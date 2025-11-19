Barcelona acogerá otra edición del Congreso Regenera, el gran evento de la salud integrativa en español

(Información remitida por la empresa firmante)

Los días 14 y 15 de febrero de 2026, destacados profesionales y expertos en salud integrativa se reunirán en Barcelona para la IV Edición del Congreso Regenera, el gran evento de la salud integrativa en español.

Barcelona, 19 de noviembre de 2025.-

El Congreso Regenera es la gran cita anual de los profesionales de la salud y el público interesado en la salud integrativa y en la Psiconeuroinmunología Clínica. Los próximos 14 y 15 de febrero de 2026, la ciudad de Barcelona acogerá la IV Edición del Congreso Regenera.

Organizado por Regenera, empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa, líder en el sector de la salud en español y responsable de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera; el Congreso se llevará a cabo en un espacio inigualable: el Auditori L’illa, situado en el corazón de Barcelona y en el icónico edificio L’illa Diagonal.

El gran evento de la salud integrativa en español, reúne a un amplio y diverso panel de médicos y expertos

Durante dos jornadas, el IV Congreso Regenera reunirá a destacados profesionales y expertos en salud, ofreciendo una agenda completa de ponencias de primer nivel para abordar las últimas tendencias y avances en salud integrativa, Psiconeuroinmunología Clínica y evidencia científica.

Entre los ponentes de este año se encuentran David Vargas, Fundador y CEO de Regenera y Decano de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera, que hablará de "El modelo biopsicosocial. Un enfoque integrativo, funcional y personalizado"; el Dr. Miguel Toribio Mateas, Neurocientífico clínico, microbiólogo aplicado y nutricionista, que ofrecerá una ponencia sobre: "Nutrir la atención: microbiota, neuroinflamación y regulación emocional en TDAH"; la Dra. Josepa Rigau, Licenciada en Medicina y Cirugía y Doctora Cum Laude, Máster en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, que hablará sobre: "Cómo los virus persistentes influencian la salud y la longevidad"; la Dra. Silvia Caro, Licenciada y Doctora en Medicina, especialista en Medicina Interna Integrativa, que dará una ponencia sobre: "Biofilms, micotoxinas y fatiga crónica"; la Dra. Elena Fernández, Licenciada en Medicina, cirujano torácico y especialista en oncología integrativa y autoinmunidad, dará una ponencia titulada: "Más allá del tratamiento con levotiroxina: comprendiendo la patología tiroidea desde la PNI". Asimismo, la especialista en PNI Clínica y salud de la mujer, Irene Fernández, que junto a Laura Pastor, especialista en salud hormonal de la mujer y fisiosexología, hablarán de: "Cuando las hormonas hablan de deseo: sexualidad femenina desde la PNI".

El Congreso también contará con la participación de Javier Furman, experto en Medicina Integrativa y fundador de Furman Salud, que hablará sobre: "Microglía, estrés y sistema inmune: claves de la neruoinflamación desde la PNI"; la pscióloga y antropóloga Julieta Paris, que dará una ponencia titulada: "Cuando el alma se inflama: emociones, pérdida de sentido y salud"; el experto en PNI Clínica, divulgador de salud y autor, Antonio Valenzuela, que impartirá una ponencia sobre: "Luz, frecuencia y coherencia: hacia una biología del holobionte" y Carlos Pérez, fundador de Regenera y experto en PNI Clínica que abordará un caso clínico en directo con un paciente real.

El IV Congreso Regenera es un evento patrocinado por las marcas colaboradoras: Solaray, Sura Vitasan, AAVALABS, CFN, Labo'life, Fepadiet, Pharma Nord, BONUSAN y Palasiet.

Por todo esto, un año más el Congreso Regenera se presenta como una oportunidad única para profesionales de la salud y personas interesadas en mejorar su calidad de vida, brindando un espacio para el aprendizaje y la transformación profesional y personal.

SOBRE REGENERA:

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica y medicina integrativa líder en el sector de la salud en español. Además, es responsable de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud como al tratamiento de pacientes en la Clínica Regenera.

La misión de la compañía es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además, un movimiento que llega a una audiencia de más de 1 millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.

Lorena García, CMO Regenera

lorena@regenerapni.com

