Barómetro Global de Empleos en IA de PwC 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-La IA está transformando el mercado laboral global en dos vías distintas, premiando las habilidades humanas: Barómetro Global de Empleos en IA de PwC 2026

La IA está creando un mercado laboral de dos vías: los puestos 'profesionalizados' (en los que la IA actúa como un multiplicador de fuerza para los expertos, requiriendo habilidades más intensivas en trabajo humano) experimentan un mayor crecimiento en número de empleados y salarios que los puestos 'democratizados' (en los que la IA facilita el desempeño del puesto a personas sin experiencia).

Las empresas con mayor capacidad para utilizar la IA están experimentando un crecimiento más rápido en el número de empleados que las empresas con menor exposición a la IA (52 % frente a 36 %) y un mayor crecimiento salarial (24 % frente a 17 %).

Las empresas líderes con mayor exposición a la IA lograron aumentos en la productividad laboral del 163 %, superando significativamente a otras empresas.

Los empleos que requieren habilidades específicas en IA crecen casi ocho veces más rápido (69 %) que el mercado laboral en general (9 %), y la prima salarial promedio para quienes poseen habilidades en IA aumenta al 62 %.

Las perspectivas para puestos de nivel inicial son divergentes: un análisis de datos de EE.UU. muestra que los puestos de nivel inicial con exposición a la IA tienen siete veces más probabilidades de requerir habilidades tradicionalmente asociadas a puestos de alto nivel, como criterio y liderazgo. Estos puestos crecieron un 35 % desde 2019, mientras que otros puestos de nivel inicial disminuyeron un 10 %.

LONDRES, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La IA está transformando rápidamente las habilidades que los empleadores más buscan en los trabajadores, aumentando el énfasis en habilidades humanas como el juicio, la creatividad y el liderazgo, a medida que las empresas con mayor capacidad para utilizar la IA continúan expandiendo la contratación más rápido que sus competidores, según el Barómetro Global de Empleos en IA 2026 de PwC, publicado hoy.

El Barómetro, que analizó más de mil millones de anuncios de empleo en seis continentes, también revela que la IA está impulsando un mercado laboral global de dos vías: los puestos "profesionalizados" —en los que la IA automatiza tareas rutinarias para dar mayor importancia al juicio y la experiencia humanos— crecen más rápido que los puestos "democratizados" por la IA —en los que la IA facilita el desempeño del trabajo a personas sin experiencia.

Los puestos "profesionalizados" (como radiólogos o reclutadores) experimentan el doble de crecimiento en la oferta de empleo y un crecimiento salarial un 42 % superior al de los puestos categorizados como "democratizados" (como gerentes de servicios de TI o secretarias médicas).

En los puestos de entrada, la IA parece estar aumentando la demanda de habilidades más "senior" por parte de los trabajadores junior. Según el análisis de 2,4 millones de empleos de nivel inicial en EE.UU., los puestos de entrada más expuestos a la IA tienen ahora siete veces más probabilidades de requerir habilidades tradicionalmente "intensivas en interacción humana" de nivel senior, como liderazgo, creatividad o interacción cara a cara.

Las ofertas de empleo para estos puestos de nivel inicial con mayor experiencia han crecido un 35 % desde 2019, mientras que otros puestos de nivel inicial se redujeron un 10 %.

Joe Atkinson, director global de IA, PwC, comentó:

"En toda la economía global, estamos comenzando a ver surgir una nueva división entre diferentes modelos de talento y creación de valor. Las empresas que obtienen los mayores beneficios de la IA la están utilizando para amplificar la experiencia humana, acelerar la innovación y crear fuentes de valor completamente nuevas. Como resultado, están avanzando más en productividad y crecimiento que las empresas que se centran principalmente en la automatización".

La IA está impulsando un auge de la productividad, y las empresas "superestrellas" más capaces de utilizar la IA están avanzando significativamente

El informe encuentra una divergencia cada vez mayor entre las empresas más y menos expuestas a la IA. Las empresas que operan en los sectores más expuestos a la IA registraron un crecimiento de la productividad del 34% en 2025 en relación con 2018, en comparación con el 24% de las empresas menos capaces de utilizar la IA.

Dentro de este grupo está surgiendo un pronunciado efecto de "superestrella". El 20% superior de las empresas más expuestas a la IA logró un crecimiento promedio de la productividad laboral del 163% en relación con 2018, casi cinco veces más que el de las empresas más expuestas a la IA en general.

Quizás lo más sorprendente sea que el crecimiento de la plantilla en las empresas con mayor exposición a la IA supera al de las menos expuestas: un 52 % frente a un 36 % en 2025, tomando como referencia los niveles de 2018.

La prima salarial media para las habilidades en IA alcanza el 62 %, ya que las ofertas de empleo en IA superan el crecimiento general del mercado laboral

A medida que las empresas siguen impulsando la productividad con la IA, la prima salarial media para los trabajadores con habilidades en IA continúa aumentando, llegando al 62 %, frente al 57 % del año pasado.

La prima salarial varía según el sector: llega hasta el 118 % en algunos sectores, como el de consumo, y al 16 % en el sector público y gubernamental.

Los empleos que requieren habilidades específicas en IA, como la ingeniería de precisión o el aprendizaje automático, también se han disparado, creciendo aproximadamente ocho veces (69 %) más rápido que el mercado laboral general, que se sitúa en el 9 %. El número de empleos en IA es casi el doble que en 2024, y su crecimiento ha superado al de todos los demás empleos desde 2015.

Los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones (11%) y servicios profesionales (6%) registraron la mayor proporción de crecimiento del empleo en IA, mientras que el sector salud se situó en el extremo inferior (menos del 1%).

Pete Brown, líder mundial en gestión de personal, PwC, comentó:

"La relación tradicional entre experiencia y especialización está cambiando. La IA está eliminando parte del trabajo rutinario que antes funcionaba como aprendizaje, al tiempo que aumenta la demanda de criterio, liderazgo y adaptabilidad mucho antes en las trayectorias profesionales. Las organizaciones deben replantearse cómo desarrollan el talento si quieren que las personas prosperen en este nuevo entorn"o.

Notas para los editoers

Acerca de PwC 2026 Global AI Jobs Barometer

El Barómetro de Empleos en IA 2026 de PwC analizó más de mil millones de anuncios de empleo en 27 países y territorios. El Barómetro combina datos a gran escala del mercado laboral, información financiera de las empresas y datos sobre tareas ocupacionales para comprender cómo la IA está transformando los empleos, las habilidades, los salarios y la productividad en la economía global. Además, el Barómetro de este año incluye un análisis específico de los puestos de nivel inicial, incluyendo cómo están cambiando los requisitos de habilidades de los empleos para recién graduados en ocupaciones con alta exposición a la IA. Puede leer el informe completo y obtener más información sobre la metodología y las principales conclusiones en www.pwc.com.

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