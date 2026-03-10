Basado en un rendimiento comprobado: THIRDREALITY lanza el sensor inteligente de humedad del suelo Gen2

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSE, California, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY anunció hoy el lanzamiento del Sensor Inteligente de Humedad del Suelo Gen2, la evolución de su línea de productos para jardinería inteligente. Basado en un amplio uso en el mundo real y perfeccionado mediante la iteración continua del producto, el Gen2 ofrece mayor consistencia, durabilidad y estabilidad de conexión, diseñado para facilitar el cuidado diario de las plantas.

Basado en la experiencia del mundo real

Tras la exitosa adopción de su sensor de humedad del suelo de primera generación por decenas de miles de jardineros en todo el mundo, THIRDREALITY aprovechó los comentarios de los usuarios sobre el uso a largo plazo para perfeccionar aún más el diseño del Gen2. En lugar de replantear el concepto, se centró en fortalecer el rendimiento esencial donde más importa en la jardinería diaria: lecturas fiables, construcción duradera y comunicación estable dentro del hogar inteligente.

El resultado es un sensor que se basa en una base probada y al mismo tiempo ofrece mejoras significativas basadas en ingeniería para un uso a largo plazo en una amplia gama de entornos interiores y exteriores cercanos al hogar.

Las mejoras de Gen2 se centran en tres áreas clave de rendimiento:

1. Lecturas de humedad más consistentes

Un diseño optimizado de la sonda capacitiva mejora la estabilidad de la medición al reducir las fluctuaciones normales en lecturas repetidas. Esto permite a los jardineros comprender mejor las condiciones del suelo a lo largo del tiempo y tomar decisiones de riego más informadas, lo que favorece un crecimiento más sano de las plantas y un uso más eficiente del agua.

2. Durabilidad física mejorada

Gen2 mantiene el mismo principio de detección capacitiva, a la vez que perfecciona el diseño mecánico de la sonda. La región de detección activa se ha acortado, y las secciones no sensibles se han sustituido por una carcasa de plástico reforzado. Este enfoque mejora la estabilidad estructural general y reduce las fuerzas de flexión aplicadas al elemento sensor durante la inserción y la manipulación, lo que contribuye a una mayor durabilidad en el uso a largo plazo.

3. Estabilidad de señal refinada

Con un diseño de antena mejorado, Gen2 proporciona una comunicación más estable con concentradores Zigbee compatibles. Si bien el rendimiento de la señal puede variar según la distribución de la vivienda y los materiales de construcción, esta mejora ayuda a mantener una transmisión de datos fiable en interiores y zonas exteriores protegidas, como patios cubiertos o espacios cercanos a la vivienda.

Diseñado para ecosistemas domésticos inteligentes modernos

El Sensor Inteligente de Humedad del Suelo Gen2 es compatible con concentradores Zigbee 3.0, como SmartThings, Home Assistant (a través de ZHA o Zigbee2MQTT), Hubitat y Homey. Los usuarios de Apple Home y Google Home pueden utilizar el Smart Bridge MZ1, que se vende por separado.

Una vez integrado, el sensor se adapta naturalmente a las rutinas del hogar inteligente, lo que permite alertas de humedad, flujos de trabajo de riego automatizados y monitoreo remoto para ayudar a los jardineros a ahorrar tiempo, conservar agua y cuidar las plantas con confianza.

"Nuestro objetivo con Gen2 era el refinamiento, no la reinvención", afirmó THIRDREALITY. "Al desarrollar un producto que ya goza de la confianza de una amplia y diversa base de usuarios, nos centramos en reforzar la consistencia, la durabilidad y la fiabilidad en el día a día, para que la tecnología no interfiera y la jardinería siga siendo la prioridad".

Disponibilidad:

El sensor inteligente de humedad del suelo THIRDREALITY Gen2 ya está disponible en línea, incluyendo Amazon: https://www.amazon.es/dp/B0GHNB78F7 o https://thirdreality.com/product/smart-soil-moisture-sensor-gen2/ . Para más información y productos de THIRDREALITY, visite el sitio web oficial: https://www.thirdreality.com/

Acerca de THIRDREALITY

Third Reality es una empresa de tecnología para hogares inteligentes dedicada al desarrollo de productos de alta calidad, fáciles de usar y seguros. Gracias a la innovación continua y a un profundo conocimiento de las necesidades del mercado, la empresa se esfuerza por ofrecer una mejor experiencia de hogar inteligente a usuarios de todo el mundo.

