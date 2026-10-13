Los barrios de Madrid se convierten en protagonistas de nuevas visitas guiadas por la capital - APIT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre.- Madrid conserva buena parte de su historia en sus propios barrios, donde calles, edificios, plazas y espacios culturales permiten reconstruir episodios que han definido la evolución de la ciudad. Desde la transformación social de Chueca hasta el legado teatral del Barrio de las Letras, pasando por el desarrollo urbano de Salamanca o el patrimonio vinculado a la monarquía, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT Madrid) propone cuatro visitas guiadas en Madrid para descubrir la capital desde perspectivas diferentes.

Chueca, un recorrido por la diversidad y la transformación social de Madrid

Chueca se ha consolidado como uno de los grandes símbolos de diversidad y libertad de la capital y como un espacio estrechamente ligado a la historia y visibilidad del colectivo LGTBI+. La visita propone recorrer esta evolución sin dejar de lado el patrimonio que ha acompañado al barrio durante diferentes etapas de su historia.

El itinerario permite acercarse a sus calles y plazas, iglesias como las Salesas Reales, capillas, antiguas tabernas y edificios singulares, además de descubrir la huella de vecinos ilustres. El recorrido combina así la transformación social de Chueca con su patrimonio arquitectónico, la gastronomía, el arte urbano y una intensa actividad comercial y de ocio que forma parte de su identidad contemporánea.

El Barrio de las Letras descubre el Madrid que convirtió el teatro en un fenómeno popular

El segundo recorrido traslada la mirada al Siglo de Oro, cuando dramaturgos, poetas y actores convirtieron Madrid en uno de los principales focos culturales del Barroco. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Calderón forman parte de la memoria de unas calles donde el teatro alcanzó una dimensión extraordinaria.

La visita recorre espacios vinculados a los antiguos corrales de comedias y toma la calle Huertas como uno de sus principales ejes. También incorpora enclaves como el Convento de las Trinitarias Descalzas y la Casa de Lope de Vega. El itinerario establece, además, un vínculo entre aquella efervescencia teatral y la escena madrileña contemporánea, mostrando cómo una tradición iniciada hace más de cuatro siglos continúa formando parte de la identidad cultural de la ciudad.

Del Madrid burgués a la Milla de Oro: la evolución urbana del barrio de Salamanca

El barrio de Salamanca permite comprender otra etapa decisiva del crecimiento madrileño. Su origen se encuentra en el proyecto de ensanche diseñado por Carlos María de Castro a mediados del siglo XIX, concebido para ordenar la expansión de una ciudad cuya población aumentaba rápidamente.

El recorrido muestra cómo aquel planteamiento inicial fue modificándose con el crecimiento urbano: aumentaron las alturas de los edificios, desaparecieron parte de los jardines previstos y se transformó la configuración de algunas calles. Mientras otras zonas afrontaban la necesidad de vivienda para las clases trabajadoras, Salamanca fue convirtiéndose en un espacio asociado a las élites. Actualmente, su identidad reúne arquitectura residencial, comercio, gastronomía, cultura, arte e innovación, con la conocida Milla de Oro como una de sus áreas más reconocibles.

El Madrid de la monarquía, de la Puerta del Sol al Palacio Real

La cuarta de estas visitas guiadas en Madrid plantea una lectura del centro histórico a través de la influencia de la Casa Real en la configuración de la ciudad. El itinerario comienza en la Puerta del Sol y atraviesa enclaves como la calle Arenal, las plazas de Celenque, las Descalzas, San Martín, Isabel II, Encarnación y Oriente.

Durante el recorrido aparecen espacios como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Teatro Real, el Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales, junto con vestigios de la antigua muralla y referencias a la Medina Mayrit. El Campo del Moro y su conexión histórica con la Casa de Campo completan una ruta en la que patrimonio monumental, jardines e historia urbana permiten interpretar la transformación de este sector de Madrid.

Con estos cuatro itinerarios, APIT Madrid propone recorrer la capital a través de episodios y espacios que permiten comprender sus distintas identidades. Diversidad, literatura, urbanismo y patrimonio real articulan unas visitas guiadas en Madrid que convierten los propios barrios en el hilo conductor para acercarse a la evolución histórica, social y cultural de la ciudad.

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