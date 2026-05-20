(Información remitida por la empresa firmante)

-Baseus ahora ocupa el puesto número 2 en envíos mundiales de OWS con clip en el primer trimestre de 2026 y supera a todos sus rivales que no son teléfonos inteligentes en el puesto número 1

SHENZHEN, China, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Según los últimos datos publicados por Omdia, Baseus se posiciona como la segunda marca a nivel mundial en el segmento de auriculares estéreo portátiles abiertos (OWS) con clip, según los envíos realizados en el primer trimestre de 2026, y como la marca número 1 entre todos los fabricantes que no son smartphones en esta categoría. Con un crecimiento interanual de sus propios envíos de OWS superior al 90 %, Baseus se ha consolidado como uno de los líderes del sector.

"No solo entramos en el mercado de los OWS, sino que nos comprometimos firmemente a liderarlo", afirmó Shiyou He, fundador de Baseus. "Al combinar un sonido de alta calidad con comodidad durante todo el día, hemos creado una completa gama de productos que abarca desde la gama básica hasta la premium, satisfaciendo así las diversas necesidades de los usuarios".

"Baseus experimentó un fuerte crecimiento en la categoría de OWS, impulsado por una cartera de productos optimizada y un enfoque más preciso en los auriculares OWS con clip. Al dirigirse a segmentos de precios clave y alinear su oferta con la demanda del consumidor, la compañía ganó un impulso significativo. Este enfoque innovador no solo reforzó su posición de liderazgo, sino que también puso de manifiesto la creciente competencia en el mercado de audio personal inteligente", afirmó Cynthia Chen, directora de Investigación de Omdia.

Baseus ha creado una completa familia de productos OWS que abarca desde la gama básica hasta la gama media y la gama alta —las series Bass, Bowie e Inspire—, garantizando que cada usuario pueda encontrar su punto de entrada a la experiencia de auriculares abiertos Baseus. Con nuevos productos planificados para múltiples gamas en el segundo y tercer trimestre de 2026, la expansión de la cartera no muestra signos de desaceleración.

Detrás de cada producto de la gama se encuentra la misma convicción fundacional: "Sonido excepcional, comodidad durante todo el día". Basado en una investigación real con usuarios, este doble mandato refleja un compromiso estructural y se niega a sacrificar uno por el otro. En cuanto a la comodidad, la tecnología CloudComfort de Baseus se perfecciona continuamente, optimizando la estructura y el área de contacto de las almohadillas para lograr el equilibrio perfecto entre un ajuste seguro y una presión uniformemente distribuida, a la vez que se mejora la suavidad de la silicona con cada generación, para que usar los auriculares todo el día sea como no llevar nada. En el aspecto acústico, Baseus aporta una amplia experiencia en la optimización de transductores y algoritmos de compensación acústica, y la ha perfeccionado aún más mediante una colaboración histórica con Sound by Bose en la serie Inspire.

Más allá de la música, Baseus considera que los auriculares OWS son el eje de un cambio de comportamiento más amplio, en el que los usuarios no solo dependen de sus auriculares para escuchar música, sino también para concentrarse, comunicarse y conectarse a lo largo del día. Para responder a esta evolución, Baseus impulsa activamente la convergencia de la IA y el audio, incorporando funciones como la traducción multilingüe en tiempo real, la toma de notas instantánea y el chat con IA en toda su gama de productos, con una iteración continua para ofrecer una experiencia de auriculares inalámbricos cada vez más inteligente. A medida que la IA sigue evolucionando, Baseus se posiciona a la vanguardia de la era de los terminales de audio inteligentes.

Desde hitos en el lanzamiento de productos hasta la continua innovación, Baseus Audio está dando forma al futuro de la escucha con auriculares inalámbricos, estableciendo nuevos estándares para la categoría y abriendo camino a lo que está por venir.

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