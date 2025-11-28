Barcelona agiliza la apertura de negocios: crece la demanda de licencias de actividades y proyectos

Apertura de negocios en Barcelona: licencias de actividades - Shutterstock

La demanda de licencias de actividades en Barcelona ha aumentado de forma notable en los últimos meses, impulsada por la apertura de nuevos negocios y la actualización normativa en diferentes distritos. Ingeniería en Barcelona, estudio especializado en proyectos técnicos y legalizaciones, señala un incremento de solicitudes de licencias de actividad, informes, certificaciones y proyectos para adecuar locales comerciales y espacios profesionales

Barcelona, 28 de noviembre de 2025.- Aumento de licencias de actividades en Barcelona: una tendencia ligada a la apertura de nuevos negocios

Barcelona está registrando un incremento significativo en las solicitudes de licencias de actividades, especialmente en sectores como restauración, comercios de proximidad, servicios profesionales y actividades reguladas. Según datos del sector, la recuperación del tejido empresarial y las nuevas convocatorias municipales han acelerado la necesidad de proyectos técnicos y legalizaciones para iniciar o regularizar negocios en la ciudad.



En este contexto, Ingeniería en Barcelona, un estudio especializado en servicios de ingeniería, proyectos y licencias, ha detectado un aumento de consultas y trámites relacionados con licencias de apertura, certificados técnicos y adecuación de locales a la normativa urbanística y de seguridad.



Qué implica obtener una licencia de actividad en Barcelona

La tramitación de una licencia de actividad en Barcelona requiere la elaboración de documentación técnica específica, como:



• Proyecto técnico o memoria de actividad.



• Certificados de solidez y seguridad.



• Informes medioambientales o acústicos.



• Planos y adecuaciones del local.



• Dirección y coordinación técnica.



• Legalización de instalaciones.



• Certificados eléctricos, de climatización o contra incendios.



Dependiendo de la actividad, la normativa exige requisitos diferentes en materia de accesibilidad, ventilación, aforo, protección contra incendios o impacto acústico.



"El desconocimiento de la normativa suele retrasar la apertura de muchos negocios, por lo que recurrir a un estudio especializado agiliza el proceso y evita incidencias", señalan desde Ingeniería en Barcelona.



Ingeniería en Barcelona: servicios técnicos para emprendedores y empresas

La compañía desarrolla proyectos para locales de nueva apertura, cambios de actividad, reformas, ampliaciones y adecuaciones técnicas. Entre los servicios más demandados destacan:



• Licencias de actividades y licencias de apertura.



• Proyectos técnicos y memorias de actividad.



• Legalización de instalaciones.



• Ingeniería industrial y eléctrica.



• Certificados técnicos en Barcelona.



• Tramitación con el Ayuntamiento de Barcelona.



• Asistencia técnica para autónomos, pymes y franquicias.



• Estos servicios permiten a los negocios cumplir con la normativa vigente y acelerar la obtención de permisos municipales.



• Impacto económico y actividad emprendedora.



El aumento de licencias de actividad refleja una reactivación del tejido comercial barcelonés, especialmente en zonas como Eixample, Gràcia, Sant Martí, Ciutat Vella o Sants-Montjuïc. La tendencia se concentra en locales de restauración, espacios de servicios, actividades sanitarias, tiendas especializadas y negocios vinculados a la economía local.



Las previsiones apuntan a que el crecimiento se mantendrá durante 2026, acompañado de nuevas exigencias normativas en eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, áreas en las que los estudios de ingeniería tienen un papel decisivo.



Sobre Ingeniería en Barcelona

Ingeniería en Barcelona es un estudio especializado en licencias de actividades, proyectos técnicos, ingeniería industrial y legalización de instalaciones en Barcelona. Con experiencia en tramitaciones municipales, desarrolla proyectos de apertura, reformas, certificaciones y asistencia técnica para autónomos, pymes y negocios de diferentes sectores.



Sitio web: https://ingenieriaenbarcelona.es/



