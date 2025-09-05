Baseus lanza la serie premium Inspire con tecnología Sound By Bose, que ofrece un sonido excelente (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Baseus lanza la serie premium Inspire con tecnología Sound By Bose, que ofrece un sonido excelente y más accesible que nunca

SHENZHEN, China, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un mercado donde el sonido premium suele tener un precio elevado, Baseus, la marca líder mundial en electrónica de consumo, se dispone a revolucionar el panorama con el lanzamiento de la serie Baseus Inspire. Esta línea insignia de dispositivos de audio incluye la tecnología Sound by Bose, que combina la legendaria optimización de audio de Bose con las innovaciones de Baseus en acústica, inteligencia artificial y diseño.

Lanzada antes de IFA 2025, la serie Inspire incluye los auriculares con cancelación de ruido XH1, los auriculares abiertos XC1 y los auriculares con cancelación de ruido XP1. Estos productos pretenden proporcionar una experiencia de audio de alta fidelidad a un público más amplio a precios accesibles.

"Todos tienen derecho a inspirarse con la música", afirmó He Shiyou, consejero delegado de Baseus. "Y un sonido excepcional debe ser accesible y adaptarse a diferentes estilos de vida. Por eso, aprovechamos la tecnología Sound by Bose para lanzar la serie Inspire y llevar un sonido excepcional a cada momento".

Baseus también presentó Security X1 Pro, la primera cámara de seguridad inteligente con doble seguimiento de IA del mundo, con resolución 3K y un alcance de seguimiento horizontal de 300°, así como la serie de cargadores y baterías externas Baseus PicoGo II con opciones magnéticas compatibles con el último estándar de carga Qi 2.2.

Baseus Inspire XH1: Auriculares con cancelación de ruido

Los auriculares Inspire XH1 ofrecen un audio excepcional con un ajuste experto gracias a la tecnología Sound by Bose, además de ser compatibles con Dolby Audio y Hi-Res Audio con LDAC. El entorno sonoro de 360° da vida a la música, las películas y los juegos, garantizando que cada detalle se reproduzca con precisión, claridad y sin distorsión.

La tecnología SoundFit de los XH1 personaliza el audio según el perfil auditivo del usuario, y un sistema ANC de 4 capas bloquea hasta -48 dB de ruido. Un conjunto dedicado de 5 micrófonos y algoritmos DNN avanzados enfatizan la voz del usuario y permiten llamadas nítidas, incluso en entornos con niveles de ruido de hasta 75 dB(A).

Los auriculares ofrecen hasta 100 horas de duración de la batería y 12 horas adicionales con solo 10 minutos de carga. Sus suaves almohadillas de cuero proteico y su diadema generosamente acolchada ofrecen una comodidad aterciopelada y suave para un uso prolongado.

Los Inspire XH1 están disponibles en Negro Cósmico y Blanco Roto Estrella, además de una edición limitada en Coral Atardecer y Azul Crepúsculo, que capturan los dos momentos más pintorescos del día.

Baseus Inspire XC1: Auriculares abiertos

Los auriculares abiertos Baseus Inspire XC1 con clip están diseñados para ofrecer un rendimiento de audio excepcional y comodidad para el día a día. Son unos de los pocos auriculares que ofrecen un audio excepcional con un diseño abierto.

Con un motor de sonido híbrido bidireccional (woofer dinámico para graves potentes y tweeter de armadura equilibrada Knowles para agudos brillantes) y compatibilidad con el certificado Hi-Res Audio Wireless y el códec de audio LDAC, los auriculares XC1 ofrecen una experiencia de escucha dinámica y detallada, y proporcionan un audio preciso para una escucha privada con mínima pérdida de sonido.

Los auriculares XC1 cuentan con un diseño único de almohadilla de aire Zero-Sense con silicona suave y no irritante, que ofrece una comodidad inigualable para un uso prolongado. Pesan tan solo 6 g por auricular e incluyen una junta de anillo mejorada que soporta 10.000 dobleces, manteniéndolos en su lugar independientemente de tus movimientos.

Gracias a la tecnología AI ENC (Cancelación de Ruido Ambiental) de 4 micrófonos, ofrecen llamadas nítidas sin importar el ruido ambiental. El usuario puede disfrutar de hasta 8 horas de batería por carga (ampliable a 40 horas con el estuche de carga) y una función de carga rápida que proporciona 2,5 horas adicionales en tan solo 10 minutos.

