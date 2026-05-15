Barcelona, el epicentro europeo de la innovación en Reproducción Asistida - INSTITUT MARQUÈS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de mayo de 2026.- Barcelona no solo es un referente turístico y cultural; se ha consolidado como la capital europea de la medicina reproductiva, con centros como el Institut Marquès entre los actores destacados del sector. Esta posición de liderazgo es el resultado de una fórmula perfecta: excelencia médica, una legislación de vanguardia y una inversión constante en I+D.

El auge del llamado "turismo reproductivo" ha convertido a España en el destino preferido por miles de pacientes internacionales, quienes encuentran aquí soluciones de alta complejidad que, en sus países de origen, suelen estar limitadas por la normativa o la tecnología.

¿Por qué elegir Barcelona para un tratamiento de fertilidad?

El ecosistema médico de la ciudad ofrece ventajas competitivas que marcan la diferencia en los resultados clínicos:

Marco legal favorable: La legislación española permite la donación anónima de gametos, lo que garantiza el acceso a programas de ovodonación.

Tecnología de última generación: Barcelona concentra centros de investigación que son pioneros en técnicas como el diagnóstico genético preimplantacional o la mejora de los cultivos embrionarios.

Logística internacional: La ciudad está totalmente adaptada para recibir pacientes de cualquier lugar, ofreciendo infraestructuras que facilitan las estancias necesarias durante los procesos médicos.

Un mercado competitivo: Al recibir tantos pacientes nacionales como internacionales, permite que en Barcelona haya un número de clínicas y un nivel de calidad mucho más alto de lo habitual para una ciudad de su tamaño, y esto repercute en mucha mejor atención y resultados también para pacientes locales.

Institut Marquès: Liderando la medicina reproductiva del futuro

Dentro de este entorno de excelencia, Institut Marquès destaca como una de las instituciones con mayor prestigio internacional. Su modelo no solo se basa en el éxito clínico, sino en la integración de la investigación científica con una experiencia de paciente única y personalizada.

Especializado en casos de alta complejidad, y con su propio banco de gametos sometido a rigurosos controles de calidad, el centro es reconocido por su enfoque multidisciplinar y el uso de técnicas avanzadas. Aquellos que buscan los mejores servicios de reproducción asistida en Barcelona encontrarán en esta clínica una combinación de biotecnología puntera y un acompañamiento médico de primer nivel.

Un perfil de paciente en constante evolución

El panorama demográfico está cambiando. Ya no se trata solo de parejas con problemas de fertilidad; hoy se asiste a un incremento de:

Mujeres que posponen la maternidad: Gracias a la vitrificación de óvulos.

Parejas internacionales: Que buscan en Barcelona tasas de éxito que no encuentran en sus sistemas nacionales.

Nuevos modelos de familia: Que acceden a tratamientos con plenas garantías legales y médicas.

El futuro de la salud reproductiva

Los expertos coinciden: la demanda seguirá en ascenso. La combinación de avances médicos, como los presentados por Institut Marquès, y una mayor concienciación social sobre la salud reproductiva, aseguran que Barcelona seguirá siendo el faro que guía a miles de personas hacia su sueño de formar una familia.

Contacto

Emisor: Institut Marquès

Contacto: Institut Marquès

Número de contacto: +34 93 285 82 16