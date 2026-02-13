BAT vuelve a ser Top Employer en España en 2026 y revalida el sello global

BAT ha sido acreditada de nuevo a nivel internacional como Top Employer Global, una certificación obtenida por solo 17 empresas en todo el mundo

La certificación Top Employer es el resultado de un proceso de evaluación que analiza seis áreas fundamentales de recursos humanos, estructuradas en 20 temáticas, y que abarca aspectos como el entorno de trabajo, la inclusión o la atracción de talento

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de febrero de 2026. BAT, empresa líder en bienes de consumo multicategoría, ha sido reconocida como Top Employer España 2026, un logro que mantiene de forma ininterrumpida desde hace 18 años. La compañía, que figura en el puesto 14 de 146 en el ranking nacional, también ha obtenido, por noveno año consecutivo, la certificación Top Employer Global, consolidándose como una de las 17 organizaciones en todo el mundo que han logrado este estatus.

Este sello global se otorga a empresas que han demostrado un destacado nivel de excelencia en sus prácticas de recursos humanos a escala regional en un número específico de países y regiones. Este año, BAT ha sido calificada como Top Employer en cinco regiones y 44 países de todo el mundo.

“Este reconocimiento reafirma nuestro propósito y compromiso de construir una cultura que impulsa el desarrollo y el crecimiento, cuida de cada persona que forma parte del equipo y acompaña la transformación. En BAT Iberia demostramos cada día que para liderar el cambio hay que empezar por las personas”, ha afirmado Francisco Serrano Torregrosa, director de RRHH de BAT para España y Portugal.

La prestigiosa distinción que otorga el Top Employers Institute reconoce a BAT como una empresa con prácticas de empleo de primer nivel, que permiten que las personas se desarrollen personal y profesionalmente mientras impulsan los resultados del negocio.

La certificación se concede tras un riguroso proceso de evaluación que analiza seis áreas clave de recursos humanos, estructuradas en 20 temáticas, entre ellas la estrategia de personas, el entorno de trabajo, la atracción de talento, la formación, la diversidad, la equidad y la inclusión, y el bienestar.

Este reconocimiento refuerza la solidez de la Propuesta de Valor para los Empleados que ofrece BAT, basada en tres pilares: el cuidado, a través de un entorno inclusivo, cercano y respetuoso; el crecimiento, con oportunidades reales de desarrollo y aprendizaje continuo; y la transformación, fomentando la participación activa en el cambio, la innovación y nuevas formas de trabajar.

BAT también ha lanzado sus nuevas Leadership Capabilities, que definen las habilidades y comportamientos necesarios para liderar en un entorno en constante transformación.

Asimismo, la compañía ha impulsado este año BAT Vibes, un club social corporativo dirigido a reforzar la cultura y el sentido de pertenencia. Esta iniciativa busca fortalecer los vínculos entre las personas, fomentar la comunidad y promover una participación activa de todos los equipos en la construcción de Un Mañana Mejor Juntos.

Contacto

Cristina Agudo

Directora de Comunicación y Asuntos Públicos para BAT España y Portugal

618 789 707

cristina_agudo@bat.com

Bárbara González

603 578 654

barbara@bgdiez.es

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder global de bienes de consumo multicategoría. Con el respaldo de una ciencia y un I+D de primer nivel mundial, nuestro propósito es crear Un Mañana Mejor™ construyendo un Mundo sin Humo en el que, con el tiempo, los cigarrillos sean cosa del pasado. El propósito de BAT se sustenta en Omni™, un manifiesto de cambio basado en la evidencia que refleja su compromiso y sus avances.

BAT emplea a más de 48.000 personas y, en 2024, generó unos ingresos de £25.9 mil millones, con un beneficio operativo ajustado de £11.9 mil millones.

El objetivo de BAT es contar con 50 millones de consumidores adultos de sus productos sin humo para 2030 y generar el 50% de sus ingresos a partir de estos productos en 2035. La cartera de BAT está compuesta por una gama creciente de productos de nicotina y tabaco sin combustión, que incluye su marca de productos de vapor, Vuse; de productos calentados, glo; y Velo, su marca bolsas de nicotina. Tras solo una década de inversión en estos productos, el Grupo ha logrado unos ingresos de £3.400 millones en 2024 en estas Nuevas Categorías, con un fuerte progreso en la rentabilidad. La cartera de BAT refleja nuestro compromiso de satisfacer las preferencias cambiantes y diversas de los consumidores adultos actuales.

BAT también está reduciendo el uso de recursos naturales, mejorando los medios de vida y avanzando en sus objetivos climáticos para alcanzar las cero emisiones netas en toda su cadena de valor en 2050. En 2024, BAT recibió la calificación Triple A de CDP por sus informes sobre Cambio Climático, Seguridad Hídrica y Bosques, lo que demuestra su compromiso con la transparencia y la acción medioambiental.

Emisor: BAT