Con certificación IP66 de resistencia al agua y compatibilidad con Bluetooth Core 6.1, control mediante apps y conectividad multipunto, logran un equilibrio ideal entre sonido de alta fidelidad y funciones avanzadas. Los Baseus Inspire XC1 están disponibles en Negro Cósmico y Blanco Roto Starlight, lo que los convierte en una opción versátil para los amantes de la música en movimiento.

Baseus Inspire XP1: Auriculares con cancelación de ruido

Los auriculares con cancelación de ruido XP1 combinan la tecnología Sound by Bose con Dolby Audio para un sonido envolvente y equilibrado. Además, cuentan con un avanzado sistema de cancelación de ruido activa (ANC) adaptativo que ajusta la cancelación hasta -50 dB según el entorno. Los diafragmas de doble capa de PU+PEEK ofrecen agudos nítidos y graves impactantes, mejorados por la sintonización adaptativa SuperBass 3.0 y SuperBalance 3.0 para adaptarse al contenido y al contexto. Su diseño ergonómico y contorneado imita la forma natural de la oreja para un ajuste cómodo y estable, con almohadillas de silicona líquida en forma de paraguas para mayor comodidad y aislamiento. Además, un conjunto de 6 micrófonos con algoritmos de IA permite llamadas resistentes al viento y a prueba de ruido de hasta 80 dB(A). La duración de la batería alcanza las 8 horas por carga (con ANC desactivado) y hasta 45 horas con el estuche, con 2,5 horas con una carga de 10 minutos. Estos auriculares intraaurales insignia están disponibles en Negro Cósmico y Blanco Roto Starlight.

Además de la serie Inspire, Baseus presentó nuevos productos en sus líneas de carga y seguridad para el hogar.

La Baseus Security X1 Pro es la primera cámara de seguridad inteligente con doble seguimiento e IA del mundo. Elimina por completo los puntos ciegos de la vigilancia tradicional gracias a su innovador sistema de seguimiento de doble cámara con rotación independiente. La X1 Pro integra algoritmos avanzados de IA NeuraNex 2.0 para ofrecer un impresionante vídeo Dual 3K Ultra HD. Con el Modo Centinela con IA, transforma la monitorización pasiva tradicional en una defensa inteligente proactiva.

Para garantizar la duración de la batería, en línea con el compromiso de Baseus con la sostenibilidad, la X1 Pro está equipada con un panel solar con un sistema de seguimiento automático, exclusivo en la industria, alimentado por energía solar. Esto evita problemas de batería, ya que garantiza que la cámara esté siempre cargada. El soporte flexible patentado de tres ejes facilita el montaje, especialmente en esquinas. La X1 Pro funciona con un modelo sin suscripción, con almacenamiento ampliable hasta 512 GB. La X1 Pro estará disponible próximamente en Kickstarter en octubre; esté atento al lanzamiento oficial.

Para carga portátil, la serie Baseus PicoGo II ofrece soluciones de carga más pequeñas, rápidas y seguras, ideales para dispositivos Apple y la próxima serie iPhone 17. El producto estrella es el cargador PicoGo AE11 de 67 W, más compacto que muchas alternativas y capaz de cargar una MacBook Pro de 14 pulgadas a plena velocidad. Con la misma configuración de puertos USB y un diseño compacto, el cargador PicoGo AE 21 de 100 W ofrece mayor velocidad con pantalla digital, mientras que sus clavijas plegables reducen aún más el tamaño total en comparación con la mayoría de los cargadores de 100 W. Gracias a algoritmos avanzados y el diseño de materiales, también reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

Baseus también está a la vanguardia de la próxima generación de carga inalámbrica, siendo una de las primeras marcas en lanzar productos con certificación Qi2.2, que ofrecen carga inalámbrica de 25 W. Entre los productos clave de esta línea se incluyen la batería externa magnética inalámbrica PicoGo AM61 con 45 W de potencia y 10.000 mAh de capacidad, el cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1 PicoGo AF21, y el próximo soporte para coche VC2 Pro y la batería externa magnética inalámbrica ultradelgada AM52.

Precio y disponibilidad

Baseus Inspire XH1 (149,99 $/169,99 €) estará disponible a partir del 4 de septiembre de 2025 a través de la web oficial de Baseus US, la web oficial de Baseus DE, Amazon U.S., Amazon DE y Amazon UK. El XC1 (129,99$/149,99€) y el XP1 (129,99$/149,99€) estarán disponibles a través de los canales mencionados anteriormente en las próximas semanas.

