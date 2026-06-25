Barcelona reunirá 250 profesionales en el VI Congreso Internacional y X Nacional de Enfermería y Salud AEES

Congreso nacional de enfermeria AEES - La Bendita Agencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 25 de junio de 2026.-

El encuentro, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2026, contará con un programa científico ya cerrado, más de 5.000 euros en premios para comunicaciones científicas y una amplia representación de todas las ramas y especialidades de la enfermería.

La Asociación Española de Enfermería y Salud (AEES) celebrará los próximos 1 y 2 de octubre de 2026 en Barcelona el VI Congreso Internacional y X Nacional de Enfermería y Salud, bajo el lema "INNOVAR PARA CUIDAR. FORMAR PARA TRANSFORMAR".



El congreso espera reunir a más de 250 profesionales de la enfermería procedentes de distintos ámbitos asistenciales, docentes, investigadores y de gestión sanitaria, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la actualización profesional y el análisis de los principales retos presentes y futuros de la profesión.



Uno de los aspectos diferenciales del Congreso AEES es su capacidad para reunir a profesionales de la enfermería en todas sus ramas y especialidades, favoreciendo una visión transversal de la profesión y generando un punto de encuentro único para el debate, la formación y la generación de sinergias entre profesionales de distintos ámbitos.



El programa científico, ya cerrado, contará con 22 ponentes de reconocido prestigio y seis mesas temáticas, abordando cuestiones clave para el presente y el futuro de la enfermería, como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, el envejecimiento saludable, la salud mental, el liderazgo y la gestión sanitaria, la innovación docente o los retos vinculados a la sostenibilidad y al enfoque One Health.



Entre los participantes figuran directores y directoras de enfermería de hospitales de referencia, investigadores, docentes universitarios y expertos nacionales en áreas estratégicas para el desarrollo de la profesión, configurando un programa de alto nivel científico y profesional.



El congreso mantiene además una firme apuesta por la investigación enfermera. En esta edición repartirá más de 5.000 euros en premios a las mejores comunicaciones científicas, situándose entre los congresos de enfermería que mayor dotación económica destinan al reconocimiento de la investigación y la divulgación científica en España.



Ante la elevada participación registrada en esta convocatoria, la organización ha decidido ampliar hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo de presentación de comunicaciones científicas, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de profesionales e investigadores.



Asimismo, la asistencia al congreso aporta una carga crediticia, actualmente en proceso de certificación. Para optar a ella, los congresistas deberán acreditar una asistencia mínima del 90 % del programa lectivo.



El objetivo del encuentro es promover y mejorar la salud de la población y favorecer el pleno desarrollo profesional del colectivo, capacitando a las enfermeras para garantizar una atención segura y de calidad, y sensibilizar a la sociedad sobre su formación y responsabilidad.



La organización técnica y secretaría del congreso corre a cargo de La Bendita Agencia, empresa con amplia experiencia en la gestión integral de congresos, jornadas científicas y eventos profesionales de cualquier ámbito.



Las inscripciones, el programa científico completo y toda la información relativa al envío de comunicaciones científicas están disponibles en la web oficial del congreso: https://congresoaees.com







Contacto

Nombre contacto: Pere Terés

Descripción contacto: Secretaría Técnica

Teléfono de contacto: 930330101



