginación hasta el paso decisivo de encontrar un hogar.

Contacto

Emisor: Fotocasa

Nombre contacto: Anais Garcia Lopez

Descripción contacto: Directora Comunicación Fotocasa

Teléfono de contacto: 620662926