BAV y Vantage Foundation formalizaron una asociación estratégica para promover la educación financiera

-Banking Academy of Vietnam y Vantage Foundation formalizaron una asociación estratégica para promover la educación financiera

HANOI, Vietnam, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Banking Academy of Vietnam (BAV) y Vantage Foundation formalizaron oficialmente una alianza estratégica mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) en una ceremonia celebrada en la sede de la Banking Academy en Hanói el 16 de diciembre. El acuerdo establece un marco de colaboración para apoyar futuras iniciativas educativas, con la ejecución del programa prevista para 2026.

A la ceremonia asistieron altos directivos y representantes de ambas instituciones. En representación de Banking Academy of Vietnam estuvieron la Dra. Pham Thi Hoang Anh, presidenta interina; la Dra. Nguyen Thanh Phuong, vicepresidenta; el Dr. Tran Viet Dung, director del Banking Research Institute; y el Dr. Le Ngoc Thang, jefe del Departamento de Recursos Humanos. Vantage Foundation estuvo representada por Adam Siew, vicepresidente de Desarrollo Comercial; Floyd Wang, representante principal en Vietnam; Monica Wang, jefa del Departamento de Proyectos Globales.

El evento comenzó con una recepción formal y la presentación de los delegados, seguida de la proyección de videos introductorios sobre las misiones y las fortalezas institucionales de BAV y Vantage. Estas presentaciones sentaron las bases para una colaboración basada en prioridades compartidas en torno a la educación, el desarrollo de capacidades y el desarrollo de capital humano a largo plazo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Prof. Asociada Dra. Pham Thi Hoang Anh, quien reafirmó el compromiso de la Banking Academy con la colaboración con socios internacionales para mejorar la calidad académica y la relevancia práctica de la educación financiera. A continuación, Adam Siew intervino, destacando la creciente importancia de la educación en la preparación de futuros talentos para un sector financiero cada vez más basado en datos y tecnología. Señaló que la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible, en particular a medida que la inteligencia artificial y el análisis de datos transforman la toma de decisiones financieras.

El momento culminante de la ceremonia fue la firma formal del acuerdo de cooperación estratégica, que confirmó oficialmente la colaboración entre ambas instituciones. El memorando de entendimiento describe las áreas de colaboración, incluyendo el desarrollo conjunto de programas educativos, la movilización de expertos y recursos internacionales, y la coordinación de esfuerzos de comunicación para promover el valor de la educación financiera.

Como concepto inicial del programa en el marco de la colaboración, BAV y Vantage planean colaborar en una formación de un día titulada "Análisis de datos financieros y toma de decisiones en la era de la IA". El programa está programado tentativamente para finales de febrero o principios de marzo de 2026 y se impartirá presencialmente en la Banking Academy of Vietnam en Hanói, con participación en línea disponible para otras ciudades. Los participantes recibirán un certificado de finalización y se espera que el programa se implemente en colaboración con otras universidades vietnamitas líderes.

La ceremonia concluyó con un intercambio simbólico de flores y obsequios conmemorativos, una foto grupal oficial y un espacio para conectar con los representantes. El evento sirve únicamente como anuncio oficial de la alianza estratégica y no incluye la impartición de cursos, la implementación de capacitaciones ni actividades estudiantiles en esta etapa.

Vantage Foundation

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente fundada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, iREDE Foundation de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Para más información, visite www.vantage.foundation

Banking Academy of Vietnam

La Banking Academy of Vietnam (BAV) es una institución pública líder de educación superior especializada en banca, finanzas, economía y administración de empresas. Fundada bajo el Banco Estatal de Vietnam, la BAV ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la fuerza laboral financiera y bancaria del país. Con un fuerte énfasis en la excelencia académica, la investigación aplicada y la relevancia en el sector, la Academia constituye una fuente clave de talento para los sectores financiero público y privado de Vietnam.

Para más información, visite https://en.hvnh.edu.vn/

