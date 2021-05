Bast Fiber Technologies entra en la fase de crecimiento comercial y de fabricación

- Bast Fiber Technologies completa la financiación de capital de la serie A de 8,5 millones de dólares canadienses para iniciar la fase de crecimiento comercial y de fabricación

VICTORIA, BC, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Bast Fiber Technologies (BFT), una empresa de ingeniería de fibras naturales de tecnología limpia, anuncia el cierre de una financiación de capital serie A de 8,5 millones de dólares canadienses (7 millones de dólares estadounidenses). La Compañía ahora entrará en su siguiente fase de crecimiento centrada en la fabricación y comercialización a gran escala de fibras bastas naturales para productos no tejidos.

La firma estadounidense de capital privado Merida Capital Holdings es un nuevo accionista clave en esta financiación de serie A, que también incluye una participación significativa de los inversionistas existentes.

"Con esta financiación en nuestro haber, podemos completar la construcción final de nuestro sitio de fabricación de la UE, continuar la inversión en nuestra cadena de suministro de materia prima y entrar en la comercialización a gran escala", dijo Noel Hall, consejero delegado. "Desde nuestro última financiación hace 12 meses, ahora tenemos una gran cantidad de clientes que utilizan nuestras fibras bastas naturales en líneas de producción comerciales, por lo que es fundamental que invirtamos en capacidad de fabricación para cubrir la fuerte demanda del mercado".

"El equipo de gestión de Bast Fiber Technologies tiene un nivel inigualable de experiencia en los mercados de fibras naturales y telas no tejidas", dijo la socia principal Mina Mishrikey de Merida Capital Holdings. "La línea de productos no tejidos de la empresa tiene el potencial para la adopción inmediata por parte del consumidor y esta inversión ESG complementa los movimientos estratégicos que estamos haciendo en el espacio más amplio de la fibra de cáñamo".

El movimiento de legislación mundial sobre plásticos continúa interrumpiendo la industria de los no tejidos con muchas marcas globales que se comprometen a eliminar el plástico de sus productos para 2030. El debate en curso sobre si clasificar o no las fibras celulósicas artificiales como plástico también ha despertado un gran interés en las fibras bastas.

"En el último año hemos realizado numerosas pruebas de fibra con nuestros clientes y es emocionante ver esta transición a las ventas comerciales", dijo Jim Posa, director general de BFT. "Solo en el segmento de un solo uso, se utilizan casi 6 millones de toneladas de fibra plástica cada año y jugaremos un papel clave en la reducción de la dependencia tradicional de la industria de los no tejidos en el material sintético".

Bast Fiber Technologies Inc. (BFT) es una empresa de ingeniería de fibras de tecnología limpia que fabrica fibras naturales especiales para aplicaciones en toda la industria de los no tejidos. Utilizando tecnología avanzada de fibra y tela protegida por IP, BFT transforma las fibras bastas en bruto de las plantas de cáñamo, lino y yute para cumplir con los exigentes estándares requeridos por los clientes de no tejidos. Con la inevitable transición de los sintéticos, las fibras BFT se volverán de vital importancia para la producción de telas no tejidas verdaderamente sostenibles, incluidas las toallitas de limpieza, pañales y productos de cuidado personal totalmente compostables.

