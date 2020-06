COMUNICADO: Básicos 'slow' para un verano a la moda masculina

Firmas como Scotta1985, BlueHoleMen, Ocoly o Maminat ofrecen un repertorio de piezas apetecibles y sostenibles para configurar el perfecto fondo de armario del hombre

Se puede definir el 'fondo de armario' como ese conjunto de prendas que todos los hombres deberían tener para sortear cualquier situación del día a día con éxito. Una camisa Oxford en tono azul, un polo de algodón piqué, unos gemelos de plata, un pantalón chino de cinco bolsillos, un cinturón de piel, un bañador divertido, etc. Son piezas sencillas que se compran por su versatilidad o carácter atemporal y que, bien seleccionadas, dan como resultado un armario inteligente (o muy práctico).Se seleccionan algunas firmas que pueden ayudarte a crear ese hipotético fondo de armario perfecto.



La firma española de moda masculina Scotta1985 lleva años evolucionando el difícil concepto del ‘básico infalible’, es decir, el de esas prendas que pueden permanecer en el vestidor de un hombre durante varias temporadas gracias a un detalle especial marca de la casa; en el fit, la silueta, o el color; que las mantiene actualizadas. El ecléctico repertorio de la enseña sevillana lo forman piezas como camisas oxford, elegantes jerseys de punto o bermudas con tejido vaquero.



En materia de complementos destaca la marca Blue Hole Men. Su propuesta de cinturones elaborados en piel de curtición vegetalse fabrican siguiendo delicados procesos de manufactura artesanos en los que se cuida hasta el más mínimo detalle. La etiqueta, que tiene su base en Gran Canaria, reivindica una mayor conciencia medioambiental y apuesta por la filosofía de comercio justo, basada en la sostenibilidad y el Km0.



Otra opción para los meses de verano son los bañadores de Ocoly, enseña local que produce también sus modelos en España, aunque el diseño de sus estampados, eso sí, se realiza en Italia. A través de materiales muy ligeros y mejorados técnicamente la etiqueta logra prendas atemporales y duraderas con un claro objetivo: democratizar el mercado de los trajes de baño rompiendo la regla no escrita donde lo bonito es caro y lo barato aburrido.



En el sector de la joyería sobresale la empresa familiar valenciana Sie7e Jewels Gallery. Las creaciones de la casa son a medida y 100% artesanales. Como geólogos y expertos en diamantes, importan todo tipo de piedras para crear sus joyas según las demandas de los clientes. Su equipo se encarga de llevar a cabo todas las fases del proceso de la joyería: diseño, fabricación, importación de piedras, acabado y venta. Otro gran ejemplo de moda lenta y forma responsable de producir que ofrece elegantes pulseras y gemelos para hombre.



Estos, son solo algunos ejemplos que ponen de manifiesto que no solo es posible diseñar y crear moda con valores éticos, sino que además se puede hacer siguiendo las tendencias y ofreciendo precios asequibles.







