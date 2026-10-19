El Barrio de Salamanca estrena el primer restaurante de cocina indonesia contemporánea de Madrid - MUARA

(Información remitida por la empresa firmante)

España navegó medio mundo por las especias del archipiélago indonesio. Cinco siglos después, esa cocina estrena por fin dirección en el Barrio de Salamanca. Detrás, un emprendedor de raíz indonesia y española, su madre —que recorrió Indonesia eligiendo uno a uno los platos— y una de las chefs más respetadas de Bali.

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Las especias por las que España cruzó el planeta —clavo, nuez moscada, las que empujaron la primera vuelta al mundo— venían del mayor archipiélago de la Tierra. Cinco siglos después, su cocina no había tenido nunca una casa seria en la capital. Desde hace una semana, sí: MUARA ha abierto en el Barrio de Salamanca como la primera dirección de Madrid dedicada a la cocina indonesia contemporánea, y en sus primeros días la demanda ya obliga a colgar el completo.

MUARA —"desembocadura" en indonesio— es el encuentro de dos aguas: el producto español y las especias de un país de 17.000 islas. No es fusión: es doble raíz, y tiene nombres propios detrás.

La casa la funda Enrique García Diroatmodjo (Yakarta, 1997), hijo de madre indonesia y padre español, formado en Madrid. El corazón de la carta es su madre, Nino Diroatmodjo, nacida en Manado y criada en Java, que aprendió a cocinar de su madre y su abuela y que ha seleccionado, isla por isla, los platos que definen MUARA. Y quien los lleva al fuego cada día es Desak Made Winiantari, dos décadas al frente de algunas de las mejores cocinas de Bali —entre ellas chef de Hujan Locale, en Ubud—, que aquí reinventa esos clásicos sin quitarles el sabor de origen.

En la carta conviven el rendang —el plato que los lectores de CNN votaron el mejor del mundo—, el nasi goreng, los satés a la brasa y las cocciones largas de la cocina de raíz, con guiños al producto de la dehesa. En la sala, un lujo relajado y una idea sencilla: aquí se sirven personas, no mesas.

"No servimos comida asiática. Servimos cocina indonesia, que es otra cosa. España navegó medio mundo por estas especias; era hora de que llegaran a la mesa de Madrid", afirma Enrique García, fundador de MUARA.

"Reinvento los mejores platos de mi país con mi toque, pero sin quitarles lo que son", añade Desak Made Winiantari, chef de Muara.

MUARA está en la calle Maldonado, 19 Oct. (Barrio de Salamanca, Madrid) - , abierto desde el 23 de septiembre de 2026. Reservas en muararestaurant.com/reservas e información en @muara.madrid.

Sobre MUARA

MUARA es la primera casa de cocina indonesia contemporánea de Madrid: el encuentro entre el producto español y las especias del archipiélago indonesio, en el Barrio de Salamanca. Un proyecto de familia fundado por Enrique García Diroatmodjo, con la carta de su madre Nino y la cocina de la chef Desak Made Winiantari.

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