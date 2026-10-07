Batalla de Bandas infantil en Málaga; Rock Factory llega por primera vez al Centro Comercial Plaza Mayor - Rock Factory

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2026.- La escuela de música moderna Rock Factory presenta una edición especial de su ya consolidada Batalla de Bandas: la "Plaza Mayor Edition", que tendrá lugar el Sábado 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en la Plaza de la Zona del Ocio del Centro Comercial Plaza Mayor (Málaga), con entrada gratuita. Este evento pretende llevar el espíritu del mayor festival de rock infantil de España a uno de los principales espacios de ocio de la ciudad.

Al escenario se subirán 27 bandas formadas por jovencísimos músicos, que interpretarán en directo un repertorio variado de rock y música moderna. Una propuesta que demuestra que la pasión por la música no entiende de edades y que actúa como dinamizador cultural en la Costa del Sol.

Una característica de esta edición especial es que el jurado será el propio público. A través de un aplausómetro que registrará en tiempo real las reacciones de los asistentes, se determinarán las tres bandas ganadoras de la jornada, una fórmula participativa que convierte a cada espectador en parte activa de la batalla.

Además de las bandas a concurso, el cartel contará con la actuación fuera de competición de SKABUM, la banda de ska-punk semifinalista de la temporada 2026 de La Voz Kids, que aportará toda su energía al escenario tras su irrupción en el panorama musical juvenil.

Como es seña de identidad de la Batalla de Bandas, la jornada será también una auténtica fiesta familiar, con juegos y sorteos de premios en directo. Además, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo mientras aprovechan la amplia oferta de restaurantes que rodea la plaza, lo que convierte la cita en un plan completo de música, ocio y gastronomía.

"La Batalla de Bandas no es solo un certamen musical, es una celebración del talento, el trabajo en equipo y la cultura de la música desde la base. Llevarla por primera vez al Centro Comercial Plaza Mayor nos permite llegar a muchas más familias y que sea el propio público quien, con sus aplausos, premie a los jóvenes músicos", señala Rafa Reyes, director de la escuela Rock Factory.

La celebración de la "Batalla de Bandas Plaza Mayor Edition" es posible gracias al apoyo y la colaboración inestimable del Centro Comercial Plaza Mayor, que cede sus espacios y respalda una iniciativa que apuesta por la cultura y el talento musical de los más jóvenes.

Acerca de Rock Factory

Rock Factory es un centro de formación musical especializado en música moderna para niños, con sedes en Málaga y San Pedro Alcántara, galardonado previamente como la mejor escuela de música de España. A través de una metodología práctica basada en el trabajo en banda desde el primer día, fomenta el aprendizaje técnico de los instrumentos junto a valores como el compañerismo, el esfuerzo y la creatividad.

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