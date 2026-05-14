Barcelona acoge Legal Talks 2026; el futuro de la Responsabilidad Civil y la tecnología - Calculatuindemnizacion.es

Legal Talks, impulsado por calculatuindemnizacion.es, reunirá el próximo 11 de junio en Aticco Diagrame a despachos, aseguradoras, asociaciones, expertos médicos y empresas tecnológicas en una jornada gratuita centrada en el futuro del sector.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de mayo de 2026.- Barcelona volverá a situarse en el centro de la conversación jurídica e innovadora con la celebración de Legal Talks 2026, un encuentro profesional impulsado por calculatuindemnizacion.es que tendrá lugar el próximo 11 de junio en Aticco Diagrame.

Lejos del formato clásico de conferencia jurídica, la segunda edición de Legal Talks se reinventa para crear una experiencia más dinámica, transversal y humana, conectando en un mismo espacio a todos los actores implicados en la gestión de reclamaciones derivadas por accidente de tráfico y la evolución del sector legal: despachos especializados, compañías aseguradoras, asociaciones de víctimas, expertos médicos, estudiantes y empresas tecnológicas.

El evento, de acceso gratuito hasta completar aforo, combinará debates, formatos participativos, networking y experiencias inmersivas centradas en la responsabilidad civil, la innovación jurídica y la transformación tecnológica del sector legal. La programación incorporará además espacios dedicados a inteligencia artificial y automatización aplicada a procesos jurídicos, con la participación de partners tecnológicos como Maite.ai, copilot legal especializado en IA aplicada al ámbito jurídico.

Uno de los ejes principales de esta edición será precisamente el componente humano de la reclamación y el impacto real que tienen los accidentes sobre las personas y sus familias. En este contexto, Legal Talks 2026 contará con la participación de la Asociación DIA, entidad declarada de utilidad pública que desde hace más de dos décadas trabaja ofreciendo atención integral a víctimas de accidentes y acompañamiento a sus familias.

La asociación participará dentro de una de las experiencias diferenciales del evento: un espacio inmersivo diseñado para acercar a los asistentes a la realidad emocional, jurídica y social que existe detrás de una reclamación, poniendo el foco en la importancia de la empatía, la protección efectiva de derechos y la coordinación entre profesionales.

Desde calculatuindemnizacion.es explican que el objetivo de Legal Talks 2026 es abrir una conversación distinta dentro del sector jurídico:

“Queremos generar un espacio donde tecnología, derecho y experiencia real convivan de una manera más honesta y participativa. El sector está cambiando muy rápido y apostamos por una nueva forma de conectar a todos los actores implicados”, señala Victor Climent, CEO de calculatuindemnizacion.es.

Con esta nueva edición, Legal Talks 2026 busca consolidarse como uno de los encuentros emergentes más innovadores dentro del ámbito jurídico especializado en Barcelona, poniendo el foco no solo en la técnica jurídica, sino también en el futuro de la profesión y el impacto social de la tecnología.

Sobre Legal Talks

Legal Talks 2026 es un encuentro profesional impulsado por calculatuindemnizacion.es centrado en responsabilidad civil, innovación jurídica y transformación tecnológica del sector legal. Su objetivo es reunir a profesionales, empresas y entidades para compartir conocimiento práctico, debatir tendencias y generar conexiones entre los distintos actores del ecosistema jurídico.

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