Batería de ión-litio VARTA para aplicaciones de ocio: Suministro de energía duradero

(Información remitida por la empresa firmante)

HANOVER, Alemania, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las actividades de ocio activas están en auge en Europa. Ya sea una autocaravana, que te permite moverte con flexibilidad, o tu propio barco, para disfrutar del mar. Las baterías de ión-litio, con sus ciclos de carga cortos y su suministro energético duradero, se han consolidado en este mercado. VARTA, la marca líder de Clarios en EMEA, ha lanzado una gama de baterías de ión-litio específicamente diseñada para aplicaciones de ocio fuera de la red, como autocaravanas y embarcaciones. Estas baterías de bajo voltaje complementan la gama de baterías de Clarios, en tecnología de ión-litio, consolidando su papel como impulsor de la innovación energética en todas las químicas de baterías.

Los seis tipos —de 50 Ah a 200 Ah, en cuatro tamaños distintos— ofrecen más energía utilizable y una mayor vida útil de ciclo, con menos peso y tamaño, para alimentar dispositivos eléctricos en autocaravanas o embarcaciones. Las celdas de ion-litio de clase A garantizan máxima fiabilidad y rendimiento. En comparación con una batería de plomo-ácido AGM del mismo tamaño y diseño, las nuevas baterías suponen un ahorro de peso de aproximadamente un 55 %.

Estas baterías pueden recargarse completamente en solo dos o tres horas, ofreciendo hasta el doble de capacidad utilizable que los modelos convencionales. Esto se logra gracias a una profundidad de descarga (DoD) del 80 %, lo que permite utilizar eficazmente hasta el 80 % de la capacidad nominal de la batería durante su funcionamiento.

Las nuevas baterías de ion-litio VARTA incluyen varias opciones inteligentes para monitorizar la energía disponible. Por ejemplo, cuentan con conexión Bluetooth a una aplicación móvil que permite supervisar el estado y rendimiento de la batería. La App proporciona información sobre el nivel de carga, estado general, ciclos y uso, temperatura interna, corriente y alertas del sistema de gestión de batería. Además, los modelos de 100 y 150 Ah incorporan conexión al sistema de gestión CI-BUS a bordo, lo que permite integrar la batería en la gestión energética completa de vehículos de caravanning.

Toda la gama de baterías de ion-litio VARTA para ocio está diseñada para condiciones adversas, incluyendo una función de calefacción en los modelos de 100 y 150 Ah que permite su uso en acampadas invernales o aplicaciones marinas. Las seis variantes pueden funcionar de forma fiable en entornos húmedos. Todas las baterías, excepto la de 50 Ah, cumplen con la norma de protección IP67, lo que las hace resistentes al polvo, la suciedad y hasta a los chorros de agua. Incluso una inmersión temporal en agua de hasta un metro de profundidad (durante un máximo de 30 minutos) no afecta a su funcionamiento. Las versiones especiales para bajas temperaturas, equipadas con tecnología de calefacción de celdas, permiten la carga en condiciones frías y amplían el rango térmico de aplicación.

Sobre Clarios

Clarios es el líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para la movilidad y propietario de la marca VARTA en el sector automotriz. Nuestras baterías y soluciones inteligentes alimentan casi todo tipo de vehículos y se encuentran en 1 de cada 3 coches en la carretera hoy en día. Con alrededor de 18,000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios del mercado de repuestos y OEM, y fiabilidad, seguridad y confort a la vida cotidiana. Respondemos al planeta con un enfoque riguroso en la sostenibilidad, promoviendo prácticas de sostenibilidad de clase mundial y abogando por ellas en toda nuestra industria. Trabajamos para garantizar que el 100% de nuestros productos vendidos sean reciclables, y reciclamos 8,000 baterías por hora en nuestra red.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765621/Clarios_VARTA_lithium_ion_battery.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/5493871/Clarios_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bateria-de-ion-litio-varta-para-aplicaciones-de-ocio-suministro-de-energia-duradero-302547857.